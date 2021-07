Een uniek foto cadeau van Porsche Centrum Gelderland!

Ja je leest het echt goed “een unieke foto van je eigen Porsche”! Drie dagen lang konden Porsche eigenaren met hun eigen Porsche op de foto voor het inmiddels wereld beroemde benzinepompstation van Porsche Centrum Gelderland. Dit evenement was een geweldig leuk initiatief van het team van Porsche Centrum Gelderland, en ik weet zeker dat deze foto’s bij heel veel Porsche eigenaren een speciale plek krijgen.

De mail

Als “24 app lid” kreeg ik afgelopen week een mailtje over dit geweldig leuke evenement/cadeau van PCG. De inschrijving was een fluitje van een cent via de 24 app van Porsche. Waarna je vrijwel meteen een bevestiging en ticket krijgt via de mail en in de app.

Beste Alain, Een Porsche bezitten is één van de mooiste dromen. De auto waar u trots op bent en waar u elke dag van wilt genieten. Met een professionele foto heeft u voor altijd een aandenken en op deze manier kunt u ook van uw Porsche genieten als u er niet in rijdt.

U bent van harte welkom met uw Porsche voor een unieke foto bij het befaamde pompstation van Porsche Centrum Gelderland. U kunt een tijdslot kiezen, door middel van een ticket te selecteren. De foto’s worden gemaakt door onze professionele fotograaf. Meld u aan via de Porsche24 app of bezoek de eventpagina. Dus ik heb meteen mijn app geopend en ingeschreven. Ik had de mogelijkheid diverse dagen en tijden te kiezen 22 23 24 juli. Dus keuze en mogelijkheden genoeg en zo ook laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.





De Porsche 24 app

Voor wie de Porsche 24 app nog niet kent of heeft kan ik deze alleen maar aanraden. Installeer deze gratis Porsche 24 app dan ook op je smartphone, zo blijf je altijd op de hoogte van de evenementen georganiseerd door Porsche Nederland en/of jouw Porsche Centrum of partners. Zo mis je geen enkel geweldig evenement of cadeau zoals deze van Porsche Centrum Gelderland, of die van de andere Porsche Centrums.

“De Porsche24 app is een initiatief dat Porsche rijders beloont voor rijden en deelname aan events. Uw toegang tot Porsche24 is de Porsche24 app – vol events, rijtrainingen, de mooiste routes, het laatste Porsche nieuws en bijzondere verrassingen”. En dit is niet weer een mooie, gladde reclamespreuk maar dat is werkelijk zo. Ik maak er dan ook regelmatig gebruik van…

Een vriend van mij is sindskort de trotse bezitter van een echt hele mooie 997 S. Dus is dit de ideale gelegenheid om samen richting Porsche Centrum Gelderland te rijden. Erg leuk dat er nog een petrolhead mee ging, …. zijn dochter.





Bij PCG aangekomen werden we zoals altijd keurig netjes en vriendelijk ontvangen, en kregen we al meteen een geschenk. De 15 year anniversary editie van het PCG blad Timeless. Ik mocht meteen doorrijden tot naast het beroemde tankstation. Wat laatste aanwijzingen, zodat de auto precies goed stond voor de foto’s. Er werd gelet op ieder klein detail. Ik was bijvoorbeeld vergeten mijn dak te sluiten, fijn dat ze daar dan even op letten. Gelukkig speelde het weer echt mee en was het een mooie zomerdag. En eerlijk, ik kan niet afwachten tot ik de foto’s binnen krijg.

Nog even de auto parkeren en we konden naar binnen in het Classic Center van Porsche centrum Gelderland, waar op ons een kop koffie met wat lekkers stond te wachten. Het feest begon al meteen bij binnenkomst, Mark Wegh, zijn 550 Spyder met daarnaast een Porsche 959. Zeg nu zelf…. Hoe vaak heb jij deze Porsche iconen naast elkaar zien staan? Laat staan in het echt. Na het kopje koffie wilde ik toch even buiten kijken wie er allemaal met welke Porsche op de foto gingen. Alle modellen en types waren wel vertegenwoordigd. Van de eerste 911 modellen tot de laatste generaties watergekoelde modellen.

