Gebrul van Porschemotoren in de nacht

Het Porsche Museum brengt vooer het eerste de digitale versie van “Sound Night”

Na een afwezigheid van twee jaar weer terug; luider en diverser dan voorheen; zaterdag 18 september 2021 om 19.00 uur worden de motoren van diverse race-en productieauto’s, die al geschiedenis hebben geschreven op verschillende circuits of dat in de toekomst gaan doen, gestart.

Achim Stejskal

“Wij zijn blij dat we onze eerste “Digital Sound Night” kunnen aankondigen aan onze klanten en fans wereldwijd. Het coronavirus heeft voor ons allemaal de nodige uitdagingen verzorgt, maar heeft aan de andere kant ook geleid tot het zoeken naar nieuwe kansen” aldus Achim Stejskal, hoofd van Porsche Heritage en museum. ” Gezien de vele verzoeken realiseerden we ons dat we niet de enige waren die het gebrul van motoren missen. Dus brengen wij dit jaar voor het eerst het kenmerkende geluid van Porschemotoren als een rechtstreeks digitaal evenement over de hele wereld.”

Voor het promoten van deze eerste “Digital Sound Night” krijgt het Porsche museum de medewerking van voormalige en huidige coureurs en tevens Porsche ambassadeurs Walter Röhrl, Hans-Joachim Stuck, Timo Bernhard en Pascal Wehrlein. De eerste stappen werden via de verschillende social media kanalen van Porsche gezet toen “Strietzel”Stuck, Timo Bernhard en Pascal Wehrlein drie clips deelden in opdracht van de museumbeheerders. Walter Röhrl maakte tenslotte de puzzel af.

Walter Röhr

Hans-Joachim Stuck

Pascal Wehrlein

Timo Bernhard

Alle vier de ambassadeurs spelen tevens een actieve rol tijdens het evenement. Net zoals een aantal andere vooraanstaande vertegenwoordigers van het merk. Ze starten niet alleen de geluidsartiesten op vier wielen in het museum, maar presenteren ze ook in ontwikkelingscentrum in Weissach, dat haar 50-jarig jubileum viert dit jaar.

Toen ik hoorde dat Porsche dit jaar weer een “Sound Night” ging presenteren, hoefde ik natuurlijk geen twee keer na te denken. Het unieke geluid van veel Porsches prikkelt mij” verduidelijkt Walter Röhrl, tweevoudig Rally wereldkampioen en al meer dan 25 jaar ontwikkelingsadviseur bij Porsche. “Ik ben niet de enige die de kans heeft om een auto voor de camera’s te rijden die nooit eerder heeft meegedaan aan de “Sound Night” verklapt hij, ” Er zijn andere modellen onder de vele Porsche-iconen die ook hun permière beleven bij de “Sound Night”.

Dit jaar wordt de “sound Night” voor het eerst uitgezonden in drie talen. Kijkers kunnen genieten van de herinneringen van hedendaagse aanwezigen en spraakmakende personen uit de autowereld in het Duits, Engels en Frans. Uiteraard houden we je graag op de hoogte als er weer iets te melden is. Alle informatie is te vinden op http://www.porsche.com/Museum

Bron en beeldmateriaal Porsche Newsroom