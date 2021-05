Succesvolle seizoensstart Dylan Derdaele en Larry ten Voorde op Spa-Francorchamps

Op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen ging het seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux van start. De Belg Dylan Derdaele (Belgium Racing), na enkele jaren afwezigheid teruggekeerd in de Porsche-merkencups, kende een succesvol begin met twee overwinningen. Steven van Rhee (Team GP Elite) was in de eerste race als tweede de best geklasseerde Nederlander, maar viel in de tweede wedstrijd uit. Huub van Eijndhoven (#TeamPGZ by JW RaceService) scoorde bij zijn racedebuut in de Pro-klasse goed met de derde plaats in de eerste en de tweede plaats in de tweede race. In de Duitse Porsche Carrera Cup, die ook op Spa-Francorchamps reed, won de Nederlandse coureur Larry ten Voorde (Team GP Elite) beide races.

In de kwalificatie van de Porsche Carrera Cup Benelux bleef Dylan Derdaele met zijn tijd van 2:20,626 minuten als enige onder de 2:21 en behaalde daarmee de pole-position voor de eerste race, gevolgd door Huub van Eijndhoven en Steven van Rhee. In de rangschikking van de op-één-na snelste rondetijden, bepalend voor de startopstelling van de tweede race, eindigde Van Eijndhoven bovenaan, gevolgd door Derdaele en de Duitser Sebastian Freymuth (PG Motorsport).

Race 1: Start-finishzege Dylan Derdaele, Van Rhee en Van Eijndhoven completeren podium

Als snelste in de kwalificatie vertrok Dylan Derdaele vanaf de pole-position. Huub van Eijndhoven daarentegen kon zijn tweede startplaats niet verzilveren: hij raakte kort naast de baan en had geluk dat de gevolgen niet ernstiger waren dan een verlies van enkele posities. Steven van Rhee en Felix Neuhofer (PG Motorsport) klommen op naar de tweede en derde plaats. Bij Les Combes was het Neuhofer die geluk had: hij miste zijn rempunt, maar kon via de nooduitgang zijn race vervolgen. In de tweede ronde kwamen Michaël Cool (NGT Racing) en Filip Teunkens (Q1 Trackracing by EMG Motorsport) bij het aanremmen van La Source met elkaar in botsing, waarop voor de onfortuinlijke Teunkens de race ten einde was. Dat leidde tot een interventie van de safety-car.

De herstart leidde niet tot positiewisselingen vooraan in het veld. Derdaele bouwde wederom met ogenschijnlijk gemak een voorsprong op en werd na 14 ronden als winnar afgevlagd. Van Rhee eindigde als tweede, terwijl Neuhofer weliswaar als derde werd afgevlagd, maar een tijdstraf incasseerde vanwege de ‘track limits’. Daardoor viel hij terug naar de vijfde plaats in de rangschikking en erfde Huub van Eijndhoven de derde positie, voor Thierry Vermeulen (Team GP Elite). Snelste Am-rijder was Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EMG Motorsport) op de achtste plaats algemeen, op ruime afstand gevolgd door Luc Vanderfeesten (#TeamPGZ by Red Ant Racing) en Jeroen Kreeft (Parker Revs Motorsport). De top drie in de Pro-Am-klasse luidde John de Wilde (Speedlover) voor Nicolas Saelens (Belgium Racing) en Floris Dullaart (Team GP Elite).

Race 2: Derdaele wint opnieuw voor Van Eijndhoven en Freymuth

Op zaterdag startte Huub van Eijndhoven vanaf de pole-position voor de tweede race van het weekeinde, maar vanaf de tweede startplaats kwam Dylan Derdaele nog iets beter weg en nam na de start bij het ingaan van de haarspeldbocht van La Source de leiding, die hij vervolgens niet meer afstond. Daarachter duelleerden Van Eijndhoven en Glenn van Parijs (NGT Racing) om de tweede plaats, een strijd die Van Eijndhoven in zijn voordeel besliste. In de derde ronde ging het mis tussen Thierry Vermeulen en Steven van Rhee, die fel streden om de vijfde positie. Bij het uitkomen van Les Combes raakten de twee met elkaar in botsing, wat voor beide coureurs het voortijdige einde van hun race betekende. Vanwege de beide gestrande auto’s kwam de safety-car in actie.

Na de herstart in de zesde ronde opende Van Parijs de aanval op Van Eijndhoven in de strijd om de tweede plaats, maar de Duitser Sebastian Freymuth profiteerde van dat duel en schoof bij het aanremmen van Les Combes door van de vierde naar de tweede positie. Derdaele reed onbedreigd naar de tweede overwinning op rij en kwam voor Freymuth en Van Eijndhoven over de finish. Freymuth behoorde echter tot de in totaal negen rijders die een tijdstraf opliepen vanwege het overschrijden van de ‘track limits’, waardoor Van Eijndhoven als tweede en Freymuth als derde geklasseerd werden. Winst in de Pro-Am-klasse was voor Nicolas Saelens, die heel keurig als vijfde algemeen eindigde, voor John de Wilde, die in de slotfase met een mooie actie twee autos’s in La Source passeerde, en Ziad Geris (Team GP Elite). Jan Lauryssen schreef als zevende algemeen de Am-klasse op zijn naam, voor Luc Vanderfeesten en Jeroen Kreeft.

Volgende races

De volgende twee races van de Porsche Carrera Cup Benelux worden op 15 en 16 mei verreden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.