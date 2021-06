Lowietje groep 64 edition bollenrally was een groot succes

De Lowietje groep bollenrally is niets nieuws. De combinatie van de gezamenlijke organisatie met 64 Porsche Portal is dit wel. Een mooi uitgezette rally met alleen maar Porsches, voor het speciale tarief van € 64,–. Het bleek een groot succes.

Wat is de Lowietje groep?

De Lowietje groep omvat acht horecagelegenheden. Stuk voor stuk op een schitterende locatie in de bollenstreek en omgeving. Mede-eigenaar Robert Elsendoorn is naast horecaman in hart en nieren ook een petrolhead en uit het idee om petrolheads een mooie route en lekkere hapjes en verfrissende drankjes aan te bieden, is de Lowietje groep bollenrally ontstaan. Hij kent immers de omgeving op zijn duimpje en ook voor de inwendige mens kan hij met zijn team zorgen.

64 edition

Als petrolhead houdt Robert van auto’s. Snelle, vette, lawaaiige, open, dicht, atmosferisch, turbo, elektrisch; overal ziet hij wel wat moois in, maar de voorliefde gaat toch uit naar Porsche. Op onze vraag of we niet gezamenlijk een bollenrally voor Porscherijders konden organiseren werd vanuit de Lowietje groep dan ook enthousiast gereageerd en de datum werd geprikt….

Zondag 6 juni 2021

Foto Robin Groenendijk (RG)

De weersgoden vonden het kennelijk ook wel een goede combinatie, want vanaf het ochtendgloren scheen de zon de hele dag. Wat een schitterende zomerdag!

Foto Serkan Bekdemir (SB)

RG

RG

RG

RG

Vanaf een uur of tien druppelden de eerste equipes binnen bij Lowietje in Lisse. Bij het aanmelden aan de receptie ontving je een goodiebag met het routeboek, iets lekkers voor onderweg en wat goodies; LARS Proffesional detailers supplies, Nexmagazine, Wax Verstappe autopoets en conditioneerbedrijf en Lowietje groep, heel erg bedankt. Met een lekkere bak koffie gingen we dat eens allemaal bekijken. Onze aandacht ging al snel uit naar het routeboek, want het ging niet alleen om het bekende en relatief eenvoudige bolletje-pijltje systeem, maar ook routes van de kaart lezen en routes aan de hand van foto’s herkennen.

Foto’s RG



Voeg daarbij nog een prijsvraag toe met dingen die je onderweg kunt aantreffen en de onrust nam toe. Mijn broer Harry vernam ter plekke dat hij de navigator was van ons equipe. Hij had verwacht gewoon mee te rijden en op zijn gemak te kunnen genieten van de Porsches en de omgeving. Hm…zou ik dat nou echt niet tegen hem gezegd hebben? Gelukkig kreeg iedereen nog een uitgebreide uitleg van Yvonne en we konden vertrekken.

Hier staat ze nog stil, maar ze vertrok als eerste met het nodige spektakel. Foto RG

Zei je nou links of rechts? Foto RG



Let’s go

Route goed bekeken. We kunnen gaan. Parkeerplaats af en gelijk rechtsaf. Eh….waarom gaan ze achter ons linksaf? Verderop bleken we gewoon goed te zitten (denk ik), maar we hebben ons regelmatig afgevraagd waar we in vredesnaam waren. Bij een deel van de route zijn we zelfs teruggekeerd naar een van de herkenningspunten om dat stuk opnieuw te rijden. Het moet gezegd, wij vonden het er een in de categorie moeilijk, maar voor niets gaat de zon op, en die was aanwezig. Bovendien levert het een hoop lol op, tenminste bij ons in de auto.

718 Spyder

Over auto gesproken. Wij reden mee in een Porsche 718 Spyder van Pon Porsche Import. Deelnemers hebben haar vast gezien. 4,0 liter atmosferische zescilinder boxer, handgeschakelde zes bak, achterwielaandrijving. De juiste ingrediënten voor een hoop plezier. Meer kan je binnenkort lezen in de rijimpressie op 64 Porsche Portal.

