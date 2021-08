Taycan 2022; grotere actieradius, verbeterde technieken en opvallende kleuren

Vanaf het nieuwe modeljaar hebben de Taycan en Taycan Cross Turismo aanzienlijke veranderingen. De technologie wordt bij Porsche steeds doorontwikkeld, hierdoor is de dagelijkse actieradius toegenomen. Ook de verregaande integratie van Android Auto in het Porsche Communication Management (PCM)-systeem en de voor het eerst op de Taycan beschikbare Remote Park Assist zijn gevolgen van de immer doorgaande technische ontwikkelingen. Met deze nieuwe optie kan de Taycan via je mobieltje worden geparkeerd, zonder dat er iemand achter het stuur zit.

Grotere actieradius

De actieradius is bij de vierwielaangedreven modellen vergroot door in de rijmodi “Normal” en “Range”, de voorste elektromotor bijna helemaal te ontkoppelen. Er staat dan geen spanning op de motor en de assen ondervinden geen weerstand bij het uitrollen of stilstaan. Daarbij is de hoogspanningsbatterij tot een hogere temperatuur te verwarmen, waardoor het snelladen op een sneller niveau eerder kan plaatsvinden.

Remote Park Assist

Met deze nieuwe optie kan de Taycan via je mobieltje worden geparkeerd, zonder dat er iemand achter het stuur zit. Het systeem vindt zelf een lege parkeerplek en meet de afmetingen met behulp van ultrasonische sensoren en camerasystemen. Als de parkeerplek groot genoeg is kan de bestuurder het parkeerproces met de Porsche Connect App starten en uitstappen. Het systeem neem alle stuur- en richting bewegingen over, maar de bestuurder houdt de controle. Zodra je de knop van de app loslaat stopt de auto onmiddellijk.

Android Auto

De Taycan is vanaf de introductie al voorzien van de zesde generatie van het Porsche Communication System (PCM). Vanaf het nieuwe modeljaar zijn Android Auto en Apple CarPLay voor iPhone, geïntegreerd in het PCM zodat de bediening via het PCM en met spraakbediening kan plaatsvinden.

Optionele kleuren

Je kunt nu bijzondere, ongewone en/of persoonlijke kleuren voor je nieuwe Taycan kiezen met de opties “Paint to Sample” en “Paint to Sample Plus”. Zo kan je haar bijvoorbeeld in de populaire jaren 90 kleuren “Rubystar” of “Acid Green” bestellen. Naast deze twee iconische kleuren kan je er uit nog 63 (!) kiezen. Ga je voor de optie “Paint to Sample Plus” dan heb je de vrije keