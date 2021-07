Bugatti-Rimac smelten de genen van twee sterke merken samen

Het is aan velen misschien in stilte voorbij gegaan maar afgelopen week werd in Dubrovnik een fusie van formaat aangekondigd. Niet zozeer qua financiële omvang maar wel met een grote betekenis voor de toekomst van de auto-industrie. Bugattie en Rimac kondigden op het prachtige historische Fort Lovrijenac in Dubrovnik de joint venture aan van beide merken.

Rimac Revera & Bugatti Chiron

Lutz Meschke, Mate Rimac & Oliver Blume

Nu zult u denken wat heeft Porsche met Bugatti en Rimac (spreek uit als Rimatzj) te maken, wel dat zullen we in dit artikel uit de doeken doen.

Rimac is onder de bezielende leiding van Mate Rimac in 15 jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Al in 2006 en 2007 wist Mate zijn eerste patenten op naam te zetten en met een klein team van 8 man werd in 2011 in slechts 5 maanden de eerste volledig elektrische hypercar gepresenteerd op de Frankfurt Motorshow, de Concept_One. In datzelfde jaar zet Mate Rimac 5 FIA en Guiness World Records neer met de snelst accelererende volledige elektrische auto, een omgebouwde BMW M3. 4 jaar later wordt met de Tajima een tweede plaats behaald op de beroemde Pikes Peak International Hill Climb tussen al het geweld van brandstof motoren. Op dat moment krijgt Rimac aandacht van de internationale auto-industrie als een serieuze speler in de ontwikkeling van elektrische aandrijvingen.

Porsche ging drie jaar geleden een succesvolle samenwerking aan met Rimac. De inmiddels vele patenten die Rimac op naam heeft staan maakten het voor Porsche een belangrijke partner in de ontwikkeling van onder meer de Taycan. Rimac heeft een indrukwekkende R&D afdeling die voor de Taycan diverse elektronica componenten heeft ontwikkeld voor de aansturing van de elektromotoren en het terugwinnen van energie. Maar ook de opbouw en energiehuishouding van het accupakket zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rimac.

Oliver Blume (Voorzitter Executive Board Porsche Ag)

Mate Rimac (Foto: Ronald Gorsic / CROPIX)

Porsche heeft op dit moment een aandeel van 24% in Rimac en is daarmee naast Mate Rimac zelf met 37% aandeel de grootste aandeelhouder. Logisch dus dat beiden partijen veel samen optrekken in de razendsnelle ontwikkelingen die nu gaande zijn op de automotive markt.

De eerste aankondiging die Rimac deed tijdens de presentatie is dat de R&D afdeling een eigen entiteit zal worden binnen de Rimac Group. Een logische stap want naast de ontwikkelingen die Rimac samen met Porsche doet wordt ook voor andere merken zoals Hyundai ontwikkeld. De loskoppeling van Rimac Technology geeft daarmee meer ruimte voor samenwerking met de automotive markt.

De belangrijkste aankondiging echter was de joint venture van Bugatti en Rimac tot een nieuw merk met de verrassende naam Bugatti-Rimac. Op dit moment bezit Volkswagen 45% van de aandelen in Bugatti. Deze 45% aandelen zullen worden overgedragen aan Porsche. De andere 55% aandelen zal in handen van Mate Rimac komen. Naar verwachting zal de joint venture in het laatste kwartaal van dit jaar officieel bekrachtigd worden. Dit is afhankelijk van de goedkeuring van antitrustautoriteiten in verschillende landen. Voor de toekomst is deze joint venture voor alle drie de merken interessant. Bugatti zal door de steeds verder aangescherpte milieueisen niet kunnen overleven en heeft een hybride dan wel volledig elektrische hypercar nodig in het aanbod. Rimac wil zich verder profileren op de hypercar markt en kan de kennis en ambassadeurschap van Bugatti goed gebruiken. En Porsche kan met zijn enorme kennis van voertuig dynamica een enorme inbreng leveren aan de ontwikkeling van toekomstige auto’s maar profiteert vooral van de ontwikkelingen die op de elektrische hypercar markt plaats zullen vinden. Onder de nieuwe merknaam Bugatti-Rimac zullen in eerste instantie de Chiron en Nevera geproduceerd worden.

