Sportsucces op de Nürburgring en in Monza

Met enige vertraging ging alsnog de Nürburgring Endurance Series van start. Porsches eindigden op de eerste twee plaatsen. (Foto: VLN Presse)

Het afgelopen weekeinde was er sportief succes voor Porsche met overwinningen tijdens de openingswedstrijden van de Duitse Nürburgring Endurance Series op het gelijknamige circuit in de Eifel en de GT World Challenge Europe in het Italiaanse Monza.

Nadat twee weken eerder de geplande seizoensstart vanwege sneeuw geen doorgang kon vinden, ging nu het seizoen in de Nürburgring Endurance Series, het kampioenschap van lange-afstandsraces op de roemruchte Nürburgring-Nordschleife, alsnog van start met de 45e editie van het NIMEX-DMV-4h-Rennen. Er waren maar liefst 145 auto’s aangemeld, waarvan er 141 in de race van start gingen. De beste uitgangspositie was voor de Porsche 911 GT3 R van het lokale team Frikadelli Racing, waarmee de Noor Dennis Olsen met een tijd van 7:53,565 minuten de pole-position veroverd had.

Als altijd heel wat Porsches in het deelnemersveld op de Nürburgring. (Foto: VLN Presse)

In de beginfase van de race waren Frédéric Makowiecki in de Frikadelli-Porsche en zijn Franse landgenoot Kévin Estre in de 911 GT3 R van Manthey Racing in een keihard duel om de leiding verwikkeld. Uiteindelijk legde de Manthey-Porsche een iets hoger tempo aan de dag, waarmee de overwinning voor Estre, Michael Christensen en Porsche-testrijder Lars Kern een feit was. Het trio was zelfs snel genoeg om tijdens de race het tijdverlies als gevolg van een ‘drive-through penalty’ te compenseren, die was opgelegd omdat het team bij de pitstop niet de reglementair voorgeschreven minimale standtijd had aangehouden.

Overwinning voor het Manthey Racing-trio met vlnr Lars Kern, Kévin Estre en Michael Christensen. (Foto: VLN Presse)

Voor Manthey Racing, zes keer winnaar van de 24-uursrace op de Nürburgring – die overigens niet meetelt voor de Nürburgring Endurance Series, voorheen VLN – was het de eerste overwinning in de serie sinds april 2019, in totaal de 54e in de historie. De opvallend geel-groene Porsche, bij de fans op de Nürburgring bekend onder de naam ‘Grello’, zette tevens een nieuw ronderecord: Kévin Estre reed zijn snelste ronde op de 24,358 kilometer lange combinatie van de Nordschleife en de zogeheten ‘Kurzanbindung’ van het Grand Prix-circuit in een tijd van 7:56,087 minuten (voor de goede orde: ronderecords in de autosport worden altijd gereden tijdens een race, de snelste absolute rondetijd wordt doorgaans tijdens trainingen gehaald).

Fred Makowiecki en Dennis Olsen eindigden met de 911 van Frikadelli Racing als tweede. (Foto: VLN Presse/Jan Brucke)

De tweede plaats was voor de 911 van Frikadelli Racing, gereden door het Frans-Noorse duo Fred Makowiecki en Dennis Olsen. Daarbij werd ook stilgestaan bij het recente overlijden van Sabine Schmitz, de ‘koningin van de Nordschleife’, die enkele weken geleden overleed. Schmitz speelde jarenlang een belangrijke rol binnen het team, eigendom van haar partner Klaus Abbelen. “Ik ben ervan overtuigd dat Sabine van boven toegekeken heeft en dat ze trots op ons is. We hadden wat problemen en konden het tempo van Manthey niet helemaal bijhouden”, zei coureur Makowiecki.

Winst in de klasse SP7 voor de beide Nederlandse rijders Niels Langeveld en Paul Harkema in de 911-Cup van Black Falcon Team Textar (Foto: VLN Presse/Jan Brucke)

Naast de beide 911’s van Manthey en Frikadelli Racing eindigden ook de Porsches van KCMG (Marco Holzer/Edoardo Liberati, 5e), Falken Motorsports (Alessio Picariello/Dirk Werner, 7e) en Rutronik Racing (Tobias Müller/Tristan Viidas, 9e) in de top tien van het algemeen klassement. Een mooi succes was er ook voor het Nederlandse duo Niels Langeveld en Paul Harkema, die met de Porsche 991 GT3 Cup MR van het Black Falcon Team Textar als 17e algemeen eindigden en daarmee de Porsche Cup-klasse SP7 wonnen.

