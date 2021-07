De Porsche Taycan Cross Turismo: de evolutie van de Porsche Taycan is begonnen

In 2020 introduceerde Porsche haar eerste volledig elektrische auto; de Porsche Taycan Turbo S, waar later de ‘gewone’ turbo en de 4S aan zijn toegevoegd. Begin van dit jaar werd daar ook nog een ‘instapmodel’ aan toegevoegd, de Taycan RWD, met alleen achterwielaandrijving en dus ook maar 1 motor op de achteras. Inmiddels is er na het 2020 model het 2021 model gekomen, welke, buiten een paar fysiek technische updates met name een groot aantal software updates kent die inmiddels ook voor het modeljaar 2020 beschikbaar zijn. Hiermee zijn veel van de kinderziektes en ‘bugs’ opgelost en is ook nieuwe functionaliteit toegevoegd, waaronder de meeste gevraagde feature draadloos Apple Carplay.

Zelf heb ik al meer dan een jaar een Taycan 4S in Gentiaan blauw als daily driver en hij bevalt me uitstekend. Het is in alle opzichten een fantastische auto die elke dag en elke rit een glimlach op je gezicht weet te toveren. Met een laadpaal thuis in de garage heb ik in het afgelopen jaar en de bijna 15.000 km die ik heb gereden nog maar een paar keer onderweg moeten laden en ben ik erg tevreden over de gemiddelde actieradius van 380 km.

Er is al veel geschreven over de Taycan en we hebben bij vierenzestig.nl ook al een aantal modellen getest. Inmiddels hebben ook steeds meer petrolheads proefgereden in een Taycan en die zijn misschien nog lang niet allemaal om, maar ik hoor steeds meer mensen die de auto kunnen waarderen om zijn prestaties en boven alles dat Porsche er meer dan in is geslaagd om het rijden in een Taycan ook een 100% Porschebeleving te laten zijn.

Natuurlijk is de overstap op elektrisch rijden ook nog niet nodig, er is gelukkig in het Porsche gamma nog keuze genoeg; voor elk wat wils. Maar Porsche is op een missie en voor nu zien zij een elektrische toekomst en komen er meer modellen in de komende jaren. Zo wordt er hard gewerkt aan de elektrische versie van de Macan.

Foto : Porsche AG -prototype van de 100% elektrische Porsche Macan

Waar we de komende jaren waarschijnlijk de meeste ontwikkeling gaan zien is op het platform van de Taycan. Na de huidige sedan modellen komt de evolutie langzaam maar zeker op gang. Geen automerk is beter in de evolutie van hun modellenlijnen dan Porsche. De 911 is daar natuurlijk het meest iconische voorbeeld van.

Begin van dit jaar werd een nieuw model Taycan aangekondigd; de Porsche Taycan Cross Turismo en deze staat inmiddels ook al bij de dealers en de eerste gelukkige eigenaren. Wij mochten een paar dagen testrijden in de Porsche Taycan Cross Turismo 4S .

Door het off-road pakket met zijn zwarte accenten rond de wielkasten en zijn hogere ‘ground clearance’ oogt de Cross Turismo als een stoere off road auto, wie durft? …

Met dit nieuwe Taycan Cross Turismo model wil Porsche iets meer ruimte, wat meer flexibiliteit en veelzijdigheid bieden. Zo ontwikkelde Porsche een compleet nieuwe daklijn, voorzien van dak rails, een royalere zitruimte achterin en een grotere kofferbak, allemaal om een auto te maken die perfect is voor een actieve levensstijl. Een auto die perfect is voor zowel de stad als het platteland.

Porsche heeft in het elektrische segment, waarin zij zich met recht dé elektrische sportauto mogen noemen, hiermee ook een nieuwe categorie geïntroduceerd. Door andere de accenten op de wielkasten, de auto meer in hoogte verstelbaar te maken en te voorzien van een heuse gravel stand wordt gehint naar het off-road rijden in onherbergzame gebieden. Of we veel Porsche eigenaren ook zullen zien die met hun auto gaan crossen is wel de vraag. Buiten een test van Topgear en wat Porsche promo filmpjes wagen niet veel mensen zich hieraan.

Wij hebben het er maar niet op gewaagd en ons braaf gedragen tijdens paar dagen dat we met de auto op pad zijn geweest. Wel hebben we een bouwterrein bezocht (heel voorzichtig) om toch wat van de off-road context aan de auto te geven.

“De Taycan Cross Turismo richt zich op zelfbewuste statements. Dit wordt benadrukt door de karakteristieke accenten van het Off-road Design Pakket en de opvallende achterzijde van het Cross Turismo design – voor een grotere bagageruimte en meer hoofdruimte achterin.”

