Porsches tijdens Monterey Car Week: Genieten in Californië

Maar liefst twaalf 917’s waren te bewonderen tijdens het concours op Pebble Beach. (Foto: Porsche AG)

Afgelopen week vond in Californië de Monterey Car Week plaats, een jaarlijks festival voor autoliefhebbers met goed gevulde portefeuille. Veilingen, historische races op het nabijgelegen circuit van Laguna Seca, exposities en het wereldberoemde concours d’élégance van Pebble Beach vormden als altijd de voornaamste onderdelen. Daarbij was er speciale aandacht voor de Porsche 917. Dankzij Rolex en Porsche kregen we de beschikking over wat fraai beeldmateriaal, dat we de bezoekers van deze site uiteraard niet willen onthouden.

De witte Martini-917 met het startnummer 22, afkomstig uit de fabriekscollectie, werd vanuit Duitsland overgevlogen. (Foto: Porsche)

De historische afdeling van Porsche in Zuffenhausen viert dit jaar het jubileum van de eerste klassezege in Le Mans, 70 jaar geleden, met een wereldwijde roadshow, waarbij meer dan 20 originele Porsches die een algehele overwinning of een klassezege in Le Mans behaalden, op in totaal 14 locaties in tien landen op drie continenten worden getoond. Begin volgende maand is dat ondermeer het geval tijdens de Heineken F1 Dutch Grand Prix op CM.com Circuit Zandvoort, maar nu al vormde Monterey de aftrap met de 917 KH, de beroemde auto met het aluminium chassis, waarmee Gijs van Lennep en Dr. Helmut Marko in 1971 de 24 Uur van Le Mans wonnen met een afstandsrecord dat tot 2010 stand zou houden.

Diverse uitvoeringen van de 917, open en gesloten. (Foto: Rolex/Tom O’Neal)

Naast de 917 met het startnummer 22 in Martini-kleuren waren er nog maar liefst twaalf andere 917’s te zien, waaronder een ‘Langheck’ in het psychedlische hippie-design van Porsche-ontwerper Anatole Lapine, een zilvergrijze Martini-‘Kurzheck’ uit de geweldige Collier-collectie van het Revs Automotive Institute in Naples, Florida, meerdere Spyders uit de roemruchte Amerikaanse CanAm-serie en de Europese Intereserie en niet minder dan vijf 917’s in de karakteristieke blauw-met-oranje Gulf-kleuren, bekend geworden door de racesuccessen van het team van John Wyer, maar nog bekender geworden door de film ‘Le Mans’ van Steve McQueen.

Amerikaanse evenementen betekenen vaak vroeg opstaan, zoals hier de ‘Dawn Patrol’ op Pebble Beach. (Foto: Rolex/Tom O’Neal)

Historische races op Laguna Seca. (Foto: Rolex/Stephan Cooper)

En weer een overwinning voor Porsche. (Foto: Rolex/Stephan Cooper)

‘The Quail – a motorsport gathering’ is ook een vast onderdeel van het programma. (Foto: Rolex/Tom O’Neal)