Van Berlo blijft aan kop in Porsche Carrera Cup North America

Kay van Berlo blijft ook na het vierde van de in totaal acht raceweekeinden in de Porsche Carrera Cup North America Presented by the Cayman Islands aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap. Op het circuit van Road America in Elkhart Lake in de staat Wisconsin schreef Van Berlo, uitkomend voor het team Kelly-Moss Road & Race, de eerste wedstrijd van het weekeinde op zijn naam en behaalde daarmee zijn vierde overwinning op rij. In de tweede race kwam er aan die reeks een einde, want na een turbulente wedstrijd kwam hij weliswaar als tweede over de eindstreep, maar werd na een controversiële beslissing van de wedstrijdleiding bestraft, waardoor hij slechts op de 15e plaats geklasseerd werd. Van Berlo heeft in de tussenstand nog wel zeven punten voorsprong op zijn naaste rivaal Seb Priaulx, tevens zijn teamgenoot.

Omdat de kwalificatie moest worden afgeblazen vanwege onweer, startte Van Berlo de eerste race vanaf de pole-position, als leider in de tussenstand van het kampioenschap. Hij maakte optimaal gebruik van die goede uitgangspositie. Hij leidde van start tot finish en schreef daarmee de wedstrijd op zijn naam. In de tweede helft van de wedstrijd kwam onze landgenoot iets meer onder druk van Parker Thompson, maar Van Berlo hield het hoofd koel en kwam uiteindelijk met een voorsprong van 1,8 seconden als winnaar over de eindstreep. Het was zijn vierde zege op rij en zijn vijfde overwinning van het seizoen. Thompson eindigde als tweede, voor Riley Dickinson. Van Berlo’s teamgenoot Seb Priaulx, die naast hem vanaf de eerste rij startte, viel al op de eerste meters terug naar de vierde plaats en greep uiteindelijk net naast het podium door als vierde te eindigen.

In de tweede race ging het er direct na de start heftig aan toe: drie breed gingen de Porsches de eerste bocht in, met Van Berlo verwikkeld in een heftige strijd met Parker Thompson en Riley Dickinson. Van Berlo trok daarbij aan het kortste eind en lag op de derde plaats. Nog in de openingsronde was er de eerste neutralisatie nadat een rijder kort van de baan geraakt was. In de tweede ronde werd de race weer vrijgegeven, maar direct daarna ging het weer mis, toen Hutton McKenna in The Kink in het gras belandde. Opnieuw volgde een neutralisatie. Bij de herstart pakte Van Berlo de tweede plaats door Dickinson te passeren, maar dwong de Amerikaan daarbij op het gras, wat geen goedkeuring vond bij de wedstrijdleiding. Die bestrafte Van Berlo later met een ‘drive-through’, die werd omgezet in een tijdstraf, waarop Van Berlo slechts als 15e geklasseerd werd. De winst ging naar Parker Thompson, voor Sebastian Priaulx en Leh Keen.

“De snelheid was het hele weekeinde goed”, zei Van Berlo naderhand. “In de eerste race kon ik direct een gaatje slaan, waardoor ik niet meer hoefde te verdedigen. Er was al snel een safety-car, maar bij de herstart deed ik het op precies dezelfde manier, weer een gaatje slaan. Dat pakte goed uit. Van daar uit heb ik wat meer gepusht, want we wisten dat de snelste rondetijd de startpositie voor de tweede race zou bepalen, dus toen heb ik een goede tijd neergezet en daarna kon ik de voorsprong goed managen en de banden sparen. Weer een overwinning en de snelste ronde, dus pole voor de volgende race. Op zondag was de start één grote chaos, het was gewoon als in de botsauto’s… Ik had redelijk wat schade na al die acties, maar wist na de twee safety-cars toch goed bij Thompson te blijven en mijn plek vast te houden. Mijn doel was om hoe dan ook de finish te halen en de punten te pakken. Ik kwam als tweede over de finish, maar had in de voorlaatste ronde al via de radio te horen gekregen dat ik die straf zou krijgen. Zo werd ik dus teruggezet naar P15. Lang gediscussieerd met de wedstrijdleiding en iedereen in het team. Ik kan ook best goed mijn eigen acties beoordelen, maar in dit geval moet ik echt zeggen dat ik niks verkeerd gedaan heb, en dat ziet het team ook zo. Dickinson zat nog niet eens met zijn neus voor mij en probeerde me via de buitenkant in te halen in een ‘off-camber’-bocht waar eigenlijk geen ruimte is… Gewoon een kansloze actie. Nu maar één punt voor mij in plaats van de 20 punten voor de tweede plaats. Jammer om het weekeinde zo te beëindigen, ik ben het er absoluut niet mee eens, maar ik ga er niet te lang over zeuren. We zijn pas op de helft, ik blijf gewoon gas geven!”