Dit weekeinde: 12 Porsches in de 24 Uur van Le Mans

Zo’n twee maanden later dan gebruikelijk, maar wat is nog gebruikelijk in deze uitzonderlijke tijden, staat dit weekeinde de 89e editie van de 24 Uur van Le Mans op het programma. De klassieke lange-afstandsrace is onlosmakelijk verbonden met de sporthistorie van Porsche en ook dit jaar staan er in beide GT-klassen weer heel wat 911’s aan de start. 64 Porsche Portal blikt vooruit.

Met in totaal 19 overwinningen in het algemeen klassement is Porsche verreweg de succesvolste fabrikant in de rijke racegeschiedenis van de Franse klassieker. De successen reiken van Hans Herrmann en Richard Attwood, die in 1970 met de 917 voor de zo lang verwachte eerste overwinning van Porsche zorgden, via het afstandsrecord van Gijs van Lennep en Helmut Marko met de 917 een jaar later, de successen met de 935 en 936, de dominantie van de Groep C-modellen 956 en 962 in de jaren tachtig en de 911 GT1 in 1998 tot aan de drie meest recente overwinningen met de 919 Hybrid LMP1 in de jaren 2015 tot en met 2017.

Het Amerikaanse WeatherTech-team laat de auto runnen door het Duitse Proton Competition.

Helaas speelt Porsche in de hoogste klasse na het vrij abrupte einde van het LMP1-programma geen rol meer, daarvoor moeten de liefhebbers van het merk wachten tot 2023, wanneer Porsche terugkeert in de hoogste divisie met een LMDh-chassis. Tot dan toe blijft de aandacht vanuit Porsche-perspectief vooral gericht op de beide GT-klassen, GTE-Pro en GTE-Am, waarin dit jaar in totaal twaalf 911 RSR-19’s aan de start verschijnen.

Pascal Zurlinden, hoofd fabriekssport, verwacht dat Porsche dit jaar een stuk competitiever zal zijn.

Vorig jaar reed de flink verbeterde versie van de RSR, die in het najaar van 2019 zijn opwachting maakte, in de GTE-Pro-klasse voor het eerst in Le Mans. “Toen hadden we het, met de vijfde en zesde plaats, best lastig tegen de concurrentie,” geeft Pascal Zurlinden, verantwoordelijk voor de fabrieks-raceactiviteiten bij Porsche, openlijk toe. “We hebben nu met ons fabrieksteam en de diverse privéteams, die dit jaar ook de 2019-versie van de 911 RSR mogen inzetten, aanmerkelijk meer ervaring en data, dus ik verwacht dat we een stuk competitiever zullen zijn.”

De fabrieks-Porsche van Bruni/Lietz/Makowiecki rijdt de pits uit voor de avondtraining.

In de GTE-Pro-klasse rijdt het Porsche-fabrieksteam, gerund door het Duitse Manthey Racing, zoals gebruikelijk met twee auto’s, de nummer 91 met de Italiaan Gianmaria Bruni, de Oostenrijker Richard Lietz en de Fransman Fred Makowiecki, en de nummer 92 met de Fransman Kévin Estre, de Zwitser Neel Jani en de Deen Michael Christensen. Daarnaast zijn er twee 911 RSR’s in de Pro-klasse van renstallen die eigenlijk als privéteams gelden: het Taiwanese HubAuto Corse, met de Belgen Dries Vanthoor en Maxime Martin en de Portugees Alvaro Parente in de auto met het startnummer 72 en de nummer 79-WeatherTech-Porsche met de Amerikaan Cooper MacNeil, de Nieuw-Zeelander Earl Bamber en de Belg Laurens Vanthoor. Daarmee rijden de beide broers Vanthoor beide voor Porsche.

Dries Vanthoor, de jongste van de beide Vanthoor-broers, behaalde voor het HubAuto-team de pole-position in de GTE-Pro-klasse.

