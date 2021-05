Het verhaal achter de 550 – 0069: de Barn find Porsche 550 Spyder

De persoonlijke ontmoeting

“Wat een prachtige 356 Speedster” was mijn eerste gedachte, toen ik afgelopen maandag de showroom van het classic center van Porsche Centrum Gelderland binnenliep. Voor mij stond een in detail gerestaureerde, rode 356 Speedster uit 1957. De rode 550 Spyder die ernaast stond was mij op dat moment nog niet opgevallen. Toen mijn blik daar eindelijk op viel, wist ik meteen dat dit de befaamde 550 Spyder was waar het internet de afgelopen maand vol mee stond.







Foto’s: Michiel Lodder

De ontmoeting was totaal onverwacht. Ik was in de veronderstelling dat deze auto zich nog ergens tussen de USA en Nederland zou bevinden, maar hij stond er echt. Ieder detail absorberend heb ik er omheen gelopen. Wat ongelooflijk bijzonder was het om de auto van zo dichtbij te mogen bekijken. En hij was daadwerkelijk zo mooi bewaard gebleven als op het internet gesuggereerd werd.





Foto’s Porsche Centrum Gelderland

Californië

Als Porsche liefhebber kon je er niet omheen. Sinds eind maart gonst het op het wereldwijde web over een in Californië aangetroffen “barn find”, onderbouwd met foto’s en film. Ook werd vrij snel bekend dat deze zeldzame vondst, een rode Porsche 550 Spyder, door een Nederlander was aangekocht. Afgelopen vrijdagavond is de 550 Spyder in Nederland aangekomen bij Porsche Classic Center Gelderland.

De op 14 oktober 1955 geleverde Porsche 550 Spyder met chassisnummer 550-0069 was 35 jaar lang voor het publiek van het toneel verdwenen. Zijn laatste eigenaar, Les Gunnarson, heeft de auto 58 jaar lang in bezit gehad. Hij kocht de auto in 1963 voor $2.000,- USD. In die tijd was dat nog steeds een enorme som geld voor een in de racerij ingezette gebruikte auto. Medio jaren tachtig namen andere liefhebberijen de aandacht van de eigenaar over en verdween de Porsche in een container. Vijfendertig jaar later, na het overlijden van Gunnarson, werden de deuren van de container geopend, waarna de Porsche 550 Spyder al snel wereldnieuws werd.

Het is niet de eerste keer dat ik een originele 550 Spyder van dichtbij mocht bewonderen. Tot nu toe waren dat fabrieksracers van Porsche zelf. Dit was voor mij de eerste keer dat ik een particuliere racer van dicht bij kon zien.



Foto voor 64: Jarno Pijpers Car Photography

De Porsche 550 Spyder was de eerste Porsche die puur gebouwd was voor de racesport. In totaal zijn er 90 exemplaren van gebouwd. Een aantal daarvan zijn verloren gegaan. ‘Little Bastard’, de zilverkleurige 550 Spyder van James Dean is natuurlijk het bekendste voorbeeld. James Dean had die bewuste Porsche slechts 9 dagen in bezit voordat hij er tragisch mee verongelukte.

Daarom is het zo uniek dat deze 66 jaar oude Porsche 550 Spyder met chassisnummer 550-069 nu is opgedoken en in nagenoeg originele staat verkeert.

Foto voor 64: Jarno Pijpers Car Photography

Historie van de 550-069 Porsche 550 Spyder

De eerste eigenaar, Albert Hosking uit Califonie, bestelde in het najaar van 1955 een witte Porsche 550 Spyder. De Porsche werd eind 1955 al meteen ingezet. Na een maand werd besloten om de auto in het rood te laten overspuiten. Die rode lak is inmiddels wat dof geworden, maar verder prachtig behouden gebleven. Net zoals de auto zelf.

In 1956 zette Hosking zijn 550 in vele races in met Jean Pierre Kunstle achter het stuur. Kunstle was lid van de ‘California Sports Car Club’ en hij racete met deze 550 Spyder onder nummer 118 (K). Van de negen races bevond de Spyder zich wel vijf keer in de top 3. Ook behaalde Kunstle een eerste plaats in Palm Springs waarbij hij Ken Miles versloeg die ook met een 550 Spyder racete. Kunstle was een van de weinige coureurs die erin slaagde om Ken Miles te verslaan in de ‘onder de 1500cc klasse’.

N.B. Ken Miles is bij de huidige generatie bekend van de biografische sport film uit 2019 ‘Ford v Ferrari’, ook bekend als ‘Le Mans ‘66’.

Na wat speurwerk op het internet, ontdekte ik een filmopname van de Palm Springs race in 1956 waaronder de auto met nummer 118 goed zichtbaar is op 0,28 en bij 2,19 seconde.

Foto: Porsche Register/type550.com

Twee jaar later, in 1957 kocht Ray Turnbull de auto van Albert Hosking. Hij bracht de Porsche mee naar Hawaï om daar te racen op Dillingham Airfield, waar hij de ‘Hawaiian International Sports Car Week’ organiseerde.

In het weekend van 20 April 1957 reed Turnbull daar drie races waar hij eerste, tweede en vierde werd. Volgens de Road & Track van juli 1957, was Ray Turnbull met zijn 550 Spyder de meest populaire winnaar van de zondags races.

