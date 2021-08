TeamPGZ aan de leiding in de Porsche Carrera Cup na Zolder

ZOLDER, 9 augustus 2021. #TeamPGZ zet zijn succesverhaal in de Porsche Carrera Cup Benelux 2021 verder. Het team was dit weekend met drie Porsche 992 GT3 Cup aanwezig in de vierde meeting van het seizoen, ditmaal op het Belgisch Limburgse circuit van Zolder. Met een zege en een tweede plaats schuift Huub van Eijndhoven op naar de leiding in het algemene kampioenschap en dat met nog twee weekenden te gaan, in het Nederlandse Assen en het Duitse Hockenheim. In de AM-klasse zette Luc Vanderfeesten zijn progressie verder met twee zilveren bekers, terwijl hij nog maar aan zijn tweede weekend van het seizoen toe was. Tweevoudig kampioen Xavier Maassen kende een moeilijker weekend, maar kon toch nog een zesde en vijfde plaats uit de brand slepen. Op 18 en 19 september staat de vijfde afspraak van de snelste merkencup van de Benelux op het menu en dat op Circuit Assen, opnieuw in het kader van de prestigieuze DTM.

Een schitterend kader, meesterlijke wedstrijden en een fantastisch resultaat: dat is de samenvatting van het voorbije autosportweekend voor #TeamPGZ. De DTM was te gast in het Belgische Zolder en in dat kader werden ook de zevende en achtste race van de Porsche Carrera Cup Benelux 2021 verreden. Voor het team uit het zuiden van Nederland een kleine verplaatsing, maar één die de moeite waard was.

Huub van Eijndhoven doet zelf het verhaal van zijn zeer sterk weekend: “Ik ben ontzettend gelukkig. Ik heb tweemaal de polepositie behaald, wat in het kampioenschap een belangrijke rol kan spelen. De deelnemer op pole krijgt immers één punt per race en gezien de verschillen tussen Dylan (Derdaele), Glenn (van Parijs) en mezelf zo klein zijn, zal het kampioenschap met één of twee punten beslist worden. Vervolgens kon ik mijn polepositie op zaterdag verzilveren met winst en op zondag was Glenn iets sneller, maar behaalde ik wel de tweede stek en dus schuif ik van twee naar één op in het klassement van het kampioenschap, een kampioenschap dat zeer hard bevochten zal blijven! Ik kon dit weekend weer rekenen op een perfect #TeamPGZ en dat zal speelt ook een rol in de resultaten.”

Zolder was voor de meeste deelnemers de vierde meeting van het seizoen, maar voor Xavier Maassen waren het eigenlijk nog maar de derde en vierde volledige wedstrijd. In de aanvangsfase van dit jaar werd Maassen door Covid geveld en zo miste hij de opener van het seizoen in Spa-Francorchamps. In Zandvoort enkele weken geleden, zorgde een crash in de eerste ronde van de eerste race dat hij de rest van het weekend met gekneusde ribben aan de zijlijn bleef.

“Ik heb dat gebrek aan ritme, vorig jaar heb ik omwille van de pandemie al helemaal niet gereden, heel het weekend gevoeld. Bovendien waren mijn ribben duidelijk nog niet hersteld van de klap in Zandvoort en fysiek was ik vooral tijdens de tweede race niet super. Ik wil de laatste twee meetings van het seizoen op een andere manier beleven en daar gaan we nu hard aan werken”, vertelde de zichtbaar vermoeide Maassen na afloop van de tweede race van het weekend.





Last but not least was Luc Vanderfeesten aan zijn tweede meeting van het seizoen toe en hij deed het meer dan behoorlijk: “Ik heb heel wat progressie gemaakt en tweemaal een tweede plaats in mijn categorie is waarvoor ik had getekend. Ik heb echt de smaak te pakken en de nieuwe Porsche 992 GT3 Cup is een prachtige auto, perfect geschikt ook voor gentlemen drivers. Ik kijk echt naar het vervolg van het seizoen uit!”