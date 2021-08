Barnfind: Porsche 924 Turbo

Zelf vind ik dat altijd heel bijzonder, een barnfind, of in goed Nederlands, een schuurvondst. Iemand heeft ooit een auto ergens neergezet en heeft er nooit meer naar omgekeken, onbegrijpelijk. Ik kijk altijd even om als ik mijn auto heb geparkeerd, maar goed. Soms is die persoon overleden en wist niemand van de auto af, of wisten de erfgenamen niet wat men er mee moest of kregen ze er ruzie over. Hoe dan ook, het resultaat is hetzelfde, zo’n auto staat te verkwijnen. En gezien het feit dat er regelmatig zo’n schuurvondst wordt gedaan, zijn het er meer dan jij of ik misschien vermoeden.

De hoofdrolspeler in ons artikel is dat ook overkomen. Deze Porsche 924 Turbo is gelukkig gevonden en in ere hersteld.

De Porsche 924 Turbo

De Porsche 924 Turbo (931) was vanaf begin 1979 leverbaar. Porsche wilde hiermee het verschil in motorvermogen tussen de 924 en de 911 SC opvullen. Voorzien van een turbo leverde de 2.0 liter viercilinder 170 pk, ten opzichte van de 125 pk van de standaard 924. De 3.0 liter boxermotor in de 911 SC leverde in die tijd 180 pk.

De carrosserie verschilde niet veel van de standaard 924 maar de verschillen vielen echter wel op. Het ging voornamelijk om noodzakelijke luchtinlaatopeningen; in het front (luchttoevoer remmen en oliekoeler, vier in de neus en NACA-luchtinlaat aan de rechterkant in de motorkap (beluchting en ventilatie voor het motorcompartiment), een zwarte spoiler op de achterklep en aluminium velgen met vijf-gaats bevestiging. Verder was de Turbo optioneel af fabriek met two-tone lak leverbaar.

Foto Porsche AG



In 1981 vond er een modelaanpassing plaats. Het motorvermogen steeg naar 177 pk. Aan de buitenkant zag je zijknipperlichten. In 1984, na een productieaantal van 13.616 (standaard 924; 121.289 auto’s), viel het doek voor de 924 Turbo.

Onze hoofdrolspeler

Foto via Michael Wagemakers

Bijna had een andere 924 Turbo de hoofdrol in dit artikel gespeeld. Hoe dat zo? Michael Wagemakers, de eigenaar van de hoofdrolspeler, was namelijk met de restauratie van een andere 924 Turbo bezig, toen deze op zijn pad kwam. Een solide basis, origineel en gewoon mooi. Michael heeft deze er bij gekocht, de andere afgemaakt en verkocht aan een liefhebber. Naast merk, model en type hadden beide Porsches nog iets gemeen; het bouwjaar 1979. Michael was namelijk op zoek naar een auto uit zijn geboortejaar.

Dat is ook een apart verhaal trouwens. Michael kwam deze tegen op Marktplaats, toen hij 2 uur later wilde reageren was de 924 Turbo al verkocht, om na een paar dagen weer op te duiken bij een nieuwe eigenaar. Daarvan heeft hij hem gekocht. Er heeft dus iemand redelijk snel wat centjes verdiend, “maar we waren allebei blij, dus dat maakt niets uit” aldus Michael. Kijk, dat vind ik nou een positieve instelling. De auto en een paar foto’s van hoe die in de schuur stond wisselden van eigenaar en zo had Michael gewoon twee Porsches in zijn bezit.







Onder het stof en de vuiligheid, maar een solide basis

Foto’s via Michael Wagemakers

Het was bekend dat de motor niet liep, en dus is de Turbo op een auto-trailer naar huis gekomen, maar eerst werd ze even globaal schoongemaakt. Daar knapte ze al heel wat van op.

Daarna begon de uitgebreide inspectie. Opvallend was de algehele goede staat waarin ze verkeerde. “Zo raar, het leek wel of er geen boutje was los geweest” zegt Michael. “Weinig tot geen roest aan de carrosserie en ook het interieur was nagenoeg perfect.”

Behalve goed schoonmaken hoefde er verder niet echt veel te worden gedaan.

De motor liep niet en is eerst inwendig bekeken met behulp van een endoscoop. De motor bleek in superstaat, dus eerst maar eens alle vloeistoffen, filters, riemen en injectoren vernieuwen en alle leidingen doorspoelen en dan verder zoeken naar de oorzaak. Na deze werkzaamheden draaide de motor wel rond, maar sloeg niet aan. De oorzaak lag in de benzinetoevoer. Na het vervangen van de benzinepomp in de tank, de druksensor van de hoofdbrandstofpomp en de filters sloeg de motor aan en liep mooi rond. Ook hier is relatief weinig werk voor nodig geweest. Overigens wil hij de auto zo origineel mogelijk houden.

