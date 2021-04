De Duitse Autobahn op je bucketlist, nu kan het nog!

We hebben allemaal wel dingen die we beslist nog eens willen doen, ja de beroemde bucketlist. Een paar van die dingen op onze bucketlist zijn vaak onrealistisch en de kans dat je dat kan gaan doen of gaat beleven is nagenoeg nul. Laten we eerlijk zijn, de kans dat we astronaut worden of de Red Bull van Max Verstappen mogen rijden is nagenoeg nul. En sommige van onze wensen zijn niet uitvoerbaar omdat het eenvoudig niet meer kan.

Nu kan en mag het nog

Wat kan en mag er nog wel? Een van die dingen die ‘nog wel” kan is met hoge snelheid of zelfs topsnelheid over de Duitse Autobahn rijden. Bij eens voorzichtig rondvragen bleek dat er best wel wat Porsche rijders op de Autobahn hadden gereden, maar niet harder dan bijvoorbeeld 200 km/u. Vaak gevolgd door de opmerking dat ze nog eens echt voluit willen gaan. De 200 km/u is nog steeds fors harder dan de 100 of 120 – 130 km/u die we in Nederland mogen rijden. Maar de kans is groot dat de Duitse maximale snelheden straks gelijk zijn aan de maximale snelheden op de Nederlandse snelwegen. En ja, er zijn nu al grote delen van de Autobahn waar snelheidsbeperkingen zijn. De kans is groot dat dit straks voor heel Duitsland zal gelden.

In september zijn de ogen van de vele Autobahnfans gericht zijn op Duitsland waar op zondag 26 september 2021 de Bondsdagverkiezingen zullen worden gehouden (en in zes Duitse deelstaten). Het is helemaal niet zeker dat het allemaal bij het oude blijft en de CDU met haar zuster partij CSU weer een Känzler mogen en kunnen aanstellen. De laatste keer waren de coalitiegesprekken zeker niet makkelijk. In de opiniepeilingen liggen de Grünen nu hoog in de peilingen, kort achter de CDU/CSU. Als de Grünen een Grüne Känzler mogen en kunnen aanstellen dan is het zeker dat er een algemene snelheidslimiet gaat komen voor heel Duitsland. De Grünen en linksepartijen proberen al jaren een snelheidsbeperking voor de Autobahn er door te drukken. Tot op vandaag de dag is er gelukkig geen meerderheid voor gevonden en is de auto-industrie en automobilistenlobby er ook nog steeds op tegen en konden zij voorkomen dat er een verdere snelheidsregulering kwam.

De Boef Motorsport vrienden onderweg op de Duitse autobahn

Bucketlist item Autobahn toch nog maar gaan afvinken

Nu heb ik geen glazen bol en ook ben ik geen helderziende, maar als ik luister naar mijn Duitse vrienden en bekenden dan is de kans best serieus aanwezig dat op topsnelheid over de Autobahn vliegen straks echt is afgelopen. Dus wil jij nog een keer echt hard rijden met je Porsche, dan is nu je kans. Een bijkomstigheid en voordeel is dat er ook in Duitsland minder verkeer op de Autobahn onderweg is vanwege de Coronamaatregelen bij onze Oosterburen. Nadelig is dat je op dit moment wel een geldige negatieve Corona test bij je moet hebben en kunnen overleggen als je wordt aangehouden aan de grens.

Even een test laten doen voor ik over de grens naar Duitsland rijd

En je hoeft geen nieuwe 992 Turbo S te rijden of een GT3RS. Ook in een Porsche 914 of een klassieke 911, 924 of 944 komt er grote blijdschap op. De 928 is de ultieme Autobahncruiser. Ik rijd elke twee weken wel een keer op de Duitse Autobahn in mijn Porsche 911 996 Turbo, en ik geef eerlijk toe; het blijft geweldig met 250 – 300+ km/u over de Autobahn te rijden. Maar ook het reizen, al dan niet met hogere snelheden, op de Autobahn is en blijf voor mij een geweldige ervaring. Het niet constant op je teller moeten letten en te kunnen inhalen waar en wanneer je wilt is heerlijk, net als met 150 – 200 km/u over het asfalt van de Autobahnen te cruisen. En soms rijd je nog over een stuk oude Autobahn die nog steeds gemaakt is van betonplaten. Maar hoe dan ook voor mij is het een gevoel van vrijheid. De motorrijders en ook de cabrioletrijders onder ons begrijpen welk gevoel ik bedoel…

Natuurlijk is rekening houden met het overige verkeer absoluut noodzakelijk. Het overgrootste deel van de Duitsers is wel gewend aan sneller rijden en houdt rekening met snellere auto’s op de Autobahn. Mijn ervaring is dat een geel nummerbord en vaak ook met Alpencruisers en caravans regelrecht gevaarlijk zijn die geen of weinig rekeninghouden met het overige snellere verkeer.

