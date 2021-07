Larry ten Voorde opnieuw op podium in Porsche Mobil 1 Supercup

Na twee overwinningen op rij eindigde Larry ten Voorde ook in de derde seizoensrace van de Porsche Mobil 1 Supercup op het podium. Op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg werd de Nederlandse coureur van Team GP Elite als derde geklasseerd. Jesse van Kuijk eindigde als 13e, Lucas Groeneveld werd 15e. De overige twee coureurs van Team GP Elite, Daan van Kuijk en Max van Splunteren, haalden de eindstreep niet.

#24 Max van Splunteren (NL, Team GP Elite) .

#9 Lucas Groenveld (NL, GP Elite)

#26 Jesse van Kuijk #24 Max van Splunteren #10 Daan van Kuijk (NL, GP Elite)

#9 Lucas Groenveld (NL, GP Elite)



Dat resultaten uit eerdere wedstrijden geen enkele garantie op aanhoudend succes vormen, geldt zeker in een competitieve serie als de Porsche Mobil 1 Supercup. “Volgende week begint iedereen weer van voren af aan”, zei titelverdediger Larry ten Voorde een week geleden dan ook al na zijn tweede overwinning op rij. Inderdaad was hij ditmaal op de Red Bull Ring in Spielberg niet zo dominant als een week eerder, maar het gaat er in de autosport ook om, de schade beperkt te houden en toch zo goed mogelijk te scoren als het eens niet optimaal loopt.







#9 Lucas Groenveld (NL, GP Elite)



#26 Jesse van Kuijk (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Spielberg 2021 #26 Jesse van Kuijk (NL, Team GP Elite)

Zoals altijd waren de verschillen in het 32 auto’s sterke veld minimaal, zeker in de voorste gelederen. In de vrije training eindigde Ten Voorde als derde, achter de Nieuw Zeelander Jaxon Evans en de Fransman Florian Latorre, maar de rondetijden van de drie lagen slechts 0,052 seconden uit elkaar. Jesse van Kuijk was met de elfde tijd de op één na snelste rijder van Team GP Elite, Max van Splunteren eindigde twee plaatsen daarachter, ook beide nog binnen een halve seconde van de snelste rijder. Daan van Kuijk sloot de training als 18e af, Lucas Groeneveld liet de 23e tijd noteren.

In de kwalificatie behaalde de Luxemburger Dylan Pereira de pole-position met de voor Porsche-rijders symbolische tijd van 1:30,911 minuten. Jaxon Evans en de Turkse rijder Ayhancan Güven kwalificeerden zich respectievelijk als tweede en derde, Larry ten Voorde was de best geklasseerde Nederlander op de vierde plaats. “Het zat heel dicht bij elkaar, maar ik had net niet dat gevoel zoals vorige week. Ik was iets meer in gevecht met de auto, het kwam niet helemaal bij elkaar. Dit was het maximale”, luidde zijn commentaar. Aanvankelijk stonden er met Ten Voorde, Max van Splunteren en Jesse van Kuijk zelfs drie coureurs van Team GP Elite in de top tien, maar uiteindelijk vielen Van Splunteren en Van Kuijk wat terug in de rangschikking, respectievelijk naar de 16e en 17e plaats. Daarachter stond Daan van Kuijk als 18e, Lucas Groeneveld behaalde de 23e startplaats.







Duizenden Nederlandse bezoekers kleuren tribunes oranje

Op de racedag was een groot deel van de tribunes oranje gekleurd door de vele duizenden Nederlandse bezoekers die de reis naar Oostenrijk hadden gemaakt, een ronduit indrukkwekkende aanblik. Voor Daan van Kuijk was de race al over voordat die goed en wel begonnen was: na de formatieronde was er sprake van een technisch defect aan zijn auto. Daarop werd de startprocedure afgebroken en moest de rest van het veld nog een formatieronde rijden, terwijl de Porsche van de onfortuinlijke Van Kuijk de pits in werd geduwd. Bij de start klom Ten Voorde gelijk op naar de derde plaats, maar al in de openingsronde werd de race geneutraliseerd achter de ‘safety car’, omdat de Brit Harry King in bocht 4 in de grindbak was beland. In de vierde ronde werd de race weer vrijgegeven, maar dat duurde slechts een minuut, want ditmaal was het de Italiaan Lodovico Laurini die in bocht 4 in de grindbak eindigde. Opnieuw wam de ‘safety car’ in actie, de herstart volgde in de zevende ronde.

Terwijl Ten Voorde keurig zijn derde plaats verdedigde, werd Max van Splunteren in het middenveld geraakt door een concurrent. Flinke schade aan de rechter voorkant van zijn Porsche was het gevolg, hij parkeerde de auto in de pits en daarmee was ook voor hem de race ten einde. Vooraan konden Evans en Pereira enigszins uitlopen, zeker nadat Ten Voorde meer en meer onder druk kwam van Ayhancan Güven in de strijd om de derde plaats. In de 14e ronde passeerde de Turkse Porsche-juniorrijder onze landgenoot, maar twee ronden later was Ten Voorde er weer voorbij. Güven viel tenslotte uit met een lekke linker achterband. Evans behaalde zijn eerste overwinning van het seizoen, voor Pereira en Ten Voorde. Jesse van Kuijk kwam als 13e over de finish, Lucas Groeneveld werd als 15e geklasseerd.

Larry ten Voorde na afloop van de race

“Meer zat er vandaag niet in”, zei Ten Voorde, die de leiding in de tussenstand behoudt. Hij heeft nu twaalf punten voorsprong op Jaxon Evans. De volgende wedstrijd van de Porsche Mobil 1 Supercup wordt op 1 augustus verreden op de Hungaroring nabij Boedapest.