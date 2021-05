Filmheld: Gulf Porsche 917K passeert veilinghamer

Veilinghuis RM Sotheby’s gaat bij de veiling in Monterey tijdens het Pebble Beach Concours in augustus de legendarische Gulf Racing team Porsche 917K, chassis 917 031/026 veilen. En ja dit was de auto die racete in de 24 uur van Le Mans in 1970 en schitterde in Steve McQueen’s film Le Mans. Een icoon dus.

Le Mans 1970

Chassis 917 026 was een van de drie auto’s van het JW Automotive Engineering / Gulf Racing team die aan de start verscheen bij de 24 uur van Le Mans in 1970. De Porsche haalde de finish van de race niet. Mike Hailwood reed met de Porsche 49 ronden en op een bepaald punt zelfs in de derde positie overall in lastige natte weersomstandigheden. Maar in ronde 50 gooide aquaplaning roet in het eten, Hailwood crashte en de Porsche keerde niet meer terug in de race.

Na Le Mans werd de 917 door de fabriek hersteld en rebodied als een 917 Spyder. De Porsche kreeg vervolgens chassisnummer 031 en werd in 1971 en ’72 ingezet in het Europese Interserie kampioenschap. In 1973 kwam de Porsche in bezit van Georg Loos die met zijn Gelo Racing Team de 917 inzette in de Interserie in dat jaar. In 1974 ging de Porsche met pensioen en kwam in het bezit van een verzamelaar en die heeft hem tot 1988 gehouden totdat hij in de verzameling van Mike Amalfitano terechtkwam, voordat de huidige eigenaar hem in bezit kreeg.

Richtprijs

Gord Duff, Global Head of Auctions van veilinghuis RM Sotheby’s; “The Gulf Oil Porsche 917K is essentially the holy grail of competition cars. Its inclusion in our upcoming Monterey auction is nothing short of spectacular and we are thrilled to be able to present the 917K to our clients at the auction where they can fully appreciate it in person. It represents the very best of motorsport history and heritage from an era of legendary cars and drivers, it will forever be a movie star in its own right. To me, it is truly a magnificent machine that has no comparison.”

De huidige eigenaar heeft de Porsche volledig gerestaureerd en teruggebracht naar de gesloten uitvoering in de Le Mans specificaties, inclusief de Gulf livery. Geen karretje voor de knakenpoetsers, de richtprijs ligt tussen de 16 en 18,5 miljoen dollar. De veilingdagen zijn 13 en 14 augustus.