Meer pk’s voor mijn Porsche 911 Turbo door EQ Performance

Inleiding;

Tegenwoordig zijn auto’s bijna wel “rijdende computers” te noemen. Allemaal modaal afgesteld wegens bepaalde eisen (buiten de auto om) of zelfs afgeknepen omdat de fabrikant op die manier eenvoudiger het assortiment kan uitbreiden zonder extra productiekosten voor verschillende type motoren. Natuurlijk hartstikke slim gezien hun kostenbesparing!



Wij, van EQ Performance, haken daar natuurlijk mooi op in. Bij deze rijdende computers, ook wel bekend als “auto’s” zorgen wij voor de meest optimale afstellen. Dit doen wij door middel van het live loggen van de motor alvorens we beginnen en op basis van die data stellen wij de motor optimaal af. En ook daarna loggen wij opnieuw om te controleren of alles perfect loopt. En laat één ding duidelijk zijn, optimaal is optimaal. Dit is niet te veel en ook niet te weinig, maar precies juist afgesteld wat de motor fijn vind of waar die voor is ontwikkeld. Dit laatste slaat op de sterk afgeknepen modellen.



Als voorbeeld heeft Porsche vanaf de 991.2 modellen in bijna elke 911 de nieuwe 3.0 T motor zitten. Veelal hetzelfde en daardoor kunnen wij op een veilige manier er veel meer vermogen uithalen. Dit omdat de motor er dus simpelweg voor is gemaakt.



Bij EQ Performance is de (after)service, de kwaliteit en gezelligheid zéér belangrijk. Over de eerste twee punten kunnen we je alles nog haarfijn uitleggen tijdens een kopje koffie, maar over het laatste laten wij Alain Feld hieronder graag aan het woord!

Groet, Paul

Porsche 911 996 Twin Turbo uit 2003

Sommigen van jullie weten dat ik een Porsche 911 996 Twin Turbo uit 2003 rijd,… en ja, die zijn vanaf fabriek al snel. En toen ik deze een paar jaar terug kocht bleek al snel dat deze Turbo al een tuning had gehad. De turbodruk liep op tot zo’n 1 tot 1,1 bar met hier en daar zelfs 1,2 bar. Harstikke leuk al deze getallen, maar als de praktijk niet weergeeft wat de getallen zeggen, weet je dat er geen echt maatwerk was geleverd destijds. En begrijp mij niet verkeerd; ze was snel… retesnel zelfs. En de topsnelheid was ook meer dan de meesten ooit zullen en misschien wel durven te rijden. Op een geheel vrije Duitse Autobahn (begin Coronacrisis mocht er alleen met een speciale Erlaubnis gereden worden, en gelukkig had ik die) reed ik nog zo’n 332 km/h en ze wilde toen nog wel iets…. (dit was op de teller).

Genoeg snelheid en acceleratie, maar…

Wat mij steeds meer begon te storen aan mijn 996 turbo was die kleine vertraging onderin bij het optrekken, en het laat oppakken bij bijvoorbeeld inhalen. Misschien herken jij het ook wel, het is iets kleins maar het wordt gevoelsmatig steeds een groter ding. Anderen merken het niet eens als ze meerijden, maar jij zelf wel. Het ging zover dat het mij zelfs begon te irriteren. Ik ben al jaren bevriend met Paul die de EQ Performance vestiging in Leusden onder zijn hoede heeft. En als Porsche mindet Petrolheads hebben we het dan samen over onze auto’s. Paul had al vaker gezegd; “Kom nu gewoon eens langs in Leusden en dan gaan we eens kijken of en zo ja wat er al gedaan is aan je auto en wat wij van EQ Performance kunnen verbeteren.” Het irritatie dingetje werd intussen steeds grote en groter…. En toen ook nog een vriend met een 911 turbo riep, “Alain we gaan samen met onze Porsches naar EQ Performance! Was het over met de excuses en uitvluchten en was de afspraak snel gemaakt.”