Porsche Taycan, Rimac Revera & Bugatti Chiron

Lutz Meschke (Financieel board-member Porsche Ag)

Belangrijk te vermelden is dat de productie in Molsheim gehandhaafd blijft. Bij aanvang zal de joint venture ongeveer 430 employees hebben, 300 op het hoofdkantoor van het bedrijf in Zagreb en 130 op de Bugatti-site in Molsheim. Rimac is inmiddels ver gevorderd met een hypermoderne campus in Zagreb waar Rimac Technology en Bugattii-Rimac hun ontwikkelingen zullen voortzetten. Deze campus zal een toonbeeld moeten worden van de moderne automotive industrie en plaats bieden aan 2500 werknemers in de toekomst. Een van de waarden van Rimac is gericht op het welzijn en kennis van medewerkers. Zo zijn naast een restaurant, auditorium, conferentiezaal en inpandig hotel voor medewerkers en gasten een, gym- en trainingscentrum, kinderopvang en boerderijdieren in de plannen opgenomen. In lijn met de duurzaamheidsstatements is er ook rekening gehouden met de biologische voedselproductie ter plaatse, evenals met voldoende parkgrond waar zowel werknemers als het publiek van kunnen genieten. Het dak van het productie en technologiecentrum zal in de energievoorziening voorzien middels duizenden zonnepanelen.

Lutz Meschke, Oliver Blume (Porsche) & Mate Rimac

Verhouding aandeelhouders in Bugatti-Rimac

Bugatti Chiron & Rimac Revera

Maar naast de investering en samenwerking in Bugatti-Rimac maakte Porsche nog meer ontwikkelingen bekend in de snel veranderende markt van elektrische voertuigen. Porsche en Customcells hebben de lancering aangekondigd van de productie van hoogwaardige accu’s in het Weissach Development Centre onder de naam CellForce. Customcells heeft zich gespecialiseerd in nieuwe accutechnologieën die duurzamer zijn dan de huidige accu’s.

De samenstelling van de nieuwe hoogwaardige cellen is gebaseerd op silicium als anodemateriaal. Met dit materiaal lijkt het nu mogelijk om de vermogensdichtheid aanzienlijk te verhogen in vergelijking met de huidige Lithium-Ion accu’s. De accu kan dezelfde energie-inhoud bieden bij kleinere en lichtere afmetingen. Ook is de interne weerstand van de batterij veel lager waardoor hij meer energie kan opnemen en sneller kan opladen. Een ander bijzonder kenmerk van de Cellforce accu is dat deze beter bestand is tegen hoge temperaturen. Zoals Porsche nu verwacht zal BASF vanaf 2022 accu’s gaan produceren met een toonaangevende lage carbon footprint.

Om terug te komen op de Taycan staan de ontwikkelingen van Cellforce ook het lange termijn onderhoud en upgrades niet in de weg. De accutechnologie die Porsche nu gebruikt in de Taycan is volledig modulair. En ook al is bekend dat degeneratie van de huidige accu’s wellicht decennia omvat (de eerste accupakketten uit 2008 die Tesla gebruikten hebben nog zo’n 96% capaciteit), kunnen bij de Taycan defecte accucellen individueel vervangen worden. De intelligente elektronica zal defecte cellen zelf afkoppelen zodat ze de performance van de auto niet in de weg staan. Tijdens een onderhoudsbeurt kunnen dan alleen deze defecte cellen vervangen worden. Hetzelfde geldt voor toekomstige betere accutechnologieën, deze kunnen eenvoudig de huidige accu’s vervangen zonder dat de auto afgeschreven hoeft te worden.

Al deze ontwikkelingen geven goed weer dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan innovatieve technologieën voor de auto industrie en dat nu al voorgesorteerd wordt op de auto die pas over enkele jaren het daglicht zal zien. De automotive industrie heeft deze samenwerkingen en ontwikkelingen ook hard nodig aangezien iedereen begrijpt dat we met de huidige elektrische auto’s niet de hele bevolking op aarde kunnen mobiliseren en meer duurzame en intelligente concepten op korte termijn geïntroduceerd moeten worden.