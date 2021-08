Porsche in het groot en in het klein

Soms komen we echt erg leuke, maar ook mooie opnames tegen in de media. Zo kwam ik deze geweldige Porsche 996 4S opnames tegen van Chris Stead uit Engeland. Zelden heb ik video’s en/of foto’s gezien die zo goed en mooi gemaakt zijn als deze. Ook de begeleidende tekst was erg herkenbaar hahaha: “I bought a new one, that was harder to find than the real one . Why little kids shouldn’t play with toy cars. They never grow up so it gets expensive as they get older (my wife is proud of me and hasn’t laughed at my inner geek onces )”

Meteen kwam het idee op dit met jullie te delen. Maar je mag en kan niet zomaar van andere foto’s/video’s gebruiken of delen. Daar heb je wel echt toestemming voor nodig…

Contact met Chris was snel gelegd, een berichtje via Facebook en al binnen een paar minuten kreeg ik een vriendelijk en enthousiast antwoord terug van Chris. Ik mocht zijn opnames voor Vierenzestig Porsche Portal en voor Facebook Porsche 911 996 gebruiken. Let even op zaken zoals het nummerbord… Geweldig toch!

Oproep!

Heb jij ook zo’n foto en of video van jouw Porsche? Zou je het leuk vinden deze opnames met andere Porsche enthousiastelingen te delen via 64? Dan vragen wij jou deze met ons te delen zodat wij die aan dit artikel kunnen toevoegen!

Stuur je de opnames van jouw Porsche(s) met je naam en eventueel een kort verhaaltje naar info@vierenzestig.nl / alain@vierenzestig.nl en wij plaatsen die dan in dit artikel.

Met dank aan Chris Stead VK

