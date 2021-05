Porsche en Penske vanaf 2023 samen in topklasse IMSA en FIA WEC

De geplande nieuwe Porsche voor de LMDh-klasse zal vanaf 2023 samen door Porsche en Penske worden ingezet.

Wat alom verwacht werd, is vandaag officieel bevestigd: Porsche zet met een eigen fabrieksteam vanaf 2023 in totaal vier nieuwe LMDh-prototypes in voor de lange-afstandsracerij: twee in het FIA WEC en twee in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Daarnaast wil Porsche vanaf het begin in beide series ook gelijk auto’s aan klantenteams beschikbaar stellen. Voor het runnen van de auto’s gaat Porsche de samenwerking aan met het Amerikaanse Penske-team, dat betrokken wordt bij de inzet in zowel WEC en IMSA.

Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche AG, Michael Steiner, bestuurslid voor technische ontwikkeling, en Roger Penske, directievoorzitter van Team Penske, tekenden een overeenkomst over de geplande samenwerking voor een periode van meerdere jaren – overigens zonder dat er een specifieke aanduiding over de contractduur gedaan werd. Porsche Motorsport zet in Amerika samen met Team Penske een hoofdkwartier op bij de bestaande infrastructuur van Team Penske in Mooresville bij Charlotte in de staat North Carolina.

Vlnr Tim Cindric, president Team Penske, Fritz Enzinger, hoofd Porsche Motorsport, Oliver Blume, bestuursvoorzitter Porsche, Roger Penske en Michael Steiner, lid van de raad van bestuur voor technische ontwikkeling.

Met de aangekondigde samenwerking tussen Porsche en Team Penske wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de historisch gewortelde relatie tussen de fabrikant en het team, die al tot in de jaren zestig van de vorige eeuw teruggaat. Aanvankelijk reed Roger Penske zelf als coureur, ondermeer ook met Porsches, maar al snel kwam hij tot het inzicht dat zijn kwaliteiten eerder op het gebied van management lagen en zo zette hij zijn eigen team op. Met Mark Donohue behaalde hij vele successen, waaronder de titel in de CanAm-serie met de indrukwekkende 917-30 Turbo. In de jaren 2006 tot en met 2008 zette Penske in opdracht van Porsche de RS Spyders in de American Le Mans Series in, waarbij in alle drie de jaren alle titels in de LMP2-klasse gewonnen werden en zelfs af en toe de LMP1’s verslagen werden, zoals tijdens de 12 Uur van Sebring in 2008.

Porsche-succes met Penske: Overwinning in de 12 Uur van Sebring met de RS Spyder in 2008.

Roger Penske, inmiddels 84 jaar oud, maar nog steeds volop actief met zijn vele bedrijven, zijn raceteam en zijn twee jaar geleden verworven eigendom van de Indianapolis Motor Speedway en de IndyCar-serie, heeft door de nu aangekondigde samenwerking met Porsche de gelegenheid, een lang gekoesterde droomwens in vervulling te laten gaan, namelijk het winnen van de 24 Uur van Le Mans, nadat het Penske-team met de Indy 500, de Daytona 500, de 24 Uur van Daytona en de 12 Uur van Sebring allemaal al won. “Deze dag vervult iedereen bij Team Penske met grote trots”, zei Roger Penske. “We vertegenwoordigen het merk Porsche al meer dan zes decennia lang, zowel op het circuit als bij onze zakelijke activiteiten. De gezamenlijke historie en de grote successen die we samen konden vieren zijn uniek. Ik kan nauwelijks wachten, te beginnen met de opbouw van het globale raceteam, dat in de toekomst om overwinningen en titels zal strijden.”

Penske-Porsche 917-30 met Mark Donohue in de CanAm-serie in 1973.

“We zijn erg blij dat we het Team Penske voor een samenwerking konden winnen”, aldus Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche. “Voor het eerst in de historie van Porsche Motorsport zal onze onderneming door een globaal team in de beide grootste series voor lange-afstandsraces vertegenwoordigd zijn. Voor dit doel bouwen we aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een teambasis op. Daarmee zorgen we voor optimale structuren voor de strijd om algehele overwinningen, bijvoorbeeld in Le Mans, Daytona of Sebring.”

“Porsche en Penske hebben een succesvolle gemeenschappelijke historie”, zegt Fritz Enzinger, hoofd Porsche Motorsport. “Team Penske heeft in de autosport een vrijwel ongeëvenaard succesverhaal geschreven. In de lange lijst van overwinningen ontbreekt tot nu toe echter nog de naam Le Mans. Ik hoop dat we vanaf 2023 dit succes met Porsche Penske Motorsport kunnen toevoegen. Dat zou voor Porsche dan de 20e algehele overwinning aan de Sarthe zijn, echt een droom!”