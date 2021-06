Eerste deel ‘Double header’ Porsche Mobil 1 Supercup in Spielberg

Ruim een maand na de seizoensstart op het stratencircuit van Monaco wordt het seizoen 2021 in de Porsche Mobil 1 Supercup komend weekeinde voortgezet in Oostenrijk, meer specifiek op de Red Bull Ring in Spielberg. Onze landgenoot Larry ten Voorde, uitkomend voor Team GP Elite, voert na zijn prachtige zege in Monaco het rijdersklassement aan. Naast Ten Voorde komen nog vier Nederlandse rijders in Spielberg in actie.

Als gevolg van een wijziging van de Formule 1-kalender is de Porsche Mobil 1 Supercup net als vorig jaar voor twee wedstrijden op twee opeenvolgende weekeinden in Oostenrijk te gast. Aanstaande zondag, 27 juni, draagt het eerste evenement van de ‘double header’ officieel de naam ‘Großer Preis der Steiermark’, naar de Oostenrijkse deelstaat waarin de Red Bull Ring zich bevindt. Volgende week, op zondag 4 juli, staat het raceweekeinde dan in het teken van de ‘Großer Preis von Österreich’.

Bijna het halve deelnemersveld van de Porsche Mobil 1 Supercup heeft dit seizoen al ervaring met de nieuw ontwikkelde Cup-uitvoering op basis van de actuele 911-generatie 992 op de Red Bull Ring kunnen opdoen, want begin deze maand stonden er in Spielberg al twee races voor de Duitse Porsche Carrera Cup op het programma. Veel coureurs, onder wie de Supercup-rijders van het Nederlandse Team GP Elite, combineren hun deelname aan de Supercup met een campagne in de Duitse cup. Een belangrijk verschil is echter dat er in de Supercup voor de 510 pk sterke vierlitermotoren van de Porsche 911 GT3 Cup gebruik gemaakt wordt van Esso Renewable Racing Fuel, een brandstof die voor het overgrote deel uit hernieuwbare componenten op biologische basis bestaat.

Ten Voorde heeft wat goed te maken, voor Daan van Kuijk begint het seizoen nu echt

Larry ten Voorde won de seizoensstart van de Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco en schreef afgelopen weekeinde op het circuit van Monza in het voorprogramma van de DTM beide wedstrijden van de Duitse Porsche Carrera Cup op zijn naam. Met name de overwinning van zondag was bijzonder, want dat was de 350e race in de historie van de Duitse Porsche-merkencup. Op de Red Bull Ring heeft Ten Voorde echter nog wat goed te maken, want in de Supercup greep hij vorig jaar in beide Oostenrijkse races naast de overwinning en ook in de Duitse Carrera Cup stonden medio deze maand in Spielberg andere rijders op de hoogste trede van het podium.

Voor de 25-jarige Daan van Kuijk, de jongere van de beide racende broers bij Team GP Elite, begint het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup nu pas echt. In Monaco werd hij al in de openingsronde geraakt door een andere rijder die de controle over zijn auto verloren had en kwam daardoor eigenlijk niet aan racen toe. “Jammer, want ik had me erg op Monaco verheugd”, aldus Van Kuijk. “Maar goed, achterom kijken heeft geen zin, nu is de volle aandacht gericht op Spielberg.”

Daan van Kuijk: “In de kwalificatie nog wat te winnen”

Nadat Van Kuijk vorig jaar zijn studie econometrie aan de Universiteit van Amsterdam met de Mastertitel afrondde, richt hij zich nu op het racen. “Het is nu mijn tweede jaar internationaal, qua snelheid heb ik me wel wat kunnen verbeteren, al vind ik de overstap naar de 992 nog wat lastig”, geeft hij toe. “Doordat de auto meer downforce (neerwaartse druk, red.) biedt, is het lastiger om in te halen als je dicht achter iemand rijdt. Daardoor is de kwalificatie nog belangrijker geworden, en ik ben juist wat sterker in de race, dus in de kwalificatie heb ik nog wat te winnen. Daaraan werk ik samen met het team, met mijn engineer, en ook mentaal. De truc is om er wel bovenop te zitten, maar tegelijkertijd rustig te blijven ondanks de druk die erop staat.”

Voor Van Kuijk ligt dit jaar de nadruk op zijn beide programma’s in de Porsche Mobil 1 Supercup en in de Duitse Porsche Carrera Cup. “Voor de toekomst ligt mijn voorkeur duidelijk in de lange-afstandsracerij”, zegt hij. “Als ik ooit die stap zou kunnen maken, zou dat mooi zijn en daarvoor is Porsche als basis natuurlijk geweldig!” Van de onderlinge competitie met zijn broer Jesse geniet hij: “Dat hebben we al ons hele leven, op en buiten de baan, maar op een sportieve manier.”

Het programma van de Porsche Mobil 1 Supercup op de Red Bull Ring in Spielberg, waarin naast Larry ten Voorde en Daan en Jesse van Kuijk ook Lucas Groeneveld en Max van Splunteren voor Team GP Elite in actie komen, begint op vrijdag 25 juni met de vrije training van 17.25 tot 18.10 uur. Op zaterdag worden in de kwalificatie van 13.25 tot 13.55 uur de startplaatsen voor de race bepaald. De race gaat over 18 ronden van elk 4,318 kilometer en start op zondag om 12.30 uur. De wedstrijd is live te zien via Ziggo Racing met voorbeschouwing vanaf 12.05 uur. Ook Eurosport en het streamingplatform f1tv.formula1.com zenden de race live uit. Nadere informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden via Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram en Facebook.