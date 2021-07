Opnieuw oranje-succes in Porsche Mobil 1 Supercup op de Red Bull Ring?

Als gevolg van een verschuiving in de Formule 1-kalender komt ook de Porsche Mobil 1 Supercup dit jaar tijdens opeenvolgende weekeinden twee keer in actie op de Red Bull Ring in Spielberg in Oostenrijk. Is er aanstaande zondag na de glansrijke start-finishzege van GP Elite-coureur Larry ten Voorde opnieuw sprake van oranje-succes in Oostenrijk?

Als het aan Ten Voorde zelf ligt natuurlijk wel. Na twee overwinningen op rij, op het stratencircuit van Monte Carlo en tijdens de eerste van de beide races in Spielberg, gaat hij comfortabel aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap met het maximaal haalbare totaal van 50 punten. Daarmee heeft hij al een voorsprong van 19 punten op zijn naaste concurrent, de Fransman Dorian Boccolacci, die afgelopen weekeinde de tweede plaats in het rijdersklassement overnam van de Nieuw-Zeelander Jaxon Evans. Ten Voorde was opgelucht met zijn overwinning op de Red Bull Ring, waar hij in eerdere wedstrijden niet zo goed scoorde. “Dit succes is het resultaat van hard werk. Komend weekeinde kunnen we het opnieuw doen, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. We beginnen allemaal weer van voren af aan”, aldus de coureur uit Boekelo.

Max van Splunteren: “Niet alles is in formules te vatten”

Ook Max van Spluteren kwam afgelopen zondag in Spielberg goed voor de dag: hij eindigde als vijfde. Voor Van Splunteren is het zijn tweede jaar in de Porsche Mobil 1 Supercup, waarin hij afgelopen seizoen de titel in het ‘rookie-klassement’ als beste nieuwkomer won. Dat hij ook in de algehele rangschikking kan meestrijden om de plaatsen voorin het veld, liet hij afgelopen jaar al zien. De competitie is dit seizoen minstens zo sterk als in 2020, zo stelt hij vast: “Dezelfde rijders die vorig jaar vooraan meereden, zijn er nu weer, maar er zijn daarnaast nieuwe rijders bijgekomen, die ook snel zijn, zoals Boccolacci, en jongens die zich verder hebben ontwikkeld en nu ook voorin het veld meedoen, zoals Zöchling of Heinrich.”

De 25-jarige Van Splunteren combineert zijn race-activiteiten met zijn studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit in Delft, die hij volgend jaar hoopt af te ronden. “Ik ben nu al bezig met mijn masterscriptie. Dat betekent dat ik direct weer in de boeken duik zo gauw ik van een raceweekeinde terugkom”, zegt hij. “Er zijn zeker parallellen tussen de autosport en mijn studie. Aerodynamica speelt in beide gevallen een rol en een element als ‘side draft’ (het gebruikmaken van de luchtstroom bij het naast elkaar rijden en uiteindelijk passeren van een andere auto, red.) is iets wat ik vanuit mijn studie beter begrijp en daardoor ook kan uitleggen aan mijn teamgenoten, zodat we daar met z’n allen meer gebruik van kunnen maken. Tegelijkertijd is het wel zo dat het racen zo complex en zo specifiek is, dat je niet alles in formules kunt vatten. Zo is het bijvoorbeeld al een verschil of we tijdens een raceweekeinde na de Formule 2 of na de Formule 3 rijden, omdat die elk gebruikmaken van een eigen type banden en daardoor het rubber op de baan anders is, waardoor ook onze auto’s anders reageren.”

“Meer met de afstelling werken”

De overstap van de vorige generatie van de Porsche 911 GT3 Cup (991.2) naar het nieuwe model (992) is ook voor Van Splunteren niet erg gemakkelijk, zo geeft hij toe. “De auto rolt iets minder dan het voorgaande model, waardoor je het gewicht van de auto minder kunt gebruiken en je meer met de afstelling moet werken om de auto goed sturend te krijgen”, legt hij uit. “Met de vorige auto kon je insturen en dan rolde hij mooi door de bocht heen, terwijl dat effect nu een stuk minder is, ondermeer omdat de nieuwe auto meer ‘downforce’ (neerwaartse druk, red.) heeft en ook de dempers en enkele andere zaken zijn veranderd. Het kostte wel wat tijd om daaraan te wennen, maar ik denk dat we het nu goed voor elkaar hebben.”







Vorig jaar nam Max van Splunteren voor het eerst deel aan de 24 Uur van Le Mans. “Dat is iets waar zeker een vervolg op komt als het aan mij ligt, maar in eerste instantie ligt nu voor mij de nadruk op de Supercup en de Duitse Carrera Cup. Met studie en racen heb ik ook niet de tijd om daarnaast nog eens heel intensief op zoek te gaan naar extra sponsoring, bijvoorbeeld voor Le Mans, maar het spreekt voor zich dat ik de kans natuurlijk graag pak als die zich voordoet!” Komend weekeinde staat eerst de derde ronde van de Porsche Mobil 1 Supercup op het programma, waarin naast Van Splunteren en Ten Voorde ook de andere coureurs van het Nederlandse Team GP Elite, Daan en Jesse van Kuijk en Lucas Groeneveld, weer in actie komen. Daarnaast neemt de Duits-Ierse acteur Michael Fassbender, ondermeer bekend van ’12 Years a Slave’ en ‘X-Men’ als gastrijder deel.

Op vrijdag 2 juli is er vanaf 17.25 uur een vrije training. De kwalificatie vindt op zaterdag 3 juli vanaf 13.25 uur plaats. De race over 18 ronden start op zondag 4 juli om 12.15 uur en is live te zien via Ziggo Racing (preview vanaf 11.55 uur). Ook Eurosport en het streamingplatform f1tv.formula1.com zenden de race live uit. Nadere informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden via Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram en Facebook.

Intussen is ook de kalender van het lopende seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup gewijzigd. In verband met toegenomen restricties rondom reizen naar en vanuit Groot-Brittannië besloot de organisatie, de geplande race in het voorprogramma van de Britse Formule 1-Grand Prix op 18 juli op Silverstone te schrappen. In plaats daarvan worden er nu twee wedstrijden verreden tijdens het finaleweekeinde van het seizoen, van 10 tot en met 12 september op het Autodromo Nazionale Monza in Italië.