Tijdens het rijden merk je niets van die uiterlijke kenmerken; de auto rijdt in bijna elk opzicht precies zoals de sedan uitvoering: 100% Porsche. Het is door zijn accupakket een zware auto, maar liefst 2320 kg onbeladen gewicht, maar daar voel je helemaal niets van tijdens het rijden; zowel rechtuit als op bochtige wegen doet de auto wat je zegt. De wegligging en het rijgedrag is zoals je van een Porsche mag verwachten; fenomenaal. De auto is snel, verraderlijk snel en hij kan bij hard optrekken ook nog even terug kan schakelen, dat geeft een ‘kick-down’ echt een nieuwe dimensie. 0-100 km/u bereik je in 4,1 seconden en met launch control (aanrader!) heb je 571 PK om los te laten. Een paar keer launch control is beter dan een dagje pretpark en ook nog corona proof.

Elke poging tot het beschrijven van de rijcapaciteiten van de Taycan haalt het niet bij de praktijkervaring. Elke (potentiële) Porscherijder zou de Taycan moeten ervaren, het is echt een categorie op zichzelf.

Een van de features van onze testauto die ik nog speciaal wil benoemen is de kleur IJsgrijs metallic. Een kleur die zich helaas niet goed laat fotograferen maar als je een aparte kleur zoekt is dit zeker een aanrader. Bekijk hem op een auto en in de zon en je weet niet wat je zier; bijna parelmoer. Is Ijsgrijs niet je kleur dan heeft Porsche keus genoeg; ook zwart en donkergrijs. Het is wel zaak rekening te houden met de zwarte accenten van het off-road pakket; bij een minder contrasterende kleur van de carrosserie zal dit er anders uitzien.

De Porsche Taycan Cross Turismo in Ijsgrijs metallic

De mensen die nog last hebben van ‘range anxiety’ (het continue denken aan het opladen van de auto) kan ik geruststellen ook de Porsche Taycan Cross Turismo kun je met gemak een hele dag rijden zonder te hoeven opladen. Het is natuurlijk wel goed om het laden te plannen. Langzaam laden kun je bijvoorbeeld bij je laadpaal thuis, dan laad je een bijna lege auto in ongeveer 8 uur weer helemaal vol bij een laadsnelheid van 11 kw/uur. De nieuwe Taycans hebben trouwens vanaf modeljaar 2021 een 22 kw laadmogelijkheid, dus als je laadpaal daarvoor geschikt is kun je dus in de helft van de tijd, dus rond de 4 uur je auto opladen.

Naast het thuis laden wordt de laadinfrastructuur in Nederland steeds beter en worden de laadpalen steeds sneller. Porsche heeft onlangs Destination Charging in Nederland geïntroduceerd; oplaadpunten op bijzondere locaties In Nederland. Deze oplaadpunten, in exclusief design van Porsche, staan bij exclusieve restaurants, toonaangevende musea en golfclubs door het hele land en Porsche rijders gratis de accu van hun auto kunnen laden.

Ook komen er nieuwe snellaad mogelijkheden. Zo is onlangs in Leusden de eerste Porsche Turbo Charger in gebruik genomen. Snelladen krijgt een nieuwe dimensie met de Porsche Turbo Charger laadpunten, die op termijn bij alle Nederlandse Porsche Centra komen. De eerste uit deze reeks is onlangs in gebruik genomen bij Porsche Centrum Leusden, kort daarna gevolgd door Porsche Centrum Gelderland. Dankzij de output van maximaal 800V/320 kW is het accupakket van een Taycan of Taycan Cross Turismo hier onder ideale omstandigheden in circa 22,5 minuten van 5 naar 80% op te laden. Vijf minuten laden volstaat al om de actieradius met zo’n 100 km te verlengen.

Aan het opladen van de accu bij een Porsche Turbo Charger zijn wel kosten verbonden; het kost € 0,36/kWh en € 0,37/minuut in combinatie met de Porsche Charging Service die voor de Taycan beschikbaar is.

Om de avontuurlijke en sportieve Porsche rijders nog verder tegemoet te komen ontbreekt het ook niet aan de accessoires voor de Porsche Taycan Cross Turismo. Zo heeft Porsche alles uit de kast gehaald bij het ontwerp van deze fietsendragers (uiteraard bedoeld voor de Porsche elektrische fiets die wij graag nog eens testen).

Porsche is er meer dan in geslaagd om de Taycan modellijn uit te breiden met een categorie auto die een grote groep gebruikers zal aanspreken en dit zal zeker niet de laatste uitbreiding zijn van de Taycan familie. Ik ben in elk geval zeer benieuwd naar de volgende auto in de lineup, er is nog plaats op de oprit …