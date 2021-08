Porsche rijder voor het goede doel op TT Circuit Assen, 4 augustus 2021

Het zijn vreemde tijden… dus dinsdag 3 augustus 2021 in de middag eerst een verplichte coronatest laten doen, de uitslag gelukkig al snel binnen: en negatief. Dus de circuit dag de volgende dag van stichting against cancer, kon wat mij betreft zorgeloos beginnen.

Coureurs gevraagd

Een week eerder zagen wij op Facebook dat er coureurs gevraagd werden voor de circuit dag van against cancer. Na het doorlezen van hun website en de nagestreefde doelen en wat nu deze circuit dag inhoudt , meteen besloten om ons in te schrijven met onze Porsche 911 Turbo S.

Inschrijfbedrag

Wij zetten ons graag in om mensen met een ziekte blij te maken met onze auto, daarbij is de inhoud van de dag op het circuit erg leuk. De bijdrage van €125 per coureur per groep (er zijn twee groepen, het is dus ook mogelijk voor allebei de groepen in te schrijven a €250) lijkt qua bedrag de moeite, maar als je er tegen afzet dat je mensen zo blij maakt, én je per sessie 50 minuten rijtijd hebt (dus 100 minuten per groep), is dit bedrag alleen maar een mooie bijdrage om de organisatie te helpen dit kostendekkend te maken.

Diverse opkomst

Over de organisatie overigens niets dan lof. Het evenement was goed georganiseerd. Aangekomen op het circuit kon groep 1 direct de pit in, zodat er na de briefing direct opgestart kon worden. De kinderen, ouders en/of oma en opa’s stonden daarna klaar: instappen maar! Na 1 1/2 rondje gereden te hebben wisselen, aan het begin van de pitstraat uitstappen, aansluiten en snel weer een ander persoon instappen om weer de baan op te gaan. De samenstelling van auto’s was mooi divers: van geprepareerde raceauto’s tot aan Mercedes AMG GT, Ferrari, Lamborghini, diverse types Porsche, tot aan Honda met een Vtec motor en ook een Donkervoort en een oudere Triumph mochten niet ontbreken!

In onze auto hebben wij meerdere kinderen gehad, twee vaders, één oma en één moeder. Op de vraag of wij zacht, middelhard of hard zouden gaan, hebben wij alleen maar “hard” gehoord. Zelfs oma vond het prachtig en heeft een mooie rit gehad. Trots kon zij aan de (klein)kinderen vertellen hoe hard wij wel niet gingen!

Ook waren de Brandweer, Marechaussee en veel motoren paraat. Tussen de groepen van auto’s gingen de motoren het circuit op, met kinderen achterop. Voor iedereen waren er motorpakken en helmen beschikbaar, in allerlei maten.

De innerlijke mens

Ook de innerlijke mens werd niet vergeten. De lunch was uitstekend verzorgd, ook voor de coureurs. Van patat en broodjes frikandel, tot aan broodjes carpaccio en broodjes hamburgers, kaas en ham met uiteenlopende frisdranken toe. Prima kwaliteit en goed bereid.

Het was een mooie dag

Het allermooiste aan deze dag waren natuurlijk de blije gezichten, die nu even zorgeloos waren. Erg mooi om te zien, en daarnaast als coureur een heel leuke circuit dag gehad. Als je flink door wilde rijden kon dat, maar ook als het rustiger aan ging paste een ieder zich netjes aan door buiten de ideale lijn te rijden.

Samengevat; een geweldige dag. Mensen blij maken, rijden op het circuit, een goed verzorgde dag die voor zeker voor herhaling vatbaar is

Auteurs Jerome de Haas

Foto’s video’s Jerome de Haas