De startopstelling werd voor het tweede jaar op rij bepaald in twee sessies: de reguliere kwalificatie met een duur van een uur op woensdagavond, waarna de snelste zes teams per klasse op donderdagavond nog een keer aan de bak mochten tijdens de 30 minuten durende hyperpole-sessie. Daarin was het Dries Vanthoor die enigszins verrassend de snelste tijd in de GTE-Pro-klasse op zijn naam schreef en daardoor de pole-position in de categorie behaalde. Kévin Estre in de nummer 92-fabrieks-Porsche was minder fortuinlijk: hij raakte bij de bocht Indianapolis van de baan en belandde in de bandenstapels. De crash leek niet erg zwaar, maar Porsche besloot toch om voor de race een nieuw chassis op te bouwen. De nummer 91-Porsche start als vijfde in de klasse, de nummer 92 als zesde, respectievelijk de posities 36 en 37 in de algehele startopstelling. Een plek daarachter staat de WeatherTech-Porsche.

Na een crash van Kévin Estre in de hyperpole-kwalificatie werd voor het team met het startnummer 92 een nieuw chassis opgebouwd.

In de GTE-Am-klasse is het Duitse Team Project 1 met twee auto’s aanwezig, de nummer 46 voor de Noren Dennis Olsen en Anders Buchardt en de Amerikaan Robby Foley en de nummer 56 voor Egidio Perfetti, eveneens uit Noorwegen, alsmede de Italianen Matteo Cairoli en Riccardo Pera. Het team Herberth Motorsport zou bij zijn eerste deelname in Le Mans aanvankelijk met een Ferrari van start gaan, maar koos uiteindelijk toch voor een Porsche, de nummer 69 voor de Duitsers Robert Renauer en Ralf Bohn en de Zwitser Rolf Ineichen. Het Dempsey-Proton-team runt de nummer 77 voor de Duitser Christian Ried, de Nieuw-Zeelander Jaxon Evans en de Australiër Matt Campbell en, de nummer 88 voor de Fransman Julien Andlauer, de Amerikaan Dom Bastien (met 75 de oudste rijder in het veld) en de Duitser Lance-David Arnold en, onder de Proton Competiton-vlag, de nummer 99 voor de Brit Harry Tincknell, de Thai Vutthikorn Inthraphuvasak en de Fransman Florian Latorre. Het Britse GR Racing tenslotte rijdt met een volledig Britse bezetting in de nummer 86, te weten Michael Wainwright, Benjamin Barker en Tom Gamble.

Spectaculaire actie van de Porsche van het Britse team GR Racing.

Hier was het Julien Andlauer die in de hyperpole-kwalificatie de snelste tijd reed en daarmee de nummer 88-Demspey-Proton-Porsche op de pole zette. Met de GR-Porsche op de tweede plaats en de nummer 56-Project 1-Porsche op de derde plaats staan er drie Porsches vooraan het starveld in de klasse.

De nummer 88-Demspey-Proton-Porsche start vanaf de pole-position in de GTE-Am-klasse.

De race start om 16.00 uur en wordt live uitgezonden via Eurosport en RTL7.

2021 FIA World Endurance Championship 24 hours of Le Mans Le Mans, France 13th – 22nd August 2021 Photo: Drew Gibson

Le Mans: 24 Hours of Le Mans 2021 on August, 19, 2021, (Photo by Juergen Tap)

Porsche 911 RSR, Porsche GT Team (#91), Richard Lietz (A), Gianmaria Bruni (I), Frederic Makowiecki (F)

2021 FIA World Endurance Championship 24 hours of Le Mans Le Mans, France 13th – 22nd August 2021 Photo: Drew Gibson

Le Mans: 24 Hours of Le Mans 2021 on August, 19, 2021, (Photo by Juergen Tap)

Le Mans: 24 Hours of Le Mans 2021 on August, 17, 2021, (Photo by Juergen Tap)

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap e.a.