Twee uit twee voor Dylan Derdaele in Porsche Carrera Cup Benelux op Zandvoort

Het derde raceweekeinde van het seizoen bracht teams en rijders uit de Porsche Carrera Cup Benelux voor het eerst dit jaar naar Nederland, na eerdere evenementen in het Belgische Francorchamps en in Spielberg in Oostenrijk. Op CM.com Circuit Zandvoort won de Belg Dylan Derdaele met de Porsche 911 GT3 Cup van Begium Racing beide wedstrijden en bracht daarmee zijn seizoenstotaal op vier overwinningen uit zes races. Ook Huub van Eijndhoven (#TeamPGZ by JW Raceservice) deed goede zaken met de tweede plaats in de eerste en de derde plaats in de tweede race, terwijl Thierry Vermeulen (Team GP Elite) als tweede op zondag zijn eerste podiumplaats behaalde. Nicolas Saelens (Belgium Racing) won in beide races de Pro-Am-klasse, de Am-klasse kende Jean-Pierre Verhoeven (Speed Lover) als winnaar op zaterdag en Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EMG Motorsport) als winnaar op zondag. Ook in de Porsche Carrera Cup Deutschland waren er Nederlandse successen met een overwinning voor Larry ten Voorde en podiumplaatsen voor Rudy van Buren en Loek Hartog.

Start: Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Rudy van Buren (NL), CarTech Motorsport by Nigrin, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Loek Hartog (NL), Black Falcon Team Textar, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Ayhancan Güven (TR), Phoenix Racing, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Met een redelijke overmacht was Xavier Maassen de snelste in de kwalificatie van de Porsche Carrera Cup Benelux. De rijder van #TeamPGZ by Red Ant Racing kwam tot een tijd van 1:36,805 minuten en was daarmee maar liefst 0,391 seconden sneller dan Jan Lauryssen, die met de tweede tijd zijn beste startplaats tot dusver behaalde. Lauryssen was daarmee tevens de snelste rijder uit de Am-klasse. Daarachter volgden met Thierry Vermeulen en Huub van Eijndhoven twee Nederlanders op de derde en vierde plaats, met daarachter drie Belgen, te weten Ghislain Cordeel (Team GP Elite), Glenn van Parijs (NGT Racing) en Dylan Derdaele. Snelste rijder uit de Pro-Am-klasse was Floris Dullaart (Team GP Elite), die zich als elfde wist te kwalificeren.

In de rangschikking op basis van de op-één-na-snelste ronden, bepalend voor de startposities in de tweede race, eindigde Maassen opnieuw bovenaan, ditmaal met een tijd van 1:37,139 minuten, voor Glenn van Parijs, Dylan Derdaele, Thierry Vermeulen en Ghislain Cordeel. Jan Lauryssen was wederom de snelste Am-rijder, Floris Dullaart voerde opnieuw het Pro-Am-klassement aan.

Zaterdagsrace voor Derdaele, klassezeges Saelens en Verhoeven

Bij de start maakte Xavier Maassen optimaal gebruik van zijn pole-position en leidde het veld de Tarzanbocht in, maar in de Gerlachbocht was er contact tussen de auto’s van Maassen en Vermeulen, waarop Maassen in de rondte ging en dwars op de baan tot stilstand kwam. De Russische rijder Andrey Mukovoz (DUWO Racing) kon de gestrande Porsche niet ontwijken en reed in de linker zijkant van de auto van Maassen. Forse schade aan beide 911’s was het gevolg en uiteraard kwam de safety-car in actie. Het weghalen van de beide auto’s kostte wat tijd, zodat de race pas in de zevende ronde weer werd vrijgegeven.

Vermeulen leidde voor Derdaele, Lauryssen en Van Eindhoven, maar een ronde later kreeg Thierry Vermeulen een ‘drive-through penalty’ opgelegd voor het veroorzaken van de aanrijding met Maassen. Daardoor kreeg Derdaele de leiding in handen. Ziad Geris (Team GP Elite) belandde vervolgens in het grind van het Scheivlak, waarop er opnieuw een interventie van de safety-car volgde.

De herstart was in de elfde ronde, maar wederom duurde het racen niet lang: Ghislain Cordeel kwam in de Tarzanbocht in het grind te staan en opnieuw werd de safety-car de baan op gestuurd. Derdaele reed onveranderd aan de leiding, voor de bijzonder sterk acterende Jan Lauryssen als afgetekend leider in de Am-klasse, maar voor de Belg bleef zijn inzet onbeloond als gevolg van een lekke band. Met nog twee ronden te gaan werd de race voor de laatste maal vrijgegeven. Derdaele reed zonder problemen de overwinning naar huis, voor Van Eijndhoven en Van Parijs. Nicolas Saelens won de Pro-Am-klasse als zesde algemeen en completeerde daarmee het dubbele succes voor Belgium Racing. Floris Dullaart en Filip Teunkens (Q1 Trackracing by EMG Motorsport) werden tweede en derde in Pro-Am. Na de pech van Lauryssen was de winst in de Am-categorie voor Jean-Pierre Verhoeven, die als zevende algemeen eindigde. Ad Geerts (#TeamPGZ by Red Ant Racing) en Jeroen Kreeft (Parker Revs Motorsport) behaalden de overige podiumplaatsen in de klasse.







