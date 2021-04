Trio oranje Porsches is op 27 april ‘king of the road’

Op dinsdag 27 april, Koningsdag, geeft Porsche Nederland jeugdige carspotters de kans om drie zeldzame oranje Porsches op de foto te zetten. Op drie verschillende routes rijden die dag een 911 Carrera RS 2.7 uit 1973, een 911 Speedster uit 2019 – die voor deze gelegenheid deels oranje is gewrapt – en een unieke 911 Carrera S uit 2020 met de vingerafdruk van racelegende Gijs van Lennep op de voorklep. Spotters die hun foto op Instagram posten met de hashtag #porschegespot en daarbij @porschegespot taggen, maken kans op Porsche-waardige prijzen. De winnaars zullen zich de koning te rijk voelen: de hoofdprijs zijn tickets voor twee personen voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op 3, 4 en 5 september, de tweede en derde plaats worden beloond met een Young Driver Experience op het circuit.

“Bij een merk als Porsche gaat het om het nastreven van je dromen, voor velen is het een jongens- of meisjesdroom om ooit zo’n auto te rijden”, aldus Ruurd Neurink, Manager Marketing & Communicatie bij Porsche Nederland. “De enorme populariteit van carspotten geeft wel aan dat die droom nog springlevend is. We organiseren graag initiatieven om dat zo te houden.”

De drie bijzondere Porsches doen op Koningsdag tussen 12.00 en 16.00 uur de volgende routes aan: de 911 Carrera RS 2.7 is te bewonderen in Het Gooi, de 911 Speedster rijdt tussen Amsterdam en Zandvoort, en de 911 Carrera S rijdt tussen Den Haag en Rotterdam. Via @porschegespot op Instagram krijgen de jonge spotters tips over de actuele locatie van de Porsches. Naast de (deels) oranje lakkleur kenmerken de 911’s zich door hun zeldzaamheid: van de Carrera RS 2.7 zijn slechts 1.580 stuks gebouwd, van de 991 Speedster 1.948 exemplaren (als verwijzing naar het beginjaar van Porsche) en van de 992 Carrera S ter ere van Gijs van Lennep is er maar eentje. Geen alledaagse spots dus!

Porsche Nederland beoordeelt de foto’s op esthetiek en originaliteit. De beste spot wordt beloond met een arrangement voor twee personen voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op 3, 4 en 5 september, inclusief toegang tot de Ben Pon tribune. De nummers twee en drie krijgen een Porsche Young Driver Experience, waarbij jongeren van 14 tot en met 17 jaar de kans krijgen om onder begeleiding van een Porsche instructeur zelf een aantal rondes te rijden op het circuit.