Valentijn

Mark Wegh (de eigenaar van Porsche Centrum Gelderland) wist mij te vertellen dat in drie dagen tijd zo’n 172 Porsches de weg vanuit heel Nederland wisten te vinden naar Heteren, om daar op de foto vereeuwigd te worden. Dus de opkomst was enorm. Maar Mark heeft misschien wel de leukste Porsche met bestuurder niet meegeteld. En dat is de jonge Porsche coureur Valentijn. Valentijn is een echte jongen die gek is op auto’s en natuurlijk in het speciaal Porsche, wist zijn trotse vader Jaap van Bunnik te vertellen. Geheel gekleed voor de gelegenheid kwam Valentijn met zijn vader mee om op de foto te gaan met papa’s Porsche. Nu helpt het echt wel als je papa eigenaar is van van Hunnik Reclame, gespecialiseerd in-en outdoor signing. En het label Blinckworkwear.com heeft (dat leverancier is van div topmerken op werkkleding gebied). Logisch dat papa dan zorgt voor de juiste “werkkleding” en outfit aan om op de foto te gaan met papa’s Porsche. Maar na die foto’s mocht Valentijn samen met zijn papa mee naar “boven” (ik zeg altijd Porsche heaven). Wat is boven; vragen enige van jullie misschien wel af!? Boven in het Classic Center heeft Mark zijn privécollectie staan. Deze is niet voor publiek toegankelijk en alleen op uitnodiging te bezichtigen. Het is werkelijk een geweldige collectie die Mark Wegh heeft staan en het is een eer om deze te mogen bekijken en te bewonderen. Jaap v Hunnik vertelde mij dat Valentijn zijn ogen uitkeek bij zoveel mooie geweldige en veelal uniek Porsche’s en andere auto’s. Maar zijn oog viel al snel op een heel speciaal model.

Mark nodigde hem uit om plaats te nemen in deze historische race Porsche. Nou dat wilde Valentijn wel! Het is ook overduidelijk te zien aan zijn lach op de foto. Waarna er meteen het idee opkwam; “hier moeten we wat meedoen”. Dus werd deze Porsche tijdelijk uit de verzameling gehaald en voor een speciale extra ingelaste fotoshoot bij het pompstation geplaatst, wat deze geweldig leuke foto’s opleverde.

Dus het waren geen 172 Porsches maar eigenlijk zelfs 173 Porsches die op de foto zijn gegaan. Na al het moois wat voorbij kwam op de foto locatie, en wat wij hebben bewonderd in ‘s werelds eerste Classic Center, zijn we natuurlijk nog even bij PCG zelf binnengelopen. Zeg maar gerust van de ene speelgoed winkel naar de volgende. Ja ik zou er echt kunnen wonen tussen al dat moois.





Richard zijn aandacht en die van zijn dochter waren al snel getrokken door de splinternieuwe Porsche Taycan Cross Turismo. Als bouwondernemer zag hij hier meteen wel de “voordelen” van in. Zeker ook omdat deze Taycan voorzien is van een gravel modes (zie artikel “De Porsche Taycan Cross Turismo, de evolutie van de Porsche Taycan is begonnen”). Alleen wel een beetje jammer dat Richard zelf nog nooit een Porsche Taycan had gereden. Maar dat was binnen een paar minuten door Mark opgelost en Richard reed met zijn dochter in een splinternieuwe Taycan de poort uit bij PCG voor een test rit. Na verloop van tijd kwamen zowel vader als dochter laaiend enthousiast met een geweldig grijns terug van de proefrit. De volgende zakelijke auto zal waarschijnlijk wel een Taycan Cross turismo worden schat ik zo in. Ik wil graag Mark Wegh en het team van Porsche Centrum Gelderland bedanken voor dit geweldig leuke foto cadeau en het geweldig goed verzorgde, leuke en ook unieke evenement.

Oproep

Mocht jij nu op een van deze dagen ook met je Porsche op de foto zijn geweest, en lijkt het je leuk om jouw Porsche in dit artikel te laten zien. Of wil je graag nog iets vertellen of bijdragen, stuur dan je foto of bijdrage door naar info@vierenzestig.nl of alain@vierenzestig.nl en wij voegen jouw foto(s) en bijdrage dan toe aan dit artikel.

Foto’s vierenzestig en de papa van Valentijn.