Vrijdag om 13.00 uur was het uur van de waarheid (ok, ik was weer eens iets later, na een iets wat uitgelopen bespreking een paar straten verder) en mijn vriend bleek er al te zijn met zijn 991 Turbo. Paul van EQ Performance had de 991 al aangesloten en uitgelezen of er fouten stonden in het motormanagement. Dus stond ze klaar om een proefrit te maken waarbij de Log-data worden verzameld, die dan later door de specialisten van EQ Performance worden uitgelezen en gebruikt om een compleet nieuwe mapping te schrijven. Iedere auto is tenslotte anders, denk aan zaken als slijtage, gereden kilometers, enz. Dus instellingen van auto’s zijn nooit gelijk en daarom worden deze logdata van jouw auto gebruikt om een stukje maatwerk te leveren. Zo kan er ook rekening worden gehouden met jouw persoonlijke en specifieke wensen. Ik vind juist dat stukje persoonlijke en toch professionele benadering en service echt top bij EQ Performance. Het maakt dan ook niet uit in welke vestiging je komt en wie je helpt, de hoge kwaliteit en persoonlijke benadering is overal gelijk. En dat geeft mij persoonlijk een heel goed gevoel en een gevoel van vertrouwen. Na de “testrit” met de 991 werd er een backup gemaakt van de ECU. Want mocht je nu niet tevreden zijn met de performance update, kan je binnen 14 dagen alles door EQ Performance weer terug laten zetten naar de oorspronkelijk waarden. Nadat alles was nagekeken bij de 991 en de data naar de in-house programmeur was gestuurd die daar een op maat nieuwe mapping (programma) voor de auto schrijven, was die van mij aan de beurt. Ook die van mijn moest een logdata test rit maken, en dat was voor mij best spannend. Ondanks dat ik mijn auto goed onderhoud, is ze wel van 2003….. dus best wel …. . Maar alles werd in orde bevonden, en ik kreeg nog een compliment voor hoe goed de auto schakelde (ik had mijn automaat enige tijd terug door Jelte de Boef in Brakel professioneel laten spoelen). Inmiddels was een andere vriend met zijn 997 turbo ook even komen kijken. Dus er stonden 3 generaties Porsche Turbo’s.

Om Paul niet te hinderen in zijn werkzaamheden zijn we naar boven gegaan naar een gezellig smaakvolle wachtruimte. Koffie fris, het staat er. Toen een van mijn maten ook nog een zak chips uit de auto haalde was het bijna een feestje …. Je begrijpt wel dat het gesprek alleen maar ging over performance optimalisatie en hoe tevreden mijn maten al waren over eerdere ervaringen met EQ. Beiden hadden er al eerder een auto laten optimaliseren en waren meer dan tevreden, en hadden alleen maar goede ervaringen met EQ Performance opgedaan. De tijd vliegt voorbij als je een paar petrolheads bij elkaar zet.

Goed en slecht nieuws

En toen kwam Paul naar boven…. Alain ik heb goed en slecht nieuws… wat ik eerst wilde horen. Doe maar het slechte… Paul liet mij weten dat de auto inderdaad al eens was getuned maar niet optimaal. Dat zei hij erg netjes, wat in mijn taal gewoon slecht betekent. Dat verklaarde ook wel mijn eigen belevingen en rijervaringen. Het goede nieuws was dat EQ Performance dit kon verhelpen. En rekening houdend met mijn wensen dit echt konden verbeteren. Of ik dat wilde….. ja natuurlijk wilde ik dat. Dus ging Paul met die van mij aan het werk…

Niet veel later kwam Paul naar boven met de mededeling dat de Porsche 991 turbo klaar was voor de testrit. Bij het weg rijden was wel duidelijk dat de acceleratie enorm was verbeterd. Wat ook niet zo raar is als het aantal pk’s met 80 zijn toegenomen en het koppel werden verhoogd met 90 Nm. Misschien dat we later nog een bericht over de ervaringen mogen schrijven over deze Porsche 991 Turbo.

Het gaat echt nergens meer over….

Het moment was aangebroken dat die van mij ook klaar stond. En ik kon mijn 996 Twin Turbo eindelijk zelf testen. Best wel spannend… Dus “pedal to the metal” en dat was schrikken. WAAAUUWWW was mijn luide reactie na de eerste acceleratieseconde. En toen wist ik het eigenlijk al. Dit was precies wat ik wilde. Wat een waanzinnige versnelling. Dit zou wel weer even wennen worden met zo’n verbeterde prestatie en acceleratie. Ze leek wel een compleet andere auto. Het eerste wat op viel is hoe snel en gevoelig de auto reageerde op het bedienen van het gaspedaal, en dat was al bij het op de weg draaien. Totaal geen “gat en speling” meer. Ik verheugde mij al dat ik meer dan 100 kilometer voor me had om er “rustig” aan te wennen dat ik nu 60 pk en 90 Nm meer heb dan voorheen. Hier nog een opnamen van het accelereren.

