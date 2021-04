Marco Schubert nieuwe Vice President Porsche voor Europa

Met ingang van 1 juli 2021 wordt Marco Schubert de nieuwe Vice President voor de regio Europa. Momenteel is hij President van de verkoopdivisie van Audi in China. Schubert volgt Barbara Frenkel op. Zij neemt plaats in de Raad van Bestuur.

Marco Schubert

Barbara Frenkel

Detlev von Platen

“We zijn blij om zo’n ervaren persoon te hebben voor onze Europese verkoopregio”,

zegt Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Sales en

Marketing bij Porsche AG. “Dankzij zijn ruime internationale ervaring bij diverse

automerken, is Marco Schubert de ideale aanstelling voor deze functie. “

Zijn huidige functie bij Audi in China heeft Marco Schubert sinds 2018. Daarvoor

leidde hij de verkoopregio Azië en Overzee bij Skoda Auto a.s. Tussen 2014 en

2017 was Schubert Managing Director bij Audi in Zweden. Daarvoor had hij

al drie jaar als hoofd van de regio Noord-Europa van Audi gewerkt.

Bron en foto’s Porsche Newsroom