De Duitsers maken dan ook graag grappen over ons Nederlanders. Een die van die grappen is… “als je drie keer zakt voor je rijbewijs (als Duitser), wat krijg je dan? Gele nummerborden!”

Ook is in Duitsland het bumperkleven niet acceptabel, net zomin als het met hoge snelheid zonder gas terug te nemen langs het overige verkeer razen. Natuurlijk is het overbodig er op te wijzen dat je Porsche 100% in orde moet zijn. Zeker je banden verdienen extra aandacht. Oude banden met ouderdom en uitdrogingsbarstjes of gladde banden zijn een grote NEE. Hetzelfde geldt voor je remmen! Zorg dat die in goede staat zijn. Maar als dit alles in orde is en je hebt een stuk Autobahn uitgekozen waar je voluit mag, gaan is de ervaring in een woord GEWELDIG. Tenminste, zo denk ik er over. Dus zou ik zeggen; ga er voor nu het nog kan! Nee je moet geen topsnelheid rijden. Pas je snelheid aan zodat jij je zeker en prettig voelt.

Ik vond nog deze online wegenkaart waar op je kan zien waar je nog alles uit je Porsche kan en mag halen op de autobahn zonder snelheid beperkingen. Ik adviseer je wel dringend voor je de grens overgaat toch zelf te controleren waar snelheidsbeperkingen zijn. Sinds dit jaar zijn de snelheidsbekeuringen in Duitsland serieus omhoog gegaan. Ook loop je nu het risico dat je bij een bepaalde snelheidsovertredingen je rijbewijs voor minimaal 1 maand kwijtraakt. Deze wordt dan ook direct ingevorderd.

Hier een indicatie van de boete bedragen in Duitsland,

Deze kunnen lager maar ook veel hoger uitvallen al dan niet naar de verkeerssituatie op het moment van de overtreding.

Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom

Boete bij snelheidsoverschrijding: tot 10 km/h: € 15. 11-15 km/h: € 25. 16-20 km/h: € 35. 21-25 km/h: € 80. 26-30 km/h: € 100. 31-40 km/h: € 160. 41-50 km/h: € 200. 51-60 km/h: € 280. 61-70 km/h: € 480. meer dan 70 km/h: € 680.

Vanaf 21 km/h worden 1 tot 2 strafpunten opgelegd en vanaf 26 km/h kan tevens een rijverbod worden opgelegd van 1 tot 3 maanden.

Buiten de bebouwde kom

Boete bij snelheidsoverschrijding: tot 10 km/h: € 10. 11-15 km/h: € 20. 16-20 km/h: € 30. 21-25 km/h: € 70. 26-30 km/h: € 80. 31-40 km/h: € 120. 41-50 km/h: € 160. 51-60 km/h: € 240. 61-70 km/h: € 440. meer dan 70 km/h: € 600.

Vanaf 21 km/h worden 1 tot 2 strafpunten opgelegd en vanaf 26 km/h kan tevens een rijverbod worden opgelegd.

Overtreding inhaalverbod

€ 30-250 + 1 tot 2 strafpunten.

In geval van roekeloosheid: tevens 1 maand rijverbod.

Overschrijden doorgetrokken streep

€ 75-250.

In geval van roekeloosheid: tevens 1 maand rijverbod.

Gebruik en bezit antiradar of flitspaalsignalering

Vanaf € 75. Apparatuur wordt in beslag genomen.

Onvoldoende afstand bewaren

Vanaf € 75 + 1 tot 2 strafpunten + eventueel een rijverbod.

Rijden met onaangepaste snelheid bij slechte weersomstandigheden

Bijvoorbeeld bij sneeuwval of slecht zicht.

Vanaf € 100.

Rijden zonder (dim)licht bij slechte weersomstandigheden

Bijvoorbeeld bij sneeuw en slecht zicht. Buiten de bebouwde kom.

Vanaf € 60.

Met dank aan (beeldmateriaal); Robin Groenendijk, Maurice Hoeneveld, Diederik Lieftink, Jelte de Boef