Verbruik.

Tijden de terugrit, en ook de dagen die volgden, kwam er nog een leuke bijkomstigheid naar voren. Bij normaal rijgedrag is ze zuiniger dan voorheen. Zelfs op de kleine stukjes. En dat bij meer pk’s en niet altijd de verleiding kunnen weerstaan om toch wat sportiever te rijden. Ik ben blij dat de auto ook nog steeds goed normaal te rijden is. Niet “overgevoelig” of nerveus wat je wel vaak bij getuned auto’s tegen komt. De auto is in balans. Een balans tussen daily driver en een High performance auto. Een verbetering qua prestaties van 0 naar 100 was merkbaar en ook bij het inhalen pakt ze geweldig goed op en versnelt ze echt vele malen beter. Maar wat doet ze nu van 100 naar 200 of van 200 naar 300+? Dus er moest er een testrit komen bij onze Oosterburen op hun Autobahn.

Autobahn

Eindelijk was het dan zover na een week van regen. Een dag zon. Extra gewacht tot het wat later in de dag was en er minder verkeer onderweg zou zijn. Zo rond het avondeten is een mooie en vaak rustige tijd. De grens over en maar meteen vol op het gas….. maar helaas teveel “laat eters” en gele nummerborden. Vooral die laatsten zijn werkelijk …. zeg maar gerust soms levensgevaarlijk. Schijnbaar hebben de Duitsers gelijk met wat NL betekend… NL=Nur Links. Dus ondanks meerder aanlooppogingen was even de 290 aantikken het maximale. Maar ze liep echt geweldig. Vooral de souplesse en het gemak waarop ze blijft doorgaan is indrukwekkend. Dus ook op hogere snelheden heeft het maatwerk van EQ Performance zich echt de moeite waard gebleken. In Goch nog even bij een bekende voorbij op de koffie, daarna de auto helemaal voltanken (en een paar reserve jerrycans) want de benzine is in Duitsland echt een heel stuk goedkoper. Er weer terug de Autobahn op. Dit keer was ik eigenlijk niet van plan weer vol gas te gaan. Zonde toch ,en ik wilde wel zien of het gemiddelde op de snelweg van 1 op 10+ naar 1 op 11 kon krijgen. Maar dat werd dus 1 op 3, en nee niet echt mij schuld…. wees eerlijk, als er dan een BMW fahrer met petje op aan je bumper kleeft al op de oprit naar de snelweg, dan toch maar….. vol gas. Onze bumper klevende BMW moest het al snel opgeven en verdween in de spiegel.

Ondanks wat verkeer kreeg ik nog net voor de grens toch nog een stukje vrije Autobahn. Zonder enig probleem liep ze door tot over de 300 en waren er nog toeren en snelheid genoeg over. Het toerental lag nog niet ze eens op de 6000. Net voor de grens nog even de ceramische remmen getest om niet met met een teveel te hoge snelheid op de grensovergang geflitst worden. Ik had de laatste twee weken al een paar donatieverzoeken gekregen en wie wordt daar nu blij van…. Ik niet. Ter informatie het trillen en schudden in de video opnames is omdat de Duitse Autobahn niet echt mooi glad is (betonplaten en slechte reparaties) en de GoPro voor mijn tellers op een relatief lange arm zat. Maar ik kan het stuk vrijwel dromen …

Resume

Loont zich een performance optimalisatie bij EQ Performance? Ik zeg volmondig JA. En ja op elk gebied.

De prijs-kwaliteit verhouding is echt erg goed.

Ze luisteren naar jouw wensen en ervaringen en pas dan wordt er met jouw besproken wat er mogelijk is.

De optimalisatie is veilig en verantwoord!

Er volgt een diagnose van je auto door een analyse van de Logdata en door de testrit voor de optimalisatie.

Er volgt een duidelijke, begrijpelijke en vooral eerlijke uitleg zodat je weet wat er wordt gedaan aan je auto.

Niet tevreden….. dan kan alles weer worden teruggezet naar de oorspronkelijke situatie (binnen 14 dagen)

Niet goed geld terug garantie. ZIE VOORWAARDEN EQ Performance

Ik ben meer dan tevreden! Enige waar ik spijt van heb is dat ik dit niet al een paar jaar eerder heb laten doen.

