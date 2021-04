Porsche elektrificeert haar managers

De kop klinkt gelukkig enger dan het is. Zakenauto’s worden zoetjesaan vervangen door hybride- en volledig elektrische modellen

Het management van Porsche geeft het goede voorbeeld. Managers die een zakenauto hebben stappen zoetjesaan over op de volledig elektrische Taycan en plug in-hybrides. Dankzij een gunstige aanbieding gaat de keuze van een groeiend aantal medewerkers die een auto mogen leasen ook steeds meer naar de genoemde modellen. Dit zie je duidelijk aan de vloot van Porsche zakenauto’s. Eind 2021 is de helft van de complete vloot elektrisch of plug-in hybride.





Medewerkers kiezen steeds meer voor de hybridemodellen

of voor de volledig elektrische Taycan

De strategie van Porsche voor de toekomst bestaat uit drie pijlers; efficiënte verbrandingsmotoren, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s. Voor de vloot zakenauto’s gaat hetzelfde op. Managers kunnen nog steeds hun keuze laten vallen op een model met een verbrandingsmotor, bijvoorbeeld de iconische 911. Met de ontwikkeling van synthetische brandstoffen (eFuels) is Porsche al druk aan het werk om ook verbrandingsmotoren in de toekomst bijna CO2 neutraal te maken.

Andreas Haffner

“Porsche wil het meest duurzame merk worden voor exclusieve en sportieve mobiliteit ”, zegt Andreas Haffner, lid van de Raad van Bestuur voor Human Resources bij Porsche. “Het is voor ons dan ook logisch om ons elektrisch offensief uit te breiden met zakenauto’s en het leasingprogramma voor werknemers. Met onze medewerkers als authentieke ambassadeurs van elektrische mobiliteit, kunnen we bijdragen aan een nog grotere duurzaamheid. ”

Met momenteel vijf plug-inhybridevarianten in de modellijnen Cayenne en Panamera en acht varianten van de volledig elektrische Taycan en Taycan Cross Turismo, kan uit een uitgebreid aanbod aan zuinige en krachtige sportwagens worden gekozen als nieuwe zakenauto. De omschakeling vindt plaats bij de volgende voertuigwissel. Dit vindt normaal gesproken plaats na 15 maanden. Net als bij de sportwagens met verbrandingsmotor hebben bestuurders van een zakenauto ook een tankkaart voor hun volledig en gedeeltelijk elektrische voertuigen; in dit geval een laadpas.

Parallel aan deze omschakeling in zijn eigen vloot, investeert Porsche in het opzetten van een mondiaal

laadnetwerk: een intern high-power laadpark met zes DC-laadstations is pas een paar dagen geleden in bedrijf genomen op de locatie Zuffenhausen. Porsche-medewerkers kunnen daar hun elektrische voertuigen tot 350 kW opladen. De fabrikant van sportwagens opende in februari 2020 al het krachtigste snellaadpark van Europa bij de productielocatie in Leipzig. Dit omvat zes interne snellaadpunten. Met Porsche Destination Charging komen er wereldwijd minimaal 7.500 extra oplaadpunten bij tegen 2025.

Het snellaadpark in Leipzig

Porsche investeert meer dan 15 miljard euro in elektrische mobiliteit, digitale transformatie en duurzame productie in 2025. Het bedrijf verwacht dat de helft van de geleverde Porsches in 2025 geëlektrificeerd zijn. In Europa al bestelt al ongeveer een derde van de klanten hun nieuwe Porsche met elektrische of gedeeltelijk elektrische aandrijving. De verwachting is dat dit zelfs zal oplopen tot meer dan 80 procent wereldwijd in 2030. Porsche is ook de eerste autofabrikant die zichzelf ten doel stelt om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn in de hele volledige waardeketen.