Foto’s RG





Doordat het navigeren best serieus was hebben we helaas geen foto’s kunnen maken tijdens het rijden. Ondanks onze oplettendheid hebben we trouwens ook weinig objecten langs de weg gezien die wel op de foto stonden maar dat terzijde. Toch arriveerden we bij Langs berg en dal waar het routeblad werd afgestempeld en we drie heerlijk belegde broodjes en een kop koffie kregen. Voor de inwendige mens werd uitstekend gezorgd want via een mooie omweg kwamen we bij de volgende stop.

Foto’s RG



Het was een gezellige drukte bij de Vogelensangh waar we hartelijk werden ontvangen en ook daar werd de routekaart afgestempeld. Met een zwarte koffie en een paar heerlijke zoete patisserieën konden we even bijkomen en eens kijken hoe we het deden met het beantwoorden van de vragen. Dat kijken duurde niet lang kan ik je zeggen…maar gaat het niet om het spel en niet om de knikkers?

Weer in de auto. Wat is ons landje mooi hè? Dat zie je wel tijdens zo’n rit. Duinen, water, groen, bootjes, echt genieten. De bollenstreek was wel niet meer zo “bollen”, maar er was genoeg moois te zien tijdens de routes. Deze waren ook gevarieerd, hele smalle weggetjes door het groen omzoomd door water, iets bredere wegen waar je even kon gassen, maar ook door woonwijken met afremdrempels, en dat beste mensen is geen pretje met zo’n lage bodemvrijheid als de 718 Spyder. Als optie is een liftsysteem voor de voorkant leverbaar en dat is aan te bevelen. En zo kom je toch aan bij de volgende stop. De Venneperlodge.nl.

Foto RG

Heerlijk in de zon van een zakje friet en een glaasje fris genieten en de antwoorden doornemen met andere equipes. Die hadden veel minder lege vakjes. Naast het leuke gezelschap een goede reden dus om aan te sluiten en meer van de omgeving te genieten tijdens de route die uiteindelijk zal leiden naar Lowietje aan de Kaag, want er moet natuurlijk wel weer gegeten en gedronken worden. Stel je voor dat we honger lijden zeg.

Foto RG

Foto SB

Foto SB

Hier werd een plankje geserveerd met nootjes, olijven en ham. Daar hoort een biertje bij, wel 0,0 want ik moet nog rijden hè. Die smaakte heerlijk. Je zit toch de hele dag met je hoofd in de zon en dan komt zo’n koud biertje heerlijk binnen. Weer uitgebreid zitten kletsen met andere equipes en dan naar het eindpunt, waar we ook zijn gestart, Lowietje Lisse, waar deze fantastische dag werd afgesloten met een overheerlijk, mals biefstukje. Ik had gekozen voor de biefstuk met sambaljus. Lekker pittig, niet te, en het smolt op de tong. Glaasje rood er bij. Wat een genot!

Foto RG

Foto SB

Foto SB

Een fantastisch einde van een hele mooie dag. Een waar succes! Ik dank alle medewerkers van de Lowietje groep voor de gastvrije ontvangst en de lekkernijen. Het zou fijn zijn als 64 Porsche Portal in de toekomst weer gezamenlijk iets zou kunnen organiseren.

Na een paar honderd kilometer en veel meer calorieën er bij kwam ik zeer tevreden weer thuis aan. Graag tot een volgende keer.

PS: Was je er zondag bij en heb je foto’s gemaakt en vind je het leuk om die in dit artikel te plaatsen? Doe hetzelfde als Serkan Bekdemir en stuur ze naar robin@vierenzestig.nl.

Van Dennis van de Voort ontving ik de onderstaande foto’s. Hartelijk dank Dennis.

Richard Hansen heeft ook op mijn oproep gereageerd. Hieronder zijn beelden. Bedankt Richard.