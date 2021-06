Kay van Berlo na twee overwinningen aan kop in Porsche Carrera Cup North America

Met twee overwinningen op het circuit van Watkins Glen was de Nederlandse coureur Kay van Berlo bijzonder succesvol tijdens het derde raceweekeinde van de Porsche Carrera Cup North America. Hij staat nu tevens aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap.

Al in de jaren zeventig behaalde Porsche op Watkins Glen successen (hier WK voor sportwagens 1976, foto: Archief Porsche AG)

Na optredens in Sebring in Florida en op het Circuit of The Americas in Austin, Texas, kwam de Porsche Carrera Cup North America nu in actie in het noordwesten van de Verenigde Staten, op het circuit van Watkins Glen in Upstate New York. Een circuit met een rijke Porsche-historie, ondermeer door successen in de CanAm-serie en in het WK voor sportwagens en meer recent ook een vast onderdeel op de kalender van het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap.

Van Berlo werkte zich in beide races op van de derde plaats op de grid naar de overwinning.

Kay van Berlo startte als derde voor de eerste Carrera Cup-race, verreden op vrijdag, maar won in de beginfase al een plek toen zijn Britse teamgenoot en naaste rivaal, Sebastian Priaulx, een ‘drive-through penalty’ kreeg opgelegd omdat hij bij de rollende start van zijn lijn was afgeweken. Vervolgens opende Van Berlo de jacht op Max Root, die vanaf de pole-position was gestart, en passeerde de Amerikaan na ongeveer een kwartier. Vervolgens kon Van Berlo successievelijk weglopen en werd zo na 45 minuten als winnaar afgevlagd. Root en TJ Fisher completeerden het podium. Priaulx werd als achtste geklasseerd en verloor daarmee de leiding in de tussenstand aan onze landgenoot.

Van Berlo staat nu op vier overwinningen uit zes races.

In de zaterdagsrace startte Van Berlo andermaal vanaf de derde plaats, maar passeerde bij de start Max Root en sloot zo aan achter Sebastian Priaulx. Vervolgens was er een neutralisatie van ruim een kwartier (!) na een crash van Ryan Gates. Bij de herstart ondernam Van Berlo een aanval op Priaulx, maar vooralsnog zonder succes. Hij kwam op zijn beurt zelfs kort onder druk van Leh Keen, maar wist zijn tweede plaats te behouden en deed in de laatste ronde opnieuw een poging toen Priaulx wat ruimte liet. Het kwam tot contact, waarop Priaulx kort van de baan raakte en Van Berlo de leiding kon overnemen. Vervolgens reed Van Berlo de overwinning naar huis en ook de wedstrijdleiding ondernam na bestudering van de beelden verder geen actie meer. Priaulx eindigde op de tweede plaats, Keen werd derde.

Een mooi succes voor het team Kelly-Moss Road and Race, inclusief voormalig Nederlands rallykampioen Chiel Bos (2e van links), die Van Berlo als engineer technisch ondersteunt.

“Een geweldig raceweekeinde, een van de mooiste voor mij tot nu toe”, verklaarde Van Berlo na zijn succes in Watkins Glen. “Vanaf de vrije trainingen zat de snelheid er al goed in. We hebben hier van tevoren getest en dat voelde al goed aan. Dan ga je met vertrouwen naar het weekeinde toe en weet je hoe of wat. In de kwalificatie was ik niet helemaal tevreden met twee keer P3, maar het zat binnen een tiende. In de eerste race een goede start en na de straf van Priaulx lag ik op P2. Vervolgens was het een kwestie van het gat dichtrijden naar Root, van wie ik wist dat ik hem qua ‘race pace’ kon hebben. De eerste de beste actie lukte en daarna kon ik het naar huis brengen. In de tweede race was het chaos in de eerste ronde, met z’n drieën naast elkaar naar de Busstop, maar ik kon als laatste remmen en zo pakte ik P2 achter Priaulx. Ik had wel veel onderstuur, waardoor Keen er in de beginfase bij kon blijven, maar daarna kon ik verder naar voren rijden. Ik wist dat het op de laatste ronden zou aankomen en in de laatste ronde lukte het vanuit de slipstream. Iets in me zei: ‘Het moet kunnen’, dus ik ben ervoor gegaan en het is goed uitgepakt. Ik heb ervan genoten!” De volgende ronde van de Porsche Carrera Cup North America wordt van 6-8 augustus verreden op het circuit van Road America in Elkhart Lake.

Kay van Berlo vertelt zijn verhaal aan Tom Moore, de PR-man van Porsche Motorsport North America.

Foto’s: Porsche Motorsport North America