Ad Geerts





Derdaele en Saelens op herhaling, Lauryssen wint Am-klasse

Vanwege de op zaterdag opgelopen schade moest Xavier Maassen op zondag verstek laten gaan, evenals Mukovoz. Daarmee erfde Glenn van Parijs de pole-position, maar het was Dylan Derdaele die vanaf de tweede startplaats het beste weg kwam en daarmee de leiding nam. Hij had Thierry Vermeulen in zijn kielzog, maar Van Parijs trok aanvankelijk aan het langste eind in de strijd om de tweede plaats in de wedstrijd, met daarachter Vermeulen, Steven van Rhee (Team GP Elite) en Ghislain Cordeel. Terwijl Derdaele zonder al teveel problemen zijn eerste plaats consolideerde, kwam Huub van Eijndhoven snel op en veroverde al vlot de vijfde plaats van Cordeel. Laatstgenoemde raakte in het verdere verloop van de race kort van de baan en verloor nog meer terrein.

Vooraan kwam Derdaele na zo’n tien minuten wat meer onder druk van Glenn van Parijs, die op zijn beurt Thierry Vermeulen dicht achter zich had. Derdaele wist zijn eerste plaats te verdedigen, maar Vermeulen plaatste in de twaalfde ronde een aanval op Van Parijs en veroverde met een mooie actie aan de binnenkant van de Tarzanbocht de tweede positie. Slechts enkele honderden meters later verloor Van Parijs nog een plek, toen Huub van Eijndhoven in de Hugenholtzbocht de derde plaats veroverde. Zo bleef uiteindelijk ook de volgorde tot aan de finish, met de tweede overwinning van het weekeinde voor Derdaele, de tweede plaats als tot dusver beste seizoensresultaat voor Thierry Vermeulen en de derde positie voor Huub van Eijndhoven. De winst in de Am-categorie was voor Jan Lauryssen, die ondanks een spin in de beginfase keurig als zesde algemeen eindigde. Jean-Pierre Verhoeven en Ad Geerts completeerden de top drie in de klasse.

Floris Dullaart had lange tijd de leiding in de Pro-Am-klasse in handen, maar moest de winst aan Nicolas Saelens laten, die sterk terugkwam nadat hij vroeg in de wedstrijd door een concurrent in de rondte was getikt. Zo won Saelens ook op zondag de Pro-Am-klasse, gevolgd door Dullaart en Ziad Geris.

Nederlandse successen in Porsche Carrera Cup Deutschland op Zandvoort

Naast de Porsche Carrera Cup Benelux was dit weekeinde ook de Porsche Carrera Cup Deutschland te gast op CM.com Circuit Zandvoort. En ook hier waren er diverse successen voor Nederlandse rijders. In de eerste wedstrijd voerde Rudy van Buren lange tijd het veld aan, maar moest in de slotfase uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Larry ten Voorde. De rijder van Team GP Elite kwam voor de vijfde maal dit seizoen als winnaar van een race in de Duitse cup over de finishlijn en vergrootte daarmee zijn voorsprong als leider in de tussenstand van het kampioenschap. Van Buren, die vanuit de virtuele racerij komt, maar ook in de fysieke autosport steeds beter wordt, eindigde als tweede en herhaalde daarmee zijn resultaat van de voorgaande race in Monza. Hij rijdt voor het team Car Tech Motorsport by Nigrin. Max van Splunteren sloot de race als vijfde af, zijn GP Elite-teamgenoot Morris Schuring werd zesde en daarmee beste ‘rookie’. Loek Hartog werd als achtste geklasseerd en was daarmee de op één na beste nieuwkomer in het veld.

Porsche 911 GT3 Cup, Max van Splunteren (NL), GP Elite, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Ayhancan Güven (TR), Phoenix Racing, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Jaap van Lagen (NL), HRT Motorsport, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Daan van Kuijk (NL), GP Elite, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Max van Splunteren (NL), GP Elite, Porsche 911 GT3 Cup, Laurin Heinrich (D), VAN BERGHE Huber Racing, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021

Porsche 911 GT3 Cup, Jaap van Lagen (NL), HRT Motorsport, Porsche Carrera Cup Deutschland, Zandvoort 2021



Ook in de tweede wedstrijd was er Nederlands podiumsucces. Ditmaal was het Loek Hartog, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, die lange tijd aan de leiding reed. De Turkse rijder Ayhancan Güven, ook een oud-Benelux-kampioen, bleek uiteindelijk iets sneller en ging met de overwinning aan de haal, maar voor Hartog, rijdend voor het Duitse Black Falcon Team Textar, was de tweede plaats algemeen en de overwinning in het ‘rookie’-klassement ook een prachtig resultaat. Porsche Cup-routinier Jaap van Lagen reed een gastrace voor het Duitse team HRT en eindigde als vierde, een plaats voor Larry ten Voorde. Morris Schuring werd als zevende geklasseerd, terwijl ook Max van Splunteren als tiende nog in de top tien reed.

De Porsche Carrera Cup Benelux wordt van 6 tot en met 8 augustus voortgezet op Circuit Zolder in België. De volgende races van de Duitse cup vinden tijdens datzelfde weekeinde plaats op de Nürburgring.