Vierenzestig gaat groen met de achterwiel aangedreven Taycan

Eindelijk was het dan zover, ik kon het basismodel van de Taycan ophalen voor onze rijtest. En ja je leest het goed, eindelijk…

Ongeduldig had ik er naar uitgekeken om de achterwiel aangedreven Taycan te mogen gaan rijden. Heel nieuwsgierig naar wat het verschil zou zijn tussen de eerdere Taycans en deze basis Taycan met “alleen maar” een achterwielaandrijving. En ik was niet de enige binnen vierenzestig die deze Taycan heel graag wilde rijden en testen. Ook Robin Groenendijk die al eerder de Taycan Turbo S had gereden stond te dringen. En natuurlijk onze eigen Taycan rijder Peter de Haas. Het eerste wat weer opviel (naast de kleur) is dat de Taycan echt een serieus grote auto is. Ik heb de Taycan naast mijn auto gezet als een vergelijk. Mijn Porsche 911 996 Turbo is 183 cm breedte en heeft een lengte van 443 cm. Dat is een stuk kleiner dan de Taycan met haar breedte van 196,6 cm en lengte van 496,6cm.

Grappig moment is dat, terwijl ik de navigatie aan het invoeren was, er een aanhanger met ook een mambagroen metallic Taycan erop voorbij kwam rijden, en er ook een Mamba groene Porsche Taycan Cross Turismo voorbij reed. Ze nemen het groen gaan wel heel serieus bij Pon Porsche Import.

De achterwiel aangedreven Taycan

Bewust heb ik geen enkel review of testartikel gelezen over de basis Taycan. Ik wilde zelf ervaren wat deze standaard Porsche Taycan nu werkelijk is. Is het “de goedkope” en mindere Taycan zoals ze door sommige wordt genoemd? Of is het net als haar voorgangers een echte Porsche en sportauto. Want de Taycan 4S, Turbo en Turbo S zijn dat zeker. Nadat ik verleden jaar de Taycan 4S heb mogen testen, en ook een lange afstand test mocht doen ben ik van “fel tegenstander” van een elektrische Porsche, door de Taycan 4S helemaal om. Sterker nog, ik ben een nu een groot fan van de elektrische Porsche Taycan (misschien is het leuk om ook de 4S lange afstandstest te lezen). En durf ik zelfs te roepen dat de Taycan een van de beste Porsche is die ik ooit heb gereden. Maar word ik nu ook een een fan van deze Taycan?

Mijn eerste bestemming is Amsterdam waar ik een afspraak heb staan voor 64. Het kleine stukje van de terreinen van Pon naar de snelweg was er geen gelegenheid om al even op het gas te gaan. Teveel verkeer. En buiten het wat vlotter de snelweg op rijden bleef het bij rustig meerijden met de verkeersstroom. De rit richting Amsterdam verliep rustig, heel erg rustig. Het vele verkeer van de huidige tijd verbaasde mij echt, en dat samen met de trajectcontroles hield de snelheid op rond de 100 km per uur. Ik wist al dat de Taycan een geweldig relaxende auto is om mee op reis te gaan of over de snelweg te rijden. Met de cruise control aan glijdt het landschap aan mij voorbij. Totaal ontspannen, mede door de geweldig goed zittende comfortstoelen, zoef ik over de weg naar mijn eerste bestemming in Amsterdam. En voor ik het weet ben ik er dan al. De rit is bijna te snel gegaan. Als ik bij Porsche Centrum Amsterdam voorbij rijd, je gelooft het niet, staat er ook daar een Mamba groene Taycan buiten. Nog een klein stukje ringweg en wat straten door en ik kon parkeren. Meteen trok de fel groene Taycan de aandacht. De Mini die er naast stond geparkeerd was nu echt een mini. Het parkeren is ondanks het geringe uitzicht naar achter via de achterruit niet echt een probleem. De achteruitrijcamera werkt goed en dan hebben we natuurlijk de spiegels ook nog. Deze laatsten zal je bij slechtere weer wel moeten gebruiken met achteruit parkeren. Het camera beeld is dan niet altijd even helder door vocht op de lens.

.

Op richting Bollenstreek…

Eerst een stuk snelweg langs Schiphol, via wat provinciale wegen richting Hillegom en dan een woonwijk in waar ik wat moest ophalen. Daar bleek dat niet elke parkeervak echt Taycan vriendelijk is. Het helpt dan niet dat de Taycan bijna 197 cm breed is. Zeker niet als andere automobilisten wat ongelukkig hebben geparkeerd. Daarna ging het richting Noordwijk. Deze Taycan is zeker geen mindere of goedkope Porsche. Dat bleek al snel op de smalle wegen tussen de bollenvelden. Kleuren schieten voorbij en de blijdschap wordt steeds groter. Nee de acceleratie in normaal modus is niet waanzinnig snel. Maar in normaal modus geeft deze Taycan je echt wel het Porsche gevoel, en alles wat je van een Porsche mag en kan verwachten. In sport en sport plus is de Taycan RWD een echt snelle Porsche sportauto. Niets mindere Taycan! Het Performance Battery Plus-pakket is een 93,4 kWh accupakket. Die voorziet de elektromotor op de achteras van 326 pk (met Launch Control tijdelijk 408 pk) en daarmee wordt je wel serieus in je stoel geduwd. Van 0 naar 100 met Launch Control gaat in 5,4 sec. Dat is geen mega Turbo of turbo S tijd, maar nog steeds serieus snel. Wat dan ook bijdraagt is dat het rijden over landweggetjes met alle bochten tot waar een feest wordt. Deze Taycan stuurt echt geweldig en heeft een geweldige wegligging. Ik had in de autowereldgangen horen fluisteren dat ze lichter zou sturen dan de 4S of Turbo en Turbo S. Mij is dat niet echt merkbaar opgevallen, ook niet met een sportievere rijstijl bij het in- en uitsturen van bochten. Dat ik nauwelijks verschil merk zal mede komen door het geweldige onderstel dat gebruik maakt van een centrale aansturing. Porsche 4D Chassis Control analyseert en synchroniseert alle systemen in realtime. Deze Taycan is ook voorzien van de optionele luchtvering, wat een echte aanrader is. Het maakt de auto een stuk comfortabeler. Ook een aanrader is het torque vectoring system (variabel sperdifferentieel) waarmee je de achterwiel aangedreven Taycan als je dat zou willen relatief eenvoudig in overstuur kan krijgen. En daarmee komt bij velen van ons de kwajongen naar buiten om te spelen. De opvolgende dagen heb ik deze standaard achterwiel aangedreven Taycan op allerlei wegen gereden. Ben door steden en dorpen gereden en ben zelfs nog even kort over de grens geweest naar onze Oosterburen. Waar ik de Taycan ook qua snelheid op de Duitse Autobahn aan de tand heb gevoeld. Snel liep de snelheid op naar meer dan 200 km per uur. En ook bij hogere snelheden was de standaard Taycan geweldig stabiel.

