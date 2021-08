Nederlands enige TechArt Cayman S 981

Tot op de dag van vandaag (maandag 9 augustus te Leusden), hebben wij de enige, en dus ook gelijk de eerste TechArt Cayman S op Nederlandse platen rondrijden. Het is de Porsche Cayman S type 981 van Paul Kwee. Wellicht heb je hem al eens gezien in een video waarin hij met Wouter Karssen een rijdend interview doet in zijn auto. Alleen het verschil met de video van toen, is dat zijn Porsche nog helemaal “standaard” was. Want laten we wel wezen, het is een understatement om een Porsche standaard te noemen.

De Porsche Cayman S had Paul al anderhalf jaar in bezit voor hij besloot om naar TechArt te stappen. Hij gebruikte de Cayman als dagelijkse auto om er zoveel mogelijk van te genieten. Maar op een gegeven moment werd het speciale gevoel bij de auto een beetje minder. “Alles wat je dagelijks doet wordt vanzelf normaal” citeren wij Paul. Hij was toen dus weer opnieuw op zoek naar het speciale gevoel!

Paul vindt een Porsche Cayman GT4 echt een prachtige auto, maar die is als dagelijks vervoer niet erg handig en je wilt ook niet met dezelfde ogende spoiler en dergelijke onderdelen een GT4 imiteren. Het is namelijk geen GT4. Daarom heeft hij contact opgenomen met TechArt Nederland, dat vlak naast Porsche Centrum Gelderland gevestigd is. Hij wilde namelijk bespreken wat de mogelijkheden waren voor zijn Porsche. In hun assortiment hebben ze namelijk een prachtige spoiler, frontlip en nog meer onderdelen die hem wel aanspraken.

Eenmaal alle zaken besproken heeft hij zijn Porsche daar voor een kleine maand achtergelaten. Hieronder zie je hoe zij er uit zag toen het doek er vanaf werd getrokken.

Direct vanaf dat moment was het speciale gevoel weer terug, de looks zijn een stukje extremer geworden in vergelijking met hoe zijn Porsche er eerst uit zag. Al tijdens de eerste rit naar huis merkte Paul direct die “onhandige grote spoiler” in zijn binnenspiegel en dat maakt het gelijk ook weer extra leuk vertelt hij.

Uit enthousiasme over zijn, inmiddels te noemen, TechArt Cayman S heeft hij gelijk een instagrampagina aangemaakt waarop hij verschillende foto’s en video’s deelt van de auto. Je kunt hem volgen op @TechArtCayman, want na de spoiler en frontlip van TechArt heeft hij nog wat extra modificatie’s laten doen om zijn Porsche helemaal naar zijn eigen smaak te maken.



TechArt Spoiler

TechArt Frontlip



Nieuwe bekleed stuur met perforatie







Verlaagd

Foto’s zijn met dank aan Casper Heij