Prima basis

De basis van deze schuurvondst was zo goed dat weinig restauratie nodig was. De hierboven genoemde zaken stellen natuurlijk helemaal niets voor, voor een restaurateur dan hè. Michael beaamt dit, dit is zijn zoveelste project en het is gewoon een prima basis. Het verkeert allemaal in zo’n goede staat dat je je afvraagt hoe dat kan na zoveel jaren stilstaan en dat de kilometerstand misschien wel 8.000 is, zoals de teller aangeeft en dat deze dus niet al een keer is rondgedraaid.

Originele kleur

Michael wist niet beter dan dat de originele kleur van deze 924 Turbo wit zou zijn. Hij zag echter dat op het kenteken de kleur beige stond vermeld. Na wat uitzoekwerk bleek dat de oorspronkelijke kleurstelling ‘Mexico Beige / Alpinweiß’ (D9P1) is geweest. Nadat hij dit wist had hij geen andere keuze, ze moest haar oorspronkelijke kleur weer krijgen. Uiteraard was dit geen thuisklus, dit werd uitbesteed aan een autospuiterij.

Het eindresultaat mag er zijn

Misschien is beige niet je favoriete kleur, de mijne ook niet, maar ik vind de combinatie goed staan. Het interieur past hier uitstekend bij. In ieder geval is er ooit een eigenaar of autobedrijf geweest die het niet mooi of onverkoopbaar vond en besloten heeft de auto geheel wit te spuiten. Ik ben blij dat Michael de originele kleurstelling heeft teruggebracht. De 924 Turbo valt hierdoor veel meer op en fleurt het straatbeeld op.













Dit schitterende interieur, inclusief dikke stereo brengt je terug in de tijd

Wat wil je nog meer aan deze auto toevoegen?

“De historie” is het antwoord dat ik direct van Michael kreeg. “De Porsche is technisch en optisch zo goed als af, maar de historie ontbreekt en ik ben daar zo benieuwd naar. Waarom is ze ooit wit gespoten, waarom is ze ooit voor zo’n lange tijd weggezet, is de kilometerstand 8.000 of 108.000, wie kan mij meer vertellen?”

Historie gevraagd

Je ziet het. Michael heeft veel vragen over de historie van zijn 924 Turbo.

Pon Porsche Import informeerde ons al dat deze 924 Turbo op 19 maart 1979 in Nederland is aangeleverd door de fabriek en een dag later al is afgeleverd aan de eerste eigenaar als privéauto. Ook de informatie over de originele kleur kwam van Pon. Helaas, maar ook begrijpelijk, mogen zij verder geen informatie geven over eigenaar(s).

Via via heeft Michael de gegevens van de tweede eigenaar gevonden. Deze is helaas overleden, maar zijn zoon gaat het een en ander uitzoeken en stuurt dat op. Aardig toch? Wel wist hij dat de auto toen al wit was. Ook wist hij aan welk autobedrijf zijn vader de auto weer heeft verkocht. Mochten hier nog interessante dingen naar voren komen dan voegen we dit later toe aan dit artikel.

Deze origineel in Nederland geleverde Porsche 924 Turbo is nu 42 jaar oud. In die lange tijd zullen diverse liefhebbers de auto gezien hebben. Weet jij misschien iets over deze auto? Laat dat dan alsjeblieft even weten in een reactie. Ik zal eerlijk zijn, wij van 64 zijn nu ook nieuwsgierig geworden naar het verhaal achter deze auto. Help!

Project is zo goed als af…

Zoals Michael zei is de auto technisch en optisch zo goed als af. Ze rijdt heerlijk, is rijklaar en APK-goedgekeurd. Aan de onderkant zit echter nog wel het nodige werk om roestvorming aan te pakken. Verder moeten binnen afzienbare tijd de remleidingen worden vernieuwd. Aan de slag dan maar, zou ik zeggen. Nou niet dus, volgens Michael is zijn 924 Turbo gaaf, bijzonder, snel, heeft ze veel bekijks en biedt ze veel gespreksstof met andere autoliefhebbers, maar “het is niet helemaal mijn auto”…..en dus gaat ze in de verkoop. Om de genoemde aandachtspunten aan te pakken heeft hij om deze reden geen “fut” meer. Een leuke klus voor de eventuele nieuwe eigenaar.

Houd marktplaats dus in de gaten. Binnenkort wordt deze bijzondere en mooie 924 Turbo met nog wat werk er aan daar aangeboden.

Volgende project

Michael is een echte autogek en hij heeft al tientallen autoprojecten gedaan. Zijn liefde beperkt zich niet alleen tot het merk Porsche, waarvan hij er wel drie onderhanden heeft gehad. Twee 924’s Turbo en een 944. Zijn volgende project is onderweg vanuit de VS. Iets heel anders, echt heel anders…Een 1929 Ford Model A Roadster. Over bijzonder gesproken. Succes Michael.

Nog meer plaatjes

Foto’s Rinaldo Buis

Met dank aan Michael Wagemakers voor het beschikbaar stellen van zijn Porsche.