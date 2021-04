RDE Longhoods een bedrijf waar het Porsche DNA wordt gekoesterd

Er zijn een hoop bedrijven die zich toeleggen op specialistisch onderhoud of restauratie van uw geliefde Porsche. Longhoods in het noorden van Nederland weet als geen ander hoe met de diepgewortelde passie van haar klanten om te gaan.

Longhoods is als bedrijf in 2014 opgericht door een drietal Groningse ondernemers met een echte passie voor Porsche en is ontsproten uit de privécollectie en het onderhoud dat daarmee gepaard ging. Inmiddels heeft de tijd niet stil gestaan en heeft het bedrijf een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het motto, iedere liefhebber is welkom en transparantie staat daarbij nog steeds voorop.

Nu kom ik al sinds het prille begin bij Longhoods in het Groningse Kolham maar vandaag ben ik op een missie. Ik wil van de huidige eigenaar, Marcel Tromp, graag eens horen wat het bedrijf nu zo uniek maakt in de Porsche wereld. Onder het genot van een kop goede koffie begint Marcel zijn verhaal. Marcel is een man met een echt Porsche hart en een persoonlijke voorliefde voor de vroege luchtgekoelde exemplaren. Met de nodige technische bagage begon hij in 2012 Restoration Design Europe in een pand naast het huidige Longhoods. Volledig toegespitst op restauratie en logistiek van authentieke Porsche onderdelen wist hij een plek in de markt te veroveren. Marcel vertelt “Veel van mijn kennis heb ik vergaard door gewoon te beginnen met sleutelen en heel goed te observeren en luisteren naar anderen. Interesse hebben in waar je mee bezig bent is hierin de succesfactor.”

In 2017 deed de unieke gelegenheid zich voor dat Marcel Longhoods kon overnemen en vanaf dat moment kwam alles in een stroomversnelling. Was het bedrijf vanuit liefhebberij en passie begonnen, dat gedachtengoed werd naar een nog hoger niveau getild. De Groningse nuchterheid is binnen het bedrijf overal merkbaar. De vier monteurs zijn allen gemotiveerd tot op het bot en weten dat een Porsche voor veel klanten pure emotie is. Klanten houden niet van schimmige verhalen maar willen graag begrijpen wat er met hun auto gebeurt als zij de auto aan een monteur en zijn gereedschap toevertrouwen. “Transparantie is een groot goed in deze wereld” licht Marcel toe, “Het is mij opgevallen dat vooral in de Porsche wereld erg gesloten is en veel kennis niet gedeeld wordt, niet onderling en ook niet echt met de klant. Dat is bij andere merken toch veel opener en algemeen goed”.

Vanuit de gedachten om die transparantie naar de klant en de markt te brengen heeft Longhoods een uniek concept. De werkzaamheden krijgt de klant in een digitaal dossier (inclusief fotos) mee op een USB-stick aan zijn of haar sleutelbos. “Een grote beurt van bijvoorbeeld een 993 is best ingrijpend, onder meer achterbumper en uitlaten worden verwijderd om bij het hart van de auto te komen. Dat vergt de nodige uren sleutelen en is iets meer werk dan de motorkap openen en wat verse olie in een vulopening gieten. Als een klant dan na de beurt en vervangen van noodzakelijke onderdelen bijvoorbeeld €1200 moet neerleggen kunnen wij in details laten zien welke werkzaamheden daarvoor verricht zijn. Dat waarderen onze klanten enorm en geeft ze inzage in de diversiteit van handelingen die vaak nodig zijn” vervolgt Marcel zijn verhaal met een zekere trots in zijn blik. “Voor meer ingrijpende herstelwerkzaamheden of restauratieprojecten is dit nog veel belangrijker voor een klant om daarmee de documentatie van zijn auto compleet te houden”.

Ondanks dat Marcel en veel van zijn medewerkers in de werkplaats een groot hart voor de klassieke Porsche hebben is ook de klant met een moderne Porsche harte welkom. Ook voor de hedendaagse Porsche heeft de werkplaats de beschikking over alle noodzakelijke gereedschappen en apparatuur om diagnoses te stellen, onderhoud te plegen en reparaties uit te voeren. Dat gebeurt met net zoveel liefde en kundigheid als elke andere Porsche. En met de kennis die de monteurs van de traditionele technieken hebben is diagnoses stellen aan hedendaagse Porsche’s misschien soms net wat makkelijker. “Belangrijk is dat een klant zich bij ons thuis voelt” verteld Marcel verder. “Klanten moeten hier gewoon binnen kunnen lopen op elk moment van de dag en voelen dat ze serieus genomen worden, ook als dat een keer enkel voor een kop koffie is”. De werkplaats is bij Longhoods dan ook gewoon voor iedere klant toegankelijk. Natuurlijk moet je de mannen met de gouden handen niet in de weg lopen maar ze laten de eigenaren van de auto graag in de werkplaats alle details van de werkzaamheden zien. Ook dat sluit geheel aan bij de Groningse nuchterheid en transparantie die het bedrijf nastreeft.

