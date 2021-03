Geslaagde roll-out Porsche Carrera Cup Benelux op CM.com Circuit Zandvoort

Niet minder dan 49 Porsches 911 GT3 Cup van de nieuwste modelgeneratie (992) kwamen gisteren (30 maart) in actie op CM.com Circuit Zandvoort tijdens de gecombineerde roll-out van de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Mobil 1 Supercup. Onder ideale omstandigheden met stralende zonneschijn konden teams en rijders voor de eerste maal kennismaken met hun nieuwe auto’s. De reacties waren zonder uitzondering positief, niemand had zich een betere voorbereiding op het komende raceseizoen kunnen wensen!



Het was een indrukwekkend gezicht, de 49 gloednieuwe Porsches in Cup-uitvoering, die strak stonden opgelijnd in de pitstraat van het Zandvoortse circuit. Een uniek moment bovendien: niet eerder waren zoveel Porsches van de nieuwe Cup-generatie op één plek verzameld. Porsche Motorsport en The Driving Force, de organisatie achter de Porsche Carrera Cup Benelux, hadden de gemeenschappelijke testdag gepland om rijders en teams uit de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Mobil 1 Supercup de mogelijkheid te bieden om in een veilige omgeving de nieuwe raceauto’s te kunnen uitproberen. Ter ondersteuning was een uitgebreid team van ervaren technici van Porsche Motorsport uit Weissach aanwezig.



Voor zowel de Porsche Mobil 1 Supercup als de Porsche Carrera Cup Benelux waren er vier sessies beschikbaar, waardoor alle deelnemers een behoorlijk aantal ronden konden rijden. Ook stonden er startoefeningen op het programma. De gereden rondetijden op het 4,259 kilometer lange circuit lagen daarbij al direct onder de tijden van vorig jaar, ondanks dat de auto’s nog gloednieuw zijn. Met een vermogen van 510 pk is de nieuwste generatie van de Porsche 911 GT3 Cup dan ook de krachtigste Cup-Porsche aller tijden.



De Porsche Carrera Cup Benelux behoort met de competities in Duitsland, Frankrijk, Azië en Noord-Amerika plus de internationale Porsche Mobil 1 Supercup tot de eerste kampioenschappen, waarin de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup wordt ingezet. De Benelux-rijders toonden zich enthousiast. “Geweldig, ik heb genoten vandaag”, straalde Glenn van Parijs, rijdend voor NGT Racing in de Pro-klasse. “Ik heb al best wat rondjes kunnen rijden. Heel veel vermogen, veel grip… Gewoon genieten!”



“De eerste indruk van de auto is dat hij veel aerodynamischer is dan ik gewend ben”, zei Floris Dullaart, die voor het team GP Elite uitkomt in de Pro-Am-klasse. “Hij is ook veel minder overstuurd dan ik gewend ben, dus je kunt veel eerder op het gas. Dat is wel even wennen, ik kan zeker nog anderhalve tot twee seconden sneller dan ik nu ga. Ik ben erg tevreden, superleuk!”

Voor zowel de Porsche Mobil 1 Supercup als de Porsche Carrera Cup Benelux waren er vier sessies beschikbaar, waardoor alle deelnemers een behoorlijk aantal ronden konden rijden. Ook stonden er startoefeningen op het programma. De gereden rondetijden op het 4,259 kilometer lange circuit lagen daarbij al direct onder de tijden van vorig jaar, ondanks dat de auto’s nog gloednieuw zijn. Met een vermogen van 510 pk is de nieuwste generatie van de Porsche 911 GT3 Cup dan ook de krachtigste Cup-Porsche aller tijden.



De Porsche Carrera Cup Benelux behoort met de competities in Duitsland, Frankrijk, Azië en Noord-Amerika plus de internationale Porsche Mobil 1 Supercup tot de eerste kampioenschappen, waarin de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup wordt ingezet. De Benelux-rijders toonden zich enthousiast. “Geweldig, ik heb genoten vandaag”, straalde Glenn van Parijs, rijdend voor NGT Racing in de Pro-klasse. “Ik heb al best wat rondjes kunnen rijden. Heel veel vermogen, veel grip… Gewoon genieten!”



“De eerste indruk van de auto is dat hij veel aerodynamischer is dan ik gewend ben”, zei Floris Dullaart, die voor het team GP Elite uitkomt in de Pro-Am-klasse. “Hij is ook veel minder overstuurd dan ik gewend ben, dus je kunt veel eerder op het gas. Dat is wel even wennen, ik kan zeker nog anderhalve tot twee seconden sneller dan ik nu ga. Ik ben erg tevreden, superleuk!”



Andrey Mukozov komt voor het Luxemburgse team DUWO Racing aan de start, ook in Pro-Am. Hij verklaarde: “De nieuwe auto is ongelooflijk: veel grip op de vooras, een enorme stap vooruit. De display in de cockpit geeft volop informatie, het nieuwe stuurwiel voelt plezierig aan. Rijden is een stuk eenvoudiger, super!”



Ook Huub van Eijndhoven, die na goede resultaten vorig jaar in de Pro-Am klasse voor het komende seizoen de overstap maakt naar de Pro-divisie en uitkomt voor #TeamPGZ by JW Raceservice, was positief in zijn conclusie: “De nieuwe auto is veel directer en stabieler. Je moet er wat preciezer mee rijden, maar door de brede banden heb je al een stuk meer grip en daarmee gaan de rondetijden ook flink omlaag.”



Olivier Aerts, Series Manager van de Porsche Carrera Cup Benelux, kon uiteraard ook niet anders dan tevreden terugkijken op de testdag: “Ik ben zeer tevreden”, gaf hij te kennen. “Het was prachtig om samen met de Supercup hier de roll-out te kunnen beleven. De aanblik van 49 auto’s die staan opgesteld in de pitstraat is een belevenis die bepaald niet alledaags is. Mijn dank aan alle betrokkenen voor hun inzet en specifiek aan Porsche Motorsport voor de technische ondersteuning. We zijn weer een stap dichterbij de start van het seizoen.”



Op vrijdag 16 april vindt de officiële ‘Test & Media Day’ van de Porsche Carrera Cup Benelux plaats op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Daar staat van 29 april tot en met 1 mei ook het eerste raceevenement van het seizoen gepland, waarbij de Porsche Carrera Cup Benelux in het voorprogramma rijdt van het FIA World Endurance Championship. In totaal bestaat het seizoen uit zes evenementen van elk twee races.