Winst in de regen in Monza

Op het Autodromo Nazionale Monza startte het seizoen in de Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS met een drie-uursrace, de openingswedstrijd van de Endurance Cup. Ook hier was er Porsche-succes.

Overwinning voor de Dinamic Motorsport-Porsche in de drie-uursrace op Monza. (Foto: SRO/Dirk Bogaerts)

In totaal stonden er 42 GT3-auto’s aan de start, waarbij Mercedes met niet minder dan elf Mercedes-AMG GT3’s getalsmatig het sterkst vertegenwoordigd was. De inbreng van Porsche-teams stak daartegen wat povertjes af: drie teams hadden in totaal vier 911 GT3 R’s ingeschreven, maar het Duitse team Allied Racing met rijders Jan Kasperlik, Julien Apothéloz en Nicolas Schöll in de Pro-Am-klasse moest na een crash in de training al voor de race forfait geven. Zo bleven er drie Porsches over. Het team GPX Racing, dat het runnen van de auto voor dit seizoen heeft uitbesteed aan de Franse renstal ART, kwam met fabrieksrijders Matt Campbell, Earl Bamber en Mathieu Jaminet in actie in een auto die was uitgevoerd in wit met rode en blauwe Martini-kleuren plus het nummer 22, een hommage aan de 917 waarmee Gijs van Lennep en Helmut Marko in 1971 de 24 Uur van Le Mans wonnen. Het Italiaanse team Dinamic Motorsport was er met twee 911’s, de nummer 54 voor Matteo Cairoli, Klaus Bachler en Christian Engelhart en de nummer 56 voor Andrea Rizzoli, Mikkel O. Pedersen en Romain Dumas.

Dinamic Motorsport had twee jaar geleden al voor een verrassing gezorgd door in Monza, op eigen terrein, bij het debuut van het team in wat toen nog de Blancpain GT Series heette, de drie-uursrace van Monza te winnen. Destijds regende het, omstandigheden waarbij de kwaliteiten van de 911 in het bijzonder tot hun recht komen. En ook ditmaal weer hielp Pluvius een handje, want de verwachting luidde eigenlijk droog, waarop vrijwel alle teams dus ook hun strategie en afstelling hadden gebaseerd, maar al enkele minuten na de start kwam er een stortbui naar beneden.

Na 2019 won de Dinamic-Porsche voor de tweede maal op rij de drie-uursrace op Monza. (Foto: Pirelli)

De Dinamic-Porsche met Cairoli, Bachler en Engelhart startte als twaalfde en behoorde daarmee niet direct tot de favorieten, maar startrijder Engelhart opende al sterk, maakte de nodige plaatsen goed en bracht de auto na ongeveer een uur op de vijfde plaats binnen voor de rijderswissel naar Cairoli. Die klom vlot op naar de derde plaats en kon rond halverwege de race zelfs de leiding overnemen toen eerst de HRT-Mercedes met een lekke band de pits in moest en vervolgens de AKKA-ASP-Mercedes bij het ingaan van de Parabolica wijd ging en terrein verloor. Vervolgens bouwde Cairoli een voorsprong op, waarna slotrijder Bachler op een inmiddels droge baan het karwei kon afmaken en de overwinning naar huis reed. Voor Dinamic Motorsport was het na het succes van 2019 zelfs de tweede Monza-overwinning op rij, want vorig jaar kon de race aldaar vanwege de pandemie geen doorgang vinden.

De andere Dinamic-Porsche met Rizzoli, Pedersen en Dumas werd als tiende geklasseerd. De GPX-Porsche van Campbell, Bamber en Jaminet daarentegen haalde de eindstreep niet. Net als tal van andere auto’s in het veld had ook dit team te maken met lekke Pirelli-banden. Tot twee keer toe raakte de linker achterband lek, wat voor dusdanig veel schade zorgde dat de voortijdige uitval een feit was.