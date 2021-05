Perfecte seizoensstart Larry ten Voorde in Porsche Mobil 1 Supercup

Pole-position, start-finishzege en de snelste raceronde: beter had het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup voor titelverdediger Larry ten Voorde niet kunnen beginnen. De coureur uit het Twentse Boekelo, uitkomend voor het Nederlandse Team GP Elite, was in Monaco een klasse apart. Na Patrick Huisman, Jeroen Bleekemolen en Jaap van Lagen werd hij de vierde Nederlander in de historie die de prestigieuze race op het stratencircuit in Monte Carlo op zijn naam wist te schrijven. Tevens gaat Ten Voorde de boeken in als de eerste racewinnaar in de Porsche Mobil 1 Supercup met de nieuwe, 510 pk sterke generatie van de Porsche 911 GT3 Cup.

Anders dan op de andere circuits waarop races van de Porsche Mobil 1 Supercup worden verreden, kan er op het stratencircuit van Monte Carlo niet worden getest, zodat het voorbereidende werk van de technici van de teams bij het bepalen van de juiste afstelling nog belangrijker is. De enige mogelijkheid voor de rijders om de gekozen ‘set-up’ te evalueren en indien nodig nog enige aanpassingen door te voeren, is de vrije training van 30 minuten, die in Monaco op donderdagavond werd afgewerkt. Dat Ten Voorde samen met zijn vaste engineer Vincent van der Valk en de overige teamleden van GP Elite de zaken goed voor elkaar had, liet hij al zien met de tweede tijd.

Pole-position voor Ten Voorde, teamgenoten in middenveld

In de kwalificatie op vrijdagochtend bepaalde Larry ten Voorde van begin af aan het tempo. Hij verbeterde in de loop van de 30 minuten lange sessie meerdere malen zijn tijd en kwam uiteindelijk tot een tijd van 1:33,099 minuten. Daarmee veroverde hij de pole-position, op 0,175 seconden gevolgd door de Nieuw Zeelandse Porsche-fabrieksjunior Jaxon Evans. Bovendien was Ten Voorde bijna twee seconden sneller dan de pole-winnende tijd uit 2019, het meest recente optreden van de Porsche Mobil 1 Supercup in het prinsdom – destijds uiteraard nog met de vorige generatie van de Porsche 911 GT3 Cup. “Een perfect rondje”, concludeerde Ten Voorde. “Ik raakte een paar keer de vangrails, maar gelukkig zodanig dat het geen schade opleverde.” Hij roemde de betere eigenschappen van de nieuwe Cup-Porsche, die zowel meer aerodynamische als mechanische grip biedt: “Nu kan ik volgas door de tunnel, dat kon met de vorige niet.” De overige Nederlandse rijders kwalificeerden zich in het middenveld. Met Lucas Groeneveld, Max van Splunteren en Jesse van Kuijk stonden er drie GP Elite-coureurs achter elkaar op de startplaatsen 15 tot en met 17, Daan van Kuijk startte vanaf de 20e plaats.

Toen op zondagochtend om 10.22 uur voor het eerst dit seizoen het startlicht uitdoofde, nam Ten Voorde direct de leiding en reed op de eerste kilometer al wat weg van de rest van het veld. Verderop ging het echter mis op de passage tussen Massenet en het Casino: de auto van de Fransman Simmenauer werd geraakt, waarop die in de vangrails belandde, terugkaatste en dwars op de baan tot stilstand kwam. Daarmee was het parcours geblokkeerd en moest de race met de rode vlag worden onderbroken. Terwijl Jesse van Kuijk nog net de spinnende auto van Simmenauer kon ontwijken, was zijn broer Daan van Kuijk minder fortuinlijk: hij werd geraakt door Simmenauers Porsche en moest daardoor zelf met schade de strijd staken, evenals nog vijf andere rijders.

Racewinst en uitnodiging voor diner met Prins Albert

Nadat de baan weer vrij was, kon de wedstrijd achter de safety-car worden hervat. Toen de race werd vrijgegeven, behield Ten Voorde probleemloos de leiding. Ook na een volgende interventie van de safety-car kwam zijn eerste plaats niet in gevaar en zo kwam hij na 15 ronden onbedreigd als winnaar over de eindstreep. Zijn voorsprong op Jaxon Evans bedroeg 3,276 seconden, de als derde geklasseerde Fransman Dorian Boccolacci had 6,6 seconden achterstand op de winnaar. Ten Voorde was uiteraard meer dan tevreden met de seizoensstart: “Ik heb in de eerste ronde flink gepust om een voorsprong op Evans op te bouwen, want dat was degene die ik het meeste vreesde. Die tactiek pakte goed uit: tegen het einde van de race kon ik het zelfs iets rustiger aan doen en mijn voorsprong controleren. Geweldig om het seizoen zo te beginnen!” Als winnaar viel Ten Voorde ook de eer te beurt om te worden uitgenodigd voor het traditionele diner met Prins Albert van Monaco op zondagavond. “Daarvoor moet ik nog wel even een fatsoenlijk pak kopen”, lachte hij schalks.

De overige drie resterende GP Elite-rijders, Lucas Groeneveld, Max van Splunteren en Jesse van Kuijk, handhaafden zich bij hun racepremière in Monaco aanvankelijk keurig in de top 20. In de slotfase echter ging het mis in het interne teamduel tussen Van Splunteren en Groeneveld: Van Splunteren wilde een aanval plaatsen in de strijd om de 15e positie, maar raakte daarop zijn teamgenoot. Uiteindelijk werd Groeneveld als 15e geklasseerd, één plaats voor Jesse van Kuijk. Van Splunteren sloot de race als 17e af.

De volgende wedstrijd voor de Porsche Mobil 1 Supercup wordt op 27 juni verreden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg, waar de serie in het voorprogramma van de Formule 1 op twee opeenvolgende weekeinden in actie komt.