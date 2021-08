Puur Porsche treffen 2021 was een succes!

Porsches en zon! Wat wil je nog meer in deze tijd…. Afgelopen zondag was daarom ook een succes voor heel veel Porsche rijders. Tenminste, als je wist dat dit jaarlijkse treffen van Puur gehouden werd. En om eerlijk te zijn had ik er niet op gerekend en wist ik niet dat het Puur treffen 2021 überhaupt doorgang zou vinden. Diverse Porsche vrienden en eigenaren vroegen of ik ook zou komen….. Dus met wat ongeloof toch even bij Puur op hun site en FB gekeken, en ja hoor, ze hadden alles keurig netjes in orde en een vergunning gekregen als doorstroomlocatie. Dus het jaarlijkse Puur Porsche treffen kon ook dit jaar doorgaan.

Succes

Velen van ons waren er wel weer aan toe, een Porsche meeting. Na een jaar geen echte grote evenementen in deze coronatijd was dit treffen een ware verademing. Naast dat deze locatie geweldig is (in de open lucht aan het water met genoeg ruimte) is het ook voor onze Ooster- en Zuiderburen goed bereikbaar.

Grote opkomst en file

Ik was er zelf relatief vroeg in de morgen toen er nog niet veel mensen waren. Maar al om 10.15 uur stond er een rij bij de ingang. Het was al een teken dat mede door het geweldige mooie weer veel Porsche eigenaren de weg naar Best zouden vinden. En dat bleek ook wel, want om 10.30 uur werd de rij aan de toegangspoort steeds langer. En in de loop van de dag meldde de gemeente zelfs verkeersoverlast bij de organisatie. Omwonenden konden niet meer zonder oponthoud van en naar hun woningen komen. Door de grote opkomst van bezoekers stond er een file van Porsches. Dit werd snel opgelost door extra verkeersregelaars en een snellere doorstroom aan de toegang.

Foto Michiel Lodder

Foto Sylvia Lodder

Op het terrein was alles keurig geregeld. Netjes een looproute langs de verschillende standhouders. Natuurlijk stond Porsche Centrum Eindhoven er met een tent. En met een van hun Porsches GT3 Cup, van Luc Vanderfeesten van hun eigen #TeamPGZ. Maar ook van der Gugten en Flatsix Sportcar Collectables stonden er onder andere. Dit jaar waren er wel minder stands omdat het niet zeker was of het evenement doorgang kon vinden. Veel standhouders waren op vakantie. Maar dat maakte het evenement niet minder leuk.

Bij de stand van Puur stonden unieke Porsches, zoals een Porsche Carrera GT, een Porsche 949, een 991 GT2RS, een 991 GT2RS Manthey, twee maal 911 Turbo exclusive, een 911 Speedster, een 911 GT3RS en een 997 GT2RS.



Foto Michiel Lodder

Mijn 996 Twin Turbo Foto Marco Brouwer

Foto Michiel Lodder





Foto Sylvia Lodder

Foto Sylvia Lodder

Foto Sylvia Lodder



Wat altijd weer leuk is dat je op Best veel bekenden tegenkomt uit binnen en buitenland. Het was het voor mij dan ook dit jaar weer van het ene gesprek naar het andere gesprek lopen. En helaas heb ik ook veel vrienden en bekenden niet gezien en gesproken.

Resume

Een geweldig mooie dag; zon strand en Porsches. Ondanks het feit dat het bij velen niet bekend was dat het Puur Porsche Treffen toch doorgang zou vinden, waren er zeker minimaal zo’n 1.500 Porsches en meer dan 4.000 bezoekers. Ik bedank de organisatie van Puur voor (weer) een geweldig leuk en mooi Porsche treffen.

Deze video van Thijs wilde ik jullie niet onthouden. Vergeet niet om Thijs and Cars op YouTube te volgen.

Heb jij nu een foto of video die je graag in dit artikel wilt terug zien stuur deze dan naar alain@vierenzestig.nl of naar info@vierenzestig.nl

En natuurlijk, het mag ook een foto zijn van je eigen Porsche 😉

Inzendinge;

Berrie Bovenschen zijn prachtige Cayman S

Met dank aan Puur, Thijs and Cars, Michiel & Sylvia Lodder, Marco Brouwer.