Weer overwinning Larry ten Voorde, geweldig debuut Morris Schuring in Porsche Mobil 1 Supercup

De Nederlandse coureur Larry ten Voorde, uitkomend voor Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp, is ‘Halbzeitmeister’ in de Porsche Mobil 1 Supercup. In de vierde race van het seizoen op de Hungaroring eindigde hij als tweede achter de Fransman Marvin Klein, maar die werd naderhand uit de uitslag gehaald. Omdat Klein als gastrijder toch al geen kampioenschapspunten behaalde, was Ten Voorde hoe dan ook zeker van de maximale score. Daarmee vergrootte hij zijn voorsprong als leider in de tussenstand. De pas 16-jarige Morris Schuring uit Den Dolder beleefde op de Hungaroring zijn eerste optreden in de Porsche Mobil 1 Supercup. In het sterk bezette internationale veld van 30 rijders eindigde hij op de achtste plaats, een geweldig debuut.

Naast de bekende coureurs van Team GP Elite, Daan en Jesse van Kuijk, Max van Splunteren en Larry ten Voorde, kwam ook Morris Schuring voor het team in de Supercup aan de start. Schuring rijdt dit seizoen voor Team GP Elite in de Duitse Porsche Carrera Cup, maar zou ook als gastrijder deelnemen aan de Supercup-race op Silverstone. Die werd echter van de kalender gehaald, waarop zijn optreden werd verplaatst naar Hongarije. Ook Loek Hartog, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, kwam er in actie, hij vulde een vrijgekomen plaats in bij het Britse team Parker Revs Motorsport, waar de reguliere rijder Harry King verplichtingen had in de Britse Carrera Cup.

‘Track limits’ punt van discussie

De vierde race van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup werd verreden in het voorprogramma van wat officieel de ‘Formula 1 Rolex Magyar Nagydíj 2021’ heette, of te wel de Hongaarse Formule-Grand Prix. De Hungaroring, gelegen in Mogyoród, even buiten de hoofdstad Boedapest, is een van de circuits waar er altijd veel discussie is over de zogeheten ‘track limits’: de geasfalteerde uitloopstroken in bochten, die zich echter achter de lijnen bevinden die als afgrenzing van de baan gelden. Wie daaroverheen gaat, moet er rekening mee houden dat bestraffing volgt. Zo werden al in de vrije training bij heel wat coureurs de snelste rondetijden geschrapt, onder wie Larry ten Voorde, die daarop de sessie slechts als zevende afsloot, maar daarmee nog wel de best geklasseerde Nederlander was. Daarachter volgden Daan van Kuijk als 14e, Max van Splunteren als 16e, Jesse van Kuijk als 19e, Loek Hartog als 21e en Morris Schuring als 22e.

In de kwalificatie was de snelste tijd voor de Fransman Marvin Klein, normaliter actief in de Franse Carrera Cup, maar dit weekeinde gastrijder in de Supercup. Hij bleef de Nieuw-Zeelander Jaxon Evans en zijn Franse landgenoot Florian Latorre voor. Larry ten Voorde behaalde de vierde startplaats en zei: “Ik kon net niet het optimale uit mijn tweede set banden halen, dus werd het de vierde plaats. Wel een beetje zuur, omdat mijn grootste concurrent in de titelstrijd op de tweede plaats staat. Dat laat ook wel weer zien dat we er nog lang niet zijn, dat we er megahard voor moeten werken.” Max van Splunteren kwalificeerde zich als negende, Morris Schuring behaalde de 13e positie en voerde daarmee een trio van Nederlanders aan, direct achter hem volgden Jesse van Kuijk en Loek Hartog. Daan van Kuijk werd als 20e geklasseerd.

Ten Voorde ‘Halbzeitmeister’ na maximale score

Klein profiteerde in de race van zijn optimale uitgangspositie. Ook bij de herstart na een interventie van de safety-car wist hij de leiding vast te houden en uiteindelijk kwam hij als eerste over de eindstreep. Naderhand echter werd hij uit de uitslag gehaald, omdat bij de technische nakeuring bleek dat in de tank van zijn auto niet meer de vereiste minimale hoeveelheid brandstof aanwezig was. Zo werd Larry ten Voorde alsnog tot winnaar uitgeroepen.

Ten Voorde reed een sterke wedstrijd, waarin hij keurig progressie maakte en achter Klein als tweede werd afgevlagd, waarmee hij al zeker was van het maximale aantal punten. Daarmee kon hij zijn voorsprong in de tussenstand op Jaxon Evans weer iets vergroten, want de Nieuw-Zeelander eindigde op de derde plaats. Zo staat Ten Voorde dus halverwege het seizoen bovenaan, wat hem de vooral in het Duitse taalgebied vaak gebruikte officieuze titel van ‘Halbzeitmeister’ oplevert. “Ik had een megagoede start en openingsronde en kon hem zo op P2 zetten”, aldus Ten Voorde. “Dat was wel het maximale, want Marvin Klein reed echt een heel sterke race, die kon ik gewoon niet bijhouden. Of hij nu wel of niet wat meer brandstof aan boord had, doet daaraan niets toe of af. Maar nu dus alsnog de overwinning, en hoe dan ook 100 procent punten, wat voor het kampioenschap heel goed is. Dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft. We zitten er goed bij, maar mogen zeker niet verzwakken.”

De verrassing van de wedstrijd was waarschijnlijk wel de uiteindelijke achtste plaats van Morris Schuring, met zijn 16 jaar en vijf maanden de op één na jongste rijder in de geschiedenis van de Porsche Mobil 1 Supercup en de jongste met een top-tienklassering. Vijf jaar geleden was hij nog samen met zijn vader en zijn broer in Hongarije om Max Verstappen in de Formule 1 aan te moedigen en reed nog niet eens in een kart, nu acteert Schuring al op het hoogste niveau van de internationale Porsche-merkenracerij! Hij was na afloop vol enthousiasme: “Mijn Supercup-debuut was geweldig! Van P13 naar P9. Een top-tien-resultaat in dit veld is iets waar ik echt heel blij mee ben! Dank aan GP Elite en Porsche voor deze kans”, zei Schuring.

Max van Splunteren sloot de race als negende af, de broers Jesse en Daan van Kuijk eindigden respectievelijk als twaalfde en 15e. Loek Hartog startte goed en reed ook een tijdlang in de top tien, maar ging eenmaal in de rondte waardoor hij veel terrein verloor en uiteindelijk als 23e geklasseerd werd. De volgende race van de Porsche Mobil 1 Supercup 2021 wordt op 29 augustus verreden op het circuit van Spa-Francorchamps in België.