In sport plus modus

Standaard wordt deze nieuwe, achterwielaangedreven Taycan-uitvoering geleverd met de Performance Battery, die een bruto capaciteit heeft van 79,2 kWh. Optioneel is er de 93,4 kWh Performance Battery Plus. Met deze batterijpakketten is een actieradius (WLTP) haalbaar van respectievelijk 431 en 484 kilometer*. De Performance Battery heeft een maximaal laadvermogen van 225 kW, de Performance Battery Plus laadt met maximaal 270 kW. Onder ideale omstandigheden zijn beide batterijen in 22,5 minuten van 5 naar 80% op te laden; 100 kilometer extra actieradius duurt slechts 5 minuten. Ongeacht de gekozen batterij accelereert de Taycan in 5,4 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is in beide configuraties 230 km/u. De reikwijdte is echt afhankelijk van het accupakket waar je voor gaat. En laten we niet vergeten dat ook de rijstijl heel veel invloed heeft op de reikwijdte. Deze Taycan was een paar dagen richting circuit Lelystad geweest. Wat je meteen terug zag na het opladen in de reikwijdte.

Conclusie

Maar is de standaard Taycan nu het brave jongetje van de klas? In Duitsland zeggen ze jein. Ja en nee dus. Ja qua acceleratie tijd van 0 naar 100 km en qua topsnelheid misschien. Maar het zijn nog steeds serieuze getallen. Zeker voor Nederlandse begrippen waar we nog maar maximaal 130 km/u mogen rijden op gezette tijden. Nee, want met de woorden instapmodel en basis doen we deze Taycan toch wat tekort. ik denk dat deze standaard achterwiel aangedreven Taycan een serieuze snelle elektrische Porsche sportwagen is met alle daarbij behorende fun factoren. Ik denk dat je deze Taycan zelf moet gaan rijden om te ervaren hoe goed de standaard Taycan werkelijk is.

Voelde ik een merkbaar verschil met de Taycan 4S? Nee, dat deed ik in het dagelijks gebruik zeker niet. Ondanks het feit dat deze Taycan maar één elektronische motor heeft was het niet direct echt merkbaar. (Ok misschien stiekem een heel klein beetje tussen mijn oren.) Ik denk dan ook niet dat we modellen met elkaar moet willen vergelijken, maar moeten kijken naar wat de auto daadwerkelijk is en wat jouw specifieke voorkeuren zijn. En laten we eerlijk zijn,…. ook hoe diep je portemonnee is. Maar ben ik nu ook een fan van deze Taycan…. Het antwoord is toch ja geworden.

De basic-Taycan prijs is 85.421,00 euro, maar met een paar extra’s zit je al snel ver boven de 100.000,-. En dat is bij deze Taycan de verkoopprijs 133.724,- euro. Waarbij ik mij dan wel ga afvragen hoe groot het verschil is met de Taycan 4S, die standaard meer aan extra’s van Porsche mee krijgt dan de standaard Taycan.

Flyby

Jaja ik hoor enige van jullie al roepen dat ze een motor willen en ook moeten horen, en dat een belangrijk deel van de Porsche rijervaring en beleving is…. Dat riep ik zelf ook altijd, en nog steeds. Maar misschien moeten we nu langzaam ook accepteren dat er nu ook een “nieuw” rijden is. Een nieuw rijden waar lawaai en/of een brullende motor niet meer een prominente rol speelt in de Porsche rijbeleving. Maar dat we die emotie ook anders kunnen beleven en dat zouden moeten willen accepteren. En om heel eerlijk te zijn mis ik de “oude” Porsche beleving niet in de Porsche Taycan. Sterker nog; ik heb niet een keer het digitale motor geluid aangezet. En ja, je hoort ergens ver weg op de achtergrond de elektromotor(en). Zeker als je gas geeft. Maar meer hoeft voor mij ook niet als je (normaal) in de Taycan onderweg bent. En ondanks het ontbreken van het geluid van bijvoorbeeld de iconische flatsix boxer benzinemotor heb ik echt nog steeds het gevoel dat ik in een Porsche rijd #mindset.

Het nieuwe autorijden is niet ook meer tegen te houden en komt er langzaam maar zeker aan in welke vorm dan ook. Ik blijf een fan van de verbrandingsmotor, en kijk intussen hoopvol naar de synthetische brandstof ontwikkelingen . Tot dan is het rijden in de eerste elektrische Porsche zeker geen straf. Het tegendeel zelfs… het is geweldig!