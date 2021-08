Een bijzonder kijkje in de geboorteplaats van alle Porsche sportwagens

Iedere Porsche heeft in feite dezelfde geboorteplaats: het Weissach Development Centre, een gebied dat ongeveer 100 hectare omvat en synoniem staat voor geavanceerde technologie, passie, technische vaardigheden en vernieuwing. In 1971 is Porsche gestart met dit ontwikkelingscentrum dat verschillende gebieden heeft; ontwerp, autosport, diverse testopstellingen en een testbaan. Ter ere van de 50 jarige verjaardag vindt in het Porsche Museum van 10 augustus tot 5 december de bijzondere tentoonstelling ’50 jaar Porsche ontwikkeling in Weissach” plaats.

“In Weissach worden al een halve eeuw sportwagens voor op de weg en volbloed racewagens ontwikkeld. Dromen worden ontworpen, gecreëerd en getest op het idyllische platteland”, zegt Achim Stejskal, hoofd van Porsche Heritage and Museum.

Achim Stejskal

Als onderdeel van de speciale tentoonstelling neemt het museum in Zuffenhausen een kijkje achter de schermen van de geboorteplaats van alle Porsche-sportwagens. De tentoonstelling is gecentreerd rond een highlight-expositie waar bezoekers verschillende onderwerpen digitaal kunnen beleven met behulp van Augmented Reality (AR)-toepassingen. Zij kunnen onder meer terugkijken op de ontwikkelingen van het Centre in de afgelopen vijf decennia. Bedenker van het latere pand van het Development Center is toenmalig medewerker en coureur Herbert Linge. In januari 1960 vestigde hij de aandacht van Porsche op het overwoekerde stuk grond in Weissach en Flacht, dat voor de landbouw geen waarde bleek te hebben. Anderhalf jaar later vond de baanbrekende ceremonie plaats. In 1962 werd daar een testbaan in gebruik genomen en negen jaar later werd het Research and Development Center geopend.

Herbert Linge

Je kunt de verschillende gebieden op de tentoonstelling uitgebreid zien. Van de eerste stappen tot de laatste innovaties. Daarnaast krijg je inkijk in de werkzaamheden die Porsche medewerkers voor hun kiezen krijgen tijdens technische ontwikkelingen. Lijkt mij genoeg voer voor de geïnteresseerde Porsche fans.

In het centrum kunnen bezoekers via iPads en AR-software kennis maken met het prominent gepositioneerde Weissach model. In de hele speciale tentoonstelling zijn natuurlijk ook reële zaken te zien. Zo zijn er vitrines met exposities, maquettes en 3D gedrukte items. Ook zijn er mechanische flappen waarachter spannende informatie staat

over het ontwikkelingscentrum. Een paar dagen voor de start van de speciale tentoonstelling start het zomervakantieprogramma voor kinderen in het kader van Porsche 4Kids. Hier kunnen meisjes en jongens op ontdekkingsreis en kunnen ze kijken achter de deuren van het Development Centre die normaliter gesloten zijn.

Heb je nog vakantie, was je van plan het Porsche Museum te bezoeken? Grijp deze gelegenheid aan om een kijkje achter de schermen te nemen van de geboorte van iedere Porsche.

Foto’s Porsche Newsroom