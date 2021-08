Porsche gespot; Gemballa 9ff 997 GTronic 1200

Auto’s spotten, dat doe ik al een aantal jaar, vooral als ik in Oostenrijk ben. Het leuke is dat je van te voren nooit weet wat je tegenkomt.

In het pittoreske dorp Velden aan de Wörthersee is tijdens de zomermaanden altijd wel wat te zien. Vooral rondom etenstijd en in de avonduren flaneren de Porsche, Ferrari en Lamborghini eigenaren lekker over de boulevard waar iedereen zijn eten en drankje nuttigt. Niet voor niets wordt Velden ook wel het Saint-Tropez van Oostenrijk genoemd.

Enfin, zo kwam ik vorige week deze bijzondere verschijning tegen. Zo bijzonder dat ik hem graag met jullie wil delen; Een Porsche met, jawel je leest het goed, 1200 PK onder de motorkap. Het gaat hier om de Porsche Gemballa 9ff 997 GTronic 1200. Naar verluid is deze 997 Turbo ooit eerst voorzien van een Gemballa “GTR 650 Avalanche” pakket in 2009. In 2015 is de Porsche ook nog eens serieus door 9ff aangepakt en motorisch naar 883kw/1200pk gebracht.

Een sprint van 0 naar 300 doet hij in 14,7 seconden. Ter vergelijk, een Bugatti Veyron doet dit in 16.8 seconden.

Wil je meer van deze Gemballa zien? Exotic Carspotters heeft op you tube een filmpje geplaatst waarin deze Porsche rijdend in Monaco is gespot.

Overigens staat hij nu te koop bij Autosalon Kitz in Kitzbühel voor een slordige € 250.000,==, inclusief Oostenrijkse belasting, dat dan weer wel.