TeamPGZ presenteert plannen voor 2021

OIRSCHOT/MAASTRICHT, 24 maart 2021. Het aftellen naar het autosportseizoen 2021 is begonnen. Op 30 april en 1 mei start op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps, in de Belgische Ardennen, het nieuwe seizoen van de Porsche Carrera Cup Benelux. Een volledig nieuw #TeamPGZ zal er staan met maar liefst drie Porsche 992 GT3 Cup, inclusief een uitgesproken ambitie voor het binnenhalen van de prijzen.

In 2021 wil #TeamPGZ al tijdens haar debuut een uitstekende indruk achterlaten in de Porsche Carrera Cup Benelux, de officiële Porsche merkencup voor Nederland en België. Het team zal daarbij aantreden onder de vlag van de premium merkdealers van PGZ.

Mede-eigenaar Luc Vanderfeesten onderschrijft het belang van autosport voor het bedrijf: “Als PGZ zijn wij officieel merkdealer voor Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover, Energica en ProTech. Stuk voor stuk merken waar passie, emotie, beleving en topprestaties de kern vormen. Door zelf het asfalt te betreden en daarbij onze producten, in dit geval Porsche, tot in het extreme te ervaren, worden we nog meer experts in al die kernwaarden. En daar worden we als bedrijf beter van én profiteren onze klanten van mee.”

Drie Porsche 992!

Aankomend seizoen zet #TeamPGZ niet minder dan drie Porsche 992 GT3 Cup 2021 in en het werkt daarvoor samen met twee technische partners, Red Ant Racing en JW-Raceservice, tevens specialisten inzake Porsche competitie.

Ad Geerts, mede-eigenaar van PGZ, onthult de teams en rijders voor 2021: “Het Belgische Red Ant Racing, van voormalig Belgisch kampioen GT en winnaar van de 24 uur van Zolder, Bert Redant, zet de Porsche 992 GT3 Cup van Xavier Maassen in. Xavier zal in de Pro-klasse uitkomen en wil uiteraard voor de titel strijden. Red Ant Racing is ook verantwoordelijk voor de wagen van mijn collega Luc Vanderfeesten en mezelf. Wij delen een 911 in de AM-klasse. Daarnaast krijgt ook de Porsche van het jonge talent Huub van Eijndhoven de kleuren van #TeamPGZ, maar die auto krijgt de service van JW Raceservice, het team van Jochem van de Wiel. Let op, want Huub gaat als ‘rookie’ zeker meedoen om de podiumplekken. In de samenwerking tussen PGZ, Red Ant Racing en JW Raceservice gaan we ons echt als één team presenteren en van elkaars krachten gebruik maken.

Met de nieuwe Porsche 992

#TeamPGZ neemt deel aan de Porsche Carrera Cup Benelux, de snelste en meest prestigieuze merkencompetitie in de Benelux. Net als in onder meer Duitsland, Frankrijk en de internationale Porsche Supercup, beschikt de Porsche Carrera Cup Benelux al dit seizoen over de volledig nieuwe generatie ‘992’ van de Porsche 911 GT3 Cup. Tweevoudig Porsche Cup kampioen Xavier Maassen legt uit wat er nieuw is.

“De auto is grondig vernieuwd en ziet er spectaculair uit. De auto is breder en heeft veel aerodynamische elementen, waaronder de nieuwe voorspoiler en de grotere achtervleugel, en heeft dus ook meer downforce dan zijn voorganger. Het koetswerk is nu voor 70% aluminium, dat was voorheen 30%, en bovendien zijn alle veiligheidsvoorzieningen nog verder verbeterd en versterkt. De 510pk sterke 4-liter boxermotor is krachtiger geworden en ook in de auto zijn diverse verbeteringen te vinden, waaronder betere ergonomie voor de bestuurder en een volledig nieuw datalogging-systeem. We zouden zo’n één à anderhalve seconde per ronde sneller moeten zijn. Ik kijk er echt naar uit om mijn eerste rondjes met deze schitterende auto te rijden.”

Hoogstaande competitie en live te volgen!

De Porsche Carrera Cup Benelux 2021 laat zien dat Porsche ook in woelige tijden aantrekkelijke autosportcompetities in de praktijk brengt. Na de start tijdens het FIA WEC-weekend in Spa-Francorchamps volgen meetings tijdens de ADAC GT Masters, de European Le Mans Series en de DTM. Bovendien kunnen de fans en partners alle races live volgen via een livestream, uniek voor de Benelux. Uiteraard gaat het steeds om meetings met twee sprintwedstrijden van 30 minuten die, dankzij het concept van de technisch gelijkwaardige wagens, altijd spectaculair zijn.

#TeamPGZ zal u tijdens het seizoen regelmatig op de hoogte houden van de sportieve prestaties in Porsche Carrera Cup Benelux 2021, haar partners en de mogelijkheden voor u om de actie van dichtbij te komen beleven.

Born PGZ