Vandaag, 1 juni 2021, gaat het Porsche Museum weer open

Geheel in lijn met de Coronaregels van Baden-Württemberg van 14 mei 2021, opent het Porsche Museum vandaag de deuren weer.

Er zijn wel wat regeltjes

Naast het al bestaande uitgebreide hygiëneconcept, zijn alle bezoekers vanaf 6 jaar verplicht om een ​​negatief

coronavirus-test (24 uur geldig), bevestiging van herstel of officieel bewijs van vaccinatie te kunnen tonen. Als bewijs van herstel of vaccinatie niet kan worden getoond dient er voor aanvang van het museumbezoek een coronatest te worden uitgevoerd. Op het museumvoorplein is een openbaar proefstation ingericht dat van dinsdag t/m zondag geopend is van 8.30 uur tot 18.30 uur. Verder is het voor alle bezoekers van 6 jaar en ouder verplicht om in het hele museumgebouw een FFP2 of medisch mondkapje te dragen. Deze regels zijn echter geheel afhankelijk van de actuele ontwikkelingen en kunnen dus wijzigen.

Bron Porsche Newsroom