Naast regulier onderhoud zijn er altijd wel een aantal juweeltjes aan restauratieprojecten te vinden in een apart daarvoor ingerichte werkplaats. Tot op de laatste schroef worden auto’s hier ontmanteld en weer volledig als nieuw opgebouwd. In basis volgt men daarbij volledig de originele bouwplannen en werkwijze die ook Porsche hanteerde maar uiteraard kan daar op klantwens van afgeweken worden door bijvoorbeeld een modernere wielophanging te gebruiken. Wat Longhoods hier uniek maakt is dat het kan putten uit een eigen magazijn met originele onderdelen op voorraad. En dat niet alleen voor het grotere materiaal maar tot op het kleinste schroefje per Porsche type opgeslagen en gedocumenteerd. “Je ziet nog wel eens dat bij restauraties onderdelen gebruikt worden die niet type-origineel zijn, bijvoorbeeld een klein onderdeeltje dat op een 911S uit 1969 tijdens de restauratie is vervangen door een onderdeel uit 1971. Een leek zal het niet merken vooral als het onderhuids is, maar wij vinden het belangrijk dat alles tot in de kleinste details klopt” houdt Marcel als vurig betoog. En juist de combinatie van deze expertise en het magazijn met de veel originele, of gelijkende onderdelen op voorraad zijn een unieke combinatie die zie zich vertaald in een perfect eindresultaat dat zeker niet onder doet voor hoe de auto ooit Stuttgart heeft verlaten.

Midden tussen de twee werkplaatsen in ligt het domein van de motoren en versnellingsbakken. Hier kan in alle rust gewerkt worden aan reparaties, revisies en upgrades. Ook hier zie je hoe met de uiterste precisie een motorblok en versnellingsbak onderdeel voor onderdeel weer opnieuw opgebouwd worden en er uiteindelijk uit zien alsof ze zo de motorenfabriek in Stuttgart uit zijn komen rollen. Bijna zonde om weer in een auto te monteren. Ook voor motor upgrades heeft men enorm veel expertise in huis. En dat gaat soms heel ver, andere zuigers die voor een hogere compressie zorgen maar vervolgens ook aanpassingen aan timing van inspuiting of ontsteking vergen. Het is het team de eer te na zo’n opdracht niet tot in de laatste details door te rekenen en uit te voeren en niet enkel op klantwens een ander type zuiger klakkeloos te monteren.

Naast alle reguliere onderhoudswerkzaamheden en bijzondere projecten is het bedrijf ook in de huidige digitale markt actief. Behalve de diverse ‘social media’ kanalen is ook net een nieuwe website gelanceerd en wordt deze binnenkort uitgebreid met een webshop waarop vele onderdelen terug te vinden zijn. Dit niet alleen voor de Porsche liefhebbers die zelf graag sleutelen maar ook voor andere specialisten die net naar dat ene specifieke onderdeel op zoek zijn. Klanten van over de hele wereld melden zich regelmatig bij Longhoods of Restoration Design Europe op zoek naar dat ene specifieke onderdeel.

Wanneer u in de buurt bent moet u zeker eens op bezoek gaan, u zult er met open armen ontvangen worden. Verwacht geen fancy gevel met prachtige rode Porsche logo’s aan de Plesmanlaan in Kolham want ook daar spreekt de Groningse nuchterheid zich weer uit. Een keurig verzorgd pand dat enkel herkenbaar is aan de ietwat saaie grijze gevel met oranje accenten en het Longhoods logo.

In een volgend artikel gaan we graag wat dieper in op enkele projecten, de aanpak, de expertise die erbij komt kijken maar ook de uitdagingen die daarbij horen. Op dit moment zouden we alleen nog maar kunnen zeggen, de foto’s spreken voor zichzelf.

Voor meer informatie bezoek de Longhoods website en de website van Restoration Design Europe