Datzelfde weekend racete zijn zus Loretta Turbull Richert, een destijds bekende boat racer, in een andere 550 Spyder. Zij bemachtigde de vijfde plaats in haar klasse waarin ook Ken Miles in mee racete.

Foto: Road & Track July 1957

Loretta Turbull Richert heeft op een gegeven moment de 550 Spyder van haar broer overgenomen. Van haar kocht Les Gunnarson in 1963 de auto voor het bedrag van $2000,- USD. Les heeft de Porsche uiteindelijk het langst in bezit gehad, in totaal 58 jaar. De eerste jaren was hij nog actief met de auto. Medio jaren tachtig nam zijn liefhebberij voor motorfietsen zoveel tijd in beslag dat hij de 550 Spyder in een container stalde. Tot 1994 kreeg de auto nog zijn jaarlijkse registratie, maar daarna werd deze niet meer verlengd.

Eind maart 2021

Na het overlijden van Les Gunnarson, kwam een groep motorverzamelaars kijken naar de verzameling motorfietsen die Gunnarson in diverse containers op een terrein in Orange County in Californië gestald had. In een van de containers troffen zij ook een rode Porsche 550 Spyder aan.

Na wat eerste onderzoeken naar de originaliteit van de Porsche, heeft Porsche ‘Treasure Hunter’ Blue Nelson (in Christophorus nummer 379 is een artikel aan hem gewijd) een Nederlandse Porsche verzamelaar over de auto getipt. Afgelopen vrijdagavond heeft de Nederlander de 550 Spyder voor het eerst kunnen aanschouwen. Dit zegt genoeg over hoe bijzonder deze Porsche is.

Win on Sunday, Sell on Monday

In de herfst van 1950 kwamen de eerste Porsche 356’s aan wal in de Verenigde Staten, nadat Max Hoffman, een in New York gevestigde importeur van luxe Europese auto’s en Porsche een importcontract voor de Verenigde Staten ondertekende.

Max Hoffman nam een Porsche 356 mee naar een race in Watskin Glen waar de sportwagen voor veel opschudding zorgde. Het schijnt dat Max de bekende coureur Briggs Cunningham in een andere 356 liet rijden waarna deze gelijk een exemplaar gekocht zou hebben.

Porsche’s waren sportwagens waar je, naast dagelijks gebruik, ook mee kon racen. Zo ontstond de “Race on Sunday, sell on Monday” slogan van Max Hoffman.

Porsche was begin jaren vijftig in de Verenigde Staten nog relatief onbekend. De Porsche’s hadden toentertijd veel minder motorinhoud dan de enorme Amerikaanse auto’s. Ondanks de mindere motorinhoud, waren ze door hun lichte gewicht veel wendbaarder en sneller dan de Amerikaanse competitie. De 550 Spyder kreeg om die reden ook de bijnaam “the giant killer”.

Mede door de overwinning van de Carrera Panamericana met een 550 Spyder in 1954 was Max Hoffman ervan overtuigd dat ook deze Porsche goed zou verkopen in de verenigde staten.

Foto: Porsche Presskit

Historie Porsche 550 Spyder en techniek

Zoals gezegd was de Porsche 550 Spyder de eerste Porsche die puur gebouwd was voor de racesport. In 1953 bouwde Porsche de eerste vijftien exemplaren om zelf te testen en mee te racen. In hetzelfde jaar presenteerde Porsche de racewagen op de autosalon van Parijs om te peilen of er interesse was in een straat legale variant.

De racewagen heeft een gewicht van 550 kilogram. Echter de typeaanduiding heeft niets te maken met het gewicht van het voertuig. Het dankt zijn naam aan het projectnummer 550 dat aan dit type verbonden was.

In het begin was de racewagen voorzien van een 78pk sterke motor gebaseerd op de Volkswagen motor. Later werd de legendarische viercilinder luchtgekoelde Fuhrmann motor (ontworpen door Ernst Fuhrmann) met typeaanduiding 547 ontwikkeld met een motorinhoud van anderhalve liter voor de 550 Spyder die 110pk leverde. De dubbele nokkenassen aan weerszijden van de motor, werden door tandwielen aangedreven. Ook was de motor voorzien van Weber carburateurs en dubbele ontsteking. Met deze Fuhrmann motor boekte Porsche veel race successen. Zo behaalde een 550 Spyder in de 1954 Mille Miglia de eerste plaats in eigen klasse en de zesde plaats in de algemene klasse.











foto’s voor 64: Jarno Pijpers Car Photography

Terugkomend op de 550 Spyder bij Porsche Centrum Gelderland, deze Porsche zal technisch volledig aangepakt worden. Men streeft er wel naar om de Porsche zo origineel en met het huidige patina te behouden. Het nu al dikke boek met complete onderhoudshistorie die bij de auto meegeleverd is, zal in ieder geval nog een stukje dikker worden.

Ik kijk er in ieder geval erg naar uit om deze 550 Spyder vaker tegen te komen. Mijn dag was in ieder geval helemaal goed, voor de fotosessie werden voor het eerst zowel de motorruimte als de kofferbakruimte geopend en ik mocht zelfs bij uitzondering plaats nemen achter het stuur. Natuurlijk was dit in de showroom en stond de Porsche stil, maar het was voor mij een zeer bijzondere ervaring.