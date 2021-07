Grenzen verleggen met de nieuwe GT3

Woensdagochtend 7 juli, onderweg naar Leusden, nog aan het bijkomen van een waanzinnig weekend georganiseerd door Twinspark Racing. Een trip door de Alpen van Genève naar Nice met mijn GT3 RS. Samen met een groep vrienden de Alpen trotseren, de ene haarspeld na de andere en na iedere bocht een schitterend uitzicht. De eerste dag zit Mitch Fontaine, van Supercarpool, naast me. Ik wist in eerste instantie niet zo goed wat ik van hem moest denken, m’n gedachten gingen van “daar heb je weer zo’n insta held…” tot “goede babbel heeft hij, wat zou er van waar zijn…”. Tot het moment dat hij vertelde dat Porsche mede zijn leven had gered. Kanker, de ziekte die hij had overwonnen door met zijn vader zijn Cayman helemaal om te bouwen naar zijn zin. De kracht van de jongensdroom om een Porsche te rijden heeft hem zoveel positiviteit gegeven dat het een rol heeft gespeeld in het verslaan van de ziekte. Grensverleggend..















Tour Twinspark Racing, Fotograaf Mitchell Winson Verboekend

Grenzen verleggen

Grenzen verleggen is het thema dat ik bij de rijtest van de 992 GT3 gebruik. Over PK’s, koppel en andere cijfers ga ik het niet veel hebben. Cijfers verleggen de grenzen op papier en niet op gevoel. Een GT3 koop je niet om de cijfers. Die koop je omdat jij je goed voelt bij die auto. Zo heeft Porsche al zijn types opgebouwd en neergezet. Dus stop vanaf nu met verhalen als de nieuwe GT3 is sneller dan de oude GT3 RS. Een GT3 is een GT3 en geen GT3 RS. Met het gevoel van mijn 991 GT3 RS afgelopen weekend nog in de billen neem ik plaats in de 992. Rustig rijd ik weg van het terrein in Leusden en ik zie gelijk de eerste enthousiaste carspotters op de rotonde. Het blauwe monster heeft ineens de allure gekregen van een fotomodel…

Porsche 911 GT3 Fotograaf Niels Keekstra

Op de rotonde voel ik iets wat ik eerder voelde, het strakke stuurgedrag van de Taycan… Maar net even beter, of voelde ik gewoon de achterkant heerlijk bijzetten? Het voelde als een mooie gecarvde bocht met skiën, goede energie van de rebound. De achterkant deed iets als het bijzetten van de achterkant van je ski. Skiërs moeten dat gevoel herkennen, een mooie ronde bocht i.p.v. een slippende bocht. Bij het verkeerslicht linksaf had ik het weer; wat voelt dit lekker!!! Het stuurgedrag resulteert in een wegligging van ongekend niveau. Dit had ik in een Porsche nog niet op deze manier meegemaakt. Een vriend die meereed afgelopen weekend belt me op en vraagt; ‘kan je er ook normaal mee rijden en ben je te verstaan over de carkit als je gas geeft?’.







Porsche 911 GT3 Fotograaf Niels Keekstra

De 911 was met zijn introductie heel, heel lang geleden grensverleggend, Dat zullen ze doen met ieder nieuw model, maar vergeet niet de kwaliteit. 3 dagen lang je GT3 RS uitwonen in de bergen en iedere morgen geeft hij weer gehoor aan je behoefte voor de komende dag. Ook de kwaliteit is dus grensverleggend. De GT3 van Porsche Import heeft stalen remmen, dat remt geweldig, maar zou niet iets zijn waar ik voor zou kiezen. Geef mij maar keramische remmen. Waarom begin ik over de remmen? Nou, dat zal ik je vertellen: je hebt geen idee hoe hard je met deze 911 gaat. Het gaat zo snel zo hard en zo makkelijk hard met hoge bochtensnelheden. En het leuke is, met totale controle en veel meer beleving dan de Turbo S. De grens is ver weg, je zult merken dat je steeds harder en harder wilt rijden. Het scherpe motorgeluid is heel erg opzwepend.







Porsche 911 GT3 Fotograaf Niels Keekstra

Is de nieuwe GT3 een hardcore auto? In tegenstelling tot mijn collega van Autoblog vind ik dat niet. Een RS is een hardcore auto en eigenlijk ook niet, een Cup911 is hardcore en een RS komt daar het meest bij in de buurt. De GT3 is gewoon de 911 die je wilt hebben, voor mij liever zonder spoiler en met handbak. Een dagelijkse sportauto, waar je iedere seconde blij van wordt. In vergelijking met mijn RS is er een comfortabel gevoel, ook de afgifte van het koppel is vriendelijker. In rijgevoel is hij gewoon ronder en minder hoekig, maar het uiterlijk is dat niet. Het uiterlijk is strak, meer raceauto dan de vorige. Ik heb het geluk om de 992 GT3 Touring met handbak te mogen testen in het najaar.













Porsche 911 GT3 Fotograaf Niels Keekstra

Fotograaf Niel Keekstra

Mitch, bedankt voor je inspiratie.

Maarten, bedankt voor de goede organisatie van de tour

Twinspark tour Fotograaf Mitchell Winson Verboekend

PON Porsche import, bedankt weer voor deze geweldige GT3