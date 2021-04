Lowietje Groep 64 Edition Bollenrally! Noteer 6 juni in je agenda.

Iedere zaterdag en zondag bood Partners Lowietje de afgelopen twee maanden een geweldige rit aan in de bollenstreek. Speciaal voor 64 Porsche Portal wordt deze rit nogmaals aangeboden en wel op zondag 6 juni. Restricties: alleen voor Porsches.

De leukste corona-proof activiteit in de bollenstreek! Lowietjes Bollenrally Groep 64 Edition is een corona-proof activiteit voor iedereen met een Porsche.

Tijdens de route kom je op hun verschillende locaties; Lowietje Lisse, Langs Berg en Dal, de Vogelensangh, Venneper Lodge en Lowietje aan de Kaag. Op de verschillende locaties staat er iets lekkers voor je klaar en op het eindpunt geniet je van het welbekende “Biefstuk Lowietje”.

Start bij Lowietje Lisse met een kopje koffie of thee, iets lekkers voor onderweg en een Goodiebag

Langs Berg en Dal voor een goede lunch en een drankje naar keuze

De Vogelensangh voor een kopje koffie of thee met een patisserie plankje

Venneper Lodge voor een borrelhapje met een drankje naar keuze

Lowietje aan de Kaag voor een puntzak Friet van Friethoes en een drankje naar keuze

Sluit af bij Lowietje Lisse met een smulplankje, biefstuk Lowietje en een drankje naar keuze

De starttijd is vanaf 10.30 uur. Je wordt door onze rally master afgevlagd en dan begint jouw avontuur door de bollenstreek, duinen, bossen, Haarlemmermeerse landschap en water van de Kaag. Lowietjes bollenrally is een echte corona-proof activiteit waar jij plezier hebt voor de hele dag! Je eindigt tussen 5 en 6 bij Lowietje Lisse voor een heerlijke biefstuk Lowietje. De route is zorgvuldig samengesteld met behulp van echte rally masters die expert zijn op dit gebied. Een combinatie van een heerlijke corona-proof activiteit met heerlijk eten.

Voor Porsche 64 Portal volgers bedraagt het speciale tarief € 64 per persoon. Schrijf in via telefoonnummer 0252-43 30 30.

Namens 64 Porsche Portal wens ik je alvast een hele plezierige dag toe en bedank ik Partners Lowietje voor deze speciale 64 Edition van de schitterende bollenrally.