Porsche Carrera Cup-festival op CM.com Circuit Zandvoort

Na een pauze van zo’n twee maanden staat dit weekeinde de derde ronde van de Porsche Carrera Cup Benelux 2021 op het programma op CM.com Circuit Zandvoort. De snelste merkencup van de Benelux komt in actie in het voorprogramma van de Duitse ADAC GT Masters, maar eigenlijk wordt het gewoon een Porsche Carrera Cup-festival op het circuit in de duinen. Naast de snelste merkencup van de Benelux rijdt namelijk ook de Porsche Carrera Cup Deutschland op Zandvoort en ook hier is er sprake van een grote Nederlandse inbreng.

Met de seizoensstart op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen en het tweede raceweekeinde op de Red Bull Ring in Oostenrijk inmiddels in de boeken komt de Porsche Carrera Cup Benelux nu voor het eerst dit jaar op Nederlandse bodem in actie. Voor teams en rijders betekent dit de eerste gelegenheid om met de nieuwe Cup-versie van de Porsche 911 op het Grand Prix-circuit te kunnen racen. In het voorjaar vond op Zandvoort al wel een ‘roll-out’ plaats waarop alle teams uit de Porsche Carrera Cup Benelux de eerste meters met de nieuwe auto maakten.

Spannende strijd aan kop kampioenschap

De strijd aan kop van het rijdersklassement is spannend, want het verschil tussen Glenn van Parijs (NGT Racing), die met 68 punten de tussenstand aanvoert, Huub van Eijndhoven (#TeamPGZ by JW Raceservice) op slechts één punt daarachter, en Dylan Derdaele (Belgium Racing) op de derde plaats, bedraagt niet meer dan vier punten. Ook daarachter zijn de onderlinge verschillen klein. In het Pro-Am-klassement gaat Nicolas Saelens (Belgium Racing) met 83 punten aan de leiding, gevolgd door twee coureurs van Team GP Elite, Floris Dullaart (77) en Ziad Geris (62). In de Am-categorie is Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EGT) tot dusver oppermachtig: hij behaalde in alle vier de tot nu toe verreden races de maximale score van 22 punten (20 voor de overwinning en elk één punt extra voor de snelste tijd in de kwalificatie en de snelste rondetijd in de race) en heeft met 88 punten een riante voorsprong op de beide coureurs van #TeamPGZ by RedAnt Racing, Ad Geerts en Luc Vanderfeesten, die met 36 punten ex-aequo op de tweede plaats staan.

Thierry Vermeulen: “Nu begint het eigenlijk echt”

De 18-jarige Thierry Vermeulen, rijdend voor Team GP Elite, is een van de jonge talenten in de Porsche Carrera Cup Benelux. Hij maakte de overstap vanuit de Porsche Sprint Challenge Benelux, waarin hij vorig jaar met de Cayman GT4 zijn eerste ervaringen in de autosport opdeed. Dit jaar racet hij voor het eerst met de 911 in Cup-uitvoering. “De eerste twee raceweekeinden waren voor mij best lastig, maar aan de andere kant heb ik ook in korte tijd wel heel veel geleerd”, zegt hij. “Ik heb zowel in Spa als op de Red Bull Ring veel verschillende situaties meegemaakt en daardoor waardevolle ervaring kunnen opdoen.”

Thierry Vermeulen, rijdend voor Team GP Elite

Vermeulen, die onlangs zijn diploma aan de internationale school in Nice behaalde en in september begint aan een studie business management in Londen, begon het raceseizoen goed met de vierde plaats in de eerste race in Spa, maar viel in de tweede wedstrijd uit. In Oostenrijk werd hij twaalfde in de eerste race, in de tweede race was er opnieuw een uitvalbeurt. “Nu begint het voor mij eigenlijk pas echt, ik wil een stijgende lijn oppakken voor de vier weekeinden die nog op het programma staan”, zegt Vermeulen. “Doel is voor mij vooral om veel te leren. Op Zandvoort hadden we al de ‘roll-out’ en had ik ook een goede testdag samen met Jos Verstappen, die mij begeleidt en adviseert, waarbij ik heel veel opgestoken heb. Daar kan ik hopelijk ook dit weekeinde van profiteren.”

Groot Nederlands contingent in Porsche Carrera Cup Deutschland

Naast de Porsche Carrera Cup Benelux komt ook de Porsche Carrera Cup Deutschland dit weekeinde op CM.com Circuit Zandvoort in actie. In de Duitse cup staan er dit jaar maar liefst acht Nederlandse rijders aan de start. Onder hen zijn Loek Hartog en Morris Schuring, die beide na hun goede prestaties in de Porsche Carrera Cup Benelux van vorig jaar (Hartog werd kampioen, Schuring eindigde als tweede) de overstap naar de Duitse serie maakten. Hartog rijdt daar voor het Black Falcon Team Textar, terwijl Schuring voor Team GP Elite in actie komt. Voor het team uit De Rijp komen ook Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk, Max van Splunteren en Larry ten Voorde in de Duitse cup in actie. Daarnaast start Rudy van Buren voor het team CarTech Motorsport by Nigrin, terwijl ook Jaap van Lagen op Zandvoort als gastrijder is ingeschreven. Hij rijdt voor het team HRT Motorsport. “Ik heb al heel wat rijders met de nieuwe Porsche Cup-auto gecoacht, maar kijk ernaar uit om nu voor het eerst ook zelf met de 992 te racen”, zegt Van Lagen.

Loek Hartog, Black Falcon Team

Jaap van Lagen

Team HRT Motorsport

Op vrijdag zijn er zowel voor de Porsche Carrera Cup Benelux als voor de Porsche Carrera Cup Deutschland elk twee vrije trainingen met een duur van 40 minuten. Op zaterdagochtend worden van beide series de kwalificaties verreden. De eerste race van de Porsche Carrera Cup Benelux start op zaterdag om 12.45 uur, de tweede race op zondag om 12.20 uur. De Porsche Carrera Cup Deutschland heeft op zaterdag vanaf 15.10 uur de eerste race, de tweede wedstrijd volgt op zondag vanaf 10.10 uur.

De wedstrijden van de Porsche Carrera Cup Benelux zijn live te volgen via de website van de Porsche Carrera Cup Benelux: https://www.carreracupbenelux.com/round3. De livestream van de Porsche Carrera Cup Deutschland is te vinden via het Facebook-account @CarreraCupDeutschland, het YouTube-kanaal van de serie en de Porsche Motorsport Hub (motorsports.porsche.com).