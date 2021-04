GP-Elite in top vorm voor de Porsche Mobil1 Supercup 2021

Afgelopen week deden we al een kort verslag van de “roll out” van de 992 GT3 Cup auto’s voor dit seizoen. Woensdag 31 maart waren we te gast bij de presentatie van het Porsche Mobile1 Supercup team van GP-Elite op Circuit Zandvoort. Dit jaar pakt GP-Elite groot uit met 11 rijders in maar liefst 5 verschillende klassen. Reden genoeg dan ook om dit tegen het einde van de testdag op 31 maart aan de wereld te presenteren.

Na wat kleine hindernissen om bij de paddock te komen was het eerst tijd voor het select uitgenodigde gezelschap om zich te onderwerpen aan een coronatest. Zoals ik bij meer circuits zie was het ook hier efficiënt geregeld en kwam al snel het positieve nieuws dat iedereen een negatieve testuitslag had. GP-Elite had in één van de pitboxen de ontvangst van de gasten voorbereid om eerst iedereen kennis te laten maken met de nieuwe 992 GT3 Cup. Om te zien al een imposante verschijning maar op het circuit echt volledig in zijn element. Je merkt aan alles dat ook deze auto weer een stap voorwaarts is in de evolutie.

De acceleratie is niet het spannendste onderdeel, zeker met wat ervaring op dat vlak verschiet ik daar zeker niet van kleur van, maar de stabiliteit in de bochten is fenomenaal en een absoluut genot. Zoals Larry ten Voorde ook later aangaf, “de auto is minder jumpy dan zijn voorganger”. Curbs vliegen onder de wielen van de auto door zonder dat je erg veel aan stabiliteit verliest. Larry en Max van Splunteren die dit jaar in de Supercup zullen strijden geven beiden aan nog meer gevoel met deze nieuwe creatie uit Stuttgart te hebben. “De auto geeft enorm veel zelfvertrouwen vanaf het moment dat je achter het stuur zit” is een uitspraak die ik van meerdere coureurs heb gehoord.

De nieuwe GT3 Cup is qua setup in veel facetten gelijk aan de GT3 straatversie die dit jaar op de weg zal verschijnen. De 510 pk sterke motor en sport PDK zijn een genot om mee te rijden en naar te luisteren. Een ietwat futuristisch geluid geeft daar de beleving van veel snelheid aan mee. Uiteraard is de cockpit van de Cup auto geheel afwijkend van de straatversie en ook moet de Cup editie het doen zonder ABS en Traction Control. Maar daarmee is het op het circuit wel de ultieme configuratie van het moment. De directheid waarmee deze nieuwe generatie auto reageert geven mij heel even bijna eenzelfde gevoel dat je ook in een formule auto ervaart. Ondanks alle techniek aan board toch heerlijk rauw en puur qua karakter waar de grens van de auto met gevoel kan worden opgezocht.

Rondje in 1’38” over circuit Zandvoort

Nadat het gezelschap weer een beetje was bijgekleurd en het bloed bij iedereen weer normaal door het lichaam circuleerde was het tijd voor het officiële gedeelte van de dag.

Robert Doornbos trapt de presentatie af en kijkt eerst samen met team principal Marc Schipper terug op het afgelopen seizoen. Net als overal in de wereld was 2020 ook voor GP-Elite een seizoen met de nodige uitdagingen maar is dat uiterst succesvol afgesloten met de kampioenstitel in de Porsche Mobil1 Supercup die door Larry ten Voorde op naam werd gezet. Dit geeft goed aan hoe een klein land met de juiste mentaliteit, doorzettingsvermogen en bovenal team synergie in de wereldtop kan meedraaien.

In een vooruitblik op de toekomst komt al snel de bekende Porsche pyramide op het scherm. Voor de niet ingewijden, die beschrijft de loop van onderaan de ladder naar de top bij Porsche motorsport; Porsche Track Days, Porsche Sprint Challenge, Porsche Carrera Cup, Porsche Mobil1 Supercup en Le Mans. In de eerste vier heeft GP-Elite zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot toonaangevend team. Terecht dat Robert de vraag aan Marc stelt “ligt Le Mans dan niet in het logische pad der ontwikkeling”. De ogen van Marc beginnen te glimmen en hij antwoord diplomatiek dat het fantastisch zou zijn maar zoiets vanzelf komt als de tijd er rijp voor is. GP-Elite gaat zich komend seizoen eerst volledig focussen op de vijf klassen waarin ze nu actief zijn te weten:

Porsche Sprint Trophy Benelux

Porsche Sprint Challenge Middle East

Porsche Carrera Cup Benelux

Porsche Carrera Cup Duitsland

Porsche Mobil1 Supercup

Vol trots worden dan de coureurs voor dit seizoen naar voren gehaald. Een prachtige line-up van aanstormend talent maar ook een aantal namen die we al wat langer kennen. Sommige coureurs zullen in meerdere klassen strijden waarmee GP-Elite tevens aantoont hoe het zich graag in alle klassen maximaal wil vertegenwoordigen.

Kijkend naar de Porsche Supercup dan gaan Larry ten Voorde, Max van Splunteren, de broers Daan & Jesse van Kuijk, en Lucas Groeneveld strijden om de punten. Voor Larry ligt er de ‘zware last’ op zijn schouders om dit seizoen zijn titel te gaan verdedigen. Maar uit zijn eigen worden “de auto voelt zo goed aan dus dat wordt rammen” blijkt dat hij vol vertrouwen aan dit seizoen gaat beginnen. Ook Max van Splunteren is vol goede moed voor het komende seizoen en hoopt naast de Supercup ook in de Carrera Cup Duitsland, waar deze vijf mannen strijden, de nodige podiums te gaan betreden. Jesse en Daan Kuijk strijden behalve voor de team punten ook nog voor de familie eer want Jesse wilde met een knipoog toch even kwijt dat hij graag voor zijn broer Daan wilde eindigen dit jaar.

Met deze sterke lineup lijkt het niet meer mis te kunnen gaan maar laten we niet vergeten dat autosport vooral ook om het hele team draait. Alleen wanneer het team volledig vertrouwen in elkaar heeft, elkaar de ruimte geeft en als een geoliede machine samenwerkt is het hoogst haalbare binnen handbereik. En wat dat betreft merk je dat GP-Elite een geweldige positieve energie uitstraalt waar professionalisme en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de coureurs en teamleden hand in hand samengaan.

Vanuit Vierenzestig voorspellen we dan ook een prachtig seizoen Porsche motorsport en hebben we er alle vertrouwen in dat GP-Elite in alle vijf raceklassen waarin ze deelnemen fantastische resultaten gaat boeken waar Nederland trots op kan zijn.

Graag willen we via deze weg GP-Elite en Pon Luxury & Performance Cars nogmaals bedanken voor de uitnodiging en uitstekende presentatie.