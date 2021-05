Virtuele rondleiding langs de speciale tentoonstelling “25 jaar van de Boxster” in het Porsche museum

44e Internationale Museumdag op 16 mei 2021

Musea zorgen voor schatten en dragen in hoge mate bij aan het culturele en sociale leven. Het Porsche Museum laat niet alleen het verleden zien, maar transporteert ook de merkwaarde en de beleving van Porsche naar het heden en de toekomst. Ter gelegenheid van de 44e Internationale Museumdag, nodigt het Porsche Museum jou uit om vanaf 16 mei 2021 een digitaal museumbezoek te brengen. Geheel in lijn met het motto van dit jaar; “Musea inspireren de toekomst”, kunnen alle geïnteresseerden vanaf zondag 16 mei een virtuele rondleiding volgen langs de speciale tentoonstelling “25 jaar van de Boxster”. Te volgen in het Duits en Engels. Via deze weg worden de geschiedenis van de sportwagen met middenmotor en het belang hiervan voor het merk, wereldwijd in alle huiskamers gebracht.

“Veranderde tijden vragen om een ​​andere manier van denken. We maken al gebruik van digitale

technologie en tonen de oorsprong en ervaring van Porsche al via moderne kanalen, ”zegt Achim Stejskal, directeur Heritage and Porsche Museum. Samen met zijn team heeft hij zich in de komende jaren gecommitteerd aan de “Missie Future Heritage ”. Hier presenteren ze ook de oorsprong en toekomst van het merk buiten het museum.

Achim Stejskal

Digitale veelzijdigheid is belangrijk om proactief het historische werk van Porscheplatz in Zuffenhausen de gehele wereld over te brengen. De online rondleiding is vanaf de Internationale Museumdag toegankelijk op www.porsche.com/Museum. Alle Boxster-modellen, voorouders en familieleden die te zien zijn in de speciale tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de roadster, worden gepresenteerd in video’s van twee tot drie minuten. Kijkers kunnen zelf door de rondleiding navigeren en selecteren welke auto ze als volgende willen zien uit een keuze van twee auto’s in elk geval.

De digitale rondleiding brengt de geschiedenis van een kwart eeuw Porsche Boxster dichter bij je. Er is ook veel informatie over auto’s met middenmotor-technologie, die in 1948 werd gebruikt in de Porsche 356 “No. 1 ”Roadster – de eerste auto die onder de naam Porsche werd gebouwd. Een van de hoogtepunten is de Boxster concept car uit Detroit, die als basis diende voor de eerste productie-generatie in 1996 en dus het startpunt was voor de Boxster’s wereldwijde succes. Je krijgt ook inzicht in de legendarische 550 Spyder. De voorouder van de Boxster, een lichtgewicht van om en nabij 550 kilogram, was de eerste auto die door Porsche werd ontworpen voor de autosport en de eerste auto met de toerenteller centraal in het instrumentenpaneel geplaatst – het begin van een traditie die tot op de dag van vandaag is voortgezet. Het middenmotor-concept wordt op dit voorbeeld gedemonstreerd door een blik onder de achterklep.

Bovendien toont het Porsche Museum vanaf 16 mei de 984, een klein en lichtgewicht prototype dat de richting van het roadsterconcept van Porsche markeerde. Een van zijn bijzondere kenmerken is de motor die onder het vloerpaneel is geïnstalleerd, wat bekend is als een under floor motor. Een andere exemplaar is de Porsche 914/4 uit 1975. Een van de

meest geproduceerde tweezitters met bijna 120.000 gebouwde exemplaren.

Het Porsche Museum toont de nieuwe ontwikkeling van de watergekoelde boxermotor aan de hand van een dwarsdoorsnede model van de 986 Boxster S. Een andere speciale gast is de Boxster Bergspyder, een eenzits sportwagen gebaseerd op de derde generatie met de interne aanduiding 981. Deze auto geniet tot op de dag van vandaag de status van prototype en doet denken aan de 909 Bergspyder uit 1968, met 384 kilogram de lichtste raceauto ooit door Porsche gebouwd. Ter gelegenheid van het jubileum lanceerde Porsche begin dit jaar als eerbetoon de editie Boxster-25-years naar de concept car uit 1993. Deze is beperkt tot 1.250 eenheden wereldwijd en is ook te zien op Internationale Museumdag.

De speciale promotiedag wordt jaarlijks georganiseerd door de International Council of Museums (ICOM) om aandacht te vragen voor het brede scala aan werk van musea en hun thematische diversiteit. Musea in heel Duitsland bieden speciale initiatieven, tentoonstellingen of een kijkje achter de schermen aanstaande zondag.

Een mooie rondleiding voor de liefhebbers van de Porsche Boxster!