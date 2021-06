Rijtest Porsche 718 Spyder

De 718 Cayman GT4 heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt toen ik haar vorig jaar testte. De 718 Spyder, die de naam Boxster overigens niet draagt, is in feite de open versie van de 718 Cayman GT4. Ik ben een enorme liefhebber van open rijden, dus van de combinatie GT4 en open werd ik al blij, zelfs al voordat ik maar een glimp van de Spyder had opgevangen.

En toen ik de 718 Spyder eenmaal zag werd mijn blijdschap nog groter, wat een schitterende auto vind ik dit. Dicht op de weg, gevulde wielkasten, lage kap en een mooi gevormd achterwerk. Voor mij is dit de mooiste “roadster” die er bestaat. Het perfecte plaatje.

Het grote verschil met de 718 Cayman GT4, naast het feit dat deze open kan natuurlijk, is de bescheiden achterspoiler van de Spyder. Porsche heeft de diffuser zodanig aangepast dat deze net zoveel down force levert als de grote vleugel van de GT4. Die zou op de Spyder inderdaad misstaan.

Aangepaste diffuser en relatief kleine achterspoiler

Optisch is de auto dus geslaagd. Nu maar eens plaatsnemen achter het alcantara stuurwiel en gaan rijden. Wat jammer dat deze Spyder niet is voorzien van de optionele kuipstoelen. Die zien er niet alleen gelikt uit maar zitten ook voortreffelijk, weet ik van de 718 Cayman GT4. Aan de andere kant maakt dat het in-en uitstappen weer makkelijker en kan je € 5.656 in je zak houden of aan iets anders besteden. De adaptieve sportstoelen plus in deze Spyder zitten trouwens ook prima.

Koppeling intrappen (handbak met zes versnellingen) sleutel omdraaien en met een korte blaf slaat de motor aan. Wat een heerlijk geluid van deze 4 liter, atmosferische zescilinder boxermotor. Rijden maar. De bak schakelt met korte schakelwegen en het voelt goed aan. Met 420 pk en 430 Nm gaat de Spyder met haar gewicht van 1.398 kg goed van haar plek hoor. De cijfers liegen er ook niet om, maar de cijfers geven niet weer hoe leuk het is om in deze Spyder te sturen. Bochten nemen doe je voor je plezier; aanremmen en lekker op het gas de bocht weer uit. Ook in een hogere versnelling reageert de motor direct op het gas. Je hoeft dus niet altijd herrie te maken.

Ik kreeg heel veel zin om met deze auto naar Oostenrijk en Italië te rijden en daar over wat lekker bergpassen te gaan boenderen. Ik heb echter het idee dat men daar bij Pon Porsche Import niet zo enthousiast over zal worden als ik. Omdat ik niet wil dat ik voortaan alleen nog de fietsen en zonnebrillen van het merk Porsche mag testen, heb ik dat dus maar niet gedaan. Ik heb wel in de omgeving wat bochtige wegen opgezocht om daar eens lekker te sturen en daar lijkt zij voor gemaakt te zijn. Natuurlijk is daar het uitgebalanceerde concept van de Boxster met haar middenmotor. Maar het aangepaste onderstel van de Spyder voegt enorm veel toe en maakt haar scherper en nog leuker.

Op 6 juni heb ik een hele dag met de Spyder gereden tijdens de Lowietje groep 64 edition bollenrally. Over het algemeen rustig rijden, zo nu en dan even doorhalen op een leeg stuk. Bij hogere motortoerentallen bezorgt het geluid gewoon kippenvel. Heerlijk. Waar je wel goed je hoofd bij moet houden is de bodemvrijheid aan de voorkant, of eigenlijk het nagenoeg ontbreken daarvan. De spoiler hangt dicht boven het wegdek en het is echt opletten geblazen bij afremdrempels en grote oneffenheden. Toen ik de auto ophaalde was de spoiler al beschadigd en vervangen is dan de enige optie. Een liftsysteem op de vooras zoals bij de 718 Cayman GT4 blijkt af fabriek niet leverbaar voor de 718 Spyder.

Het openen en sluiten van de cabriokap is bij sommige Speedster- en Spydermodellen vergelijkbaar met origami. Gelukkig valt dat bij de 718 Spyder wel mee. Het ontsluiten gaat elektrisch met een druk op de knop. De kap gaat dan los aan de voorzijde en de achterklep ontsluit zich. Vervolgens maak je twee clips los aan de achterkant, die je boven in de hoeken terugplaatst, opent de achterklep en laat de kap zakken. Even aandrukken, achterklep sluiten en je kan open rijden. Dit is echt zo gepiept.







Als het mij lukt met een lach, lukt het iedereen

En ook met de kap neer kan je aardig wat bagage meenemen. Zowel voor-als achterin.

Dat je een 718 Spyder rijdt, wil niet zeggen dat je in een Spartaanse, kale auto moet rijden. Zeker niet met de opties die je kunt kiezen.

De consumentenprijs van dit moois begint bij € 144.300. De auto die Pon Porsche Import beschikbaar stelde aan 64 had de nodige opties. De nieuwprijs was daardoor opgelopen naar € 161.855. Met de Porsche Car Configurator, wat een gave uitvinding trouwens hè mensen, lekker shoppen, alles aanvinken en het kost niets, kwam ik zelfs boven de € 166.000 uit. Nou lijkt mij dit wel een van die Porsche uitvoeringen die mag worden gezien als de zogenaamde klassieker van de toekomst. Is het daarmee een goede belegging? Best mogelijk, maar niet voor mij (mocht ik het bedrag neer kunnen tellen dan), want ik zou er mee gaan rijden. Veel, vaak en ver. En daar is deze auto voor gemaakt!

Foto’s Rinaldo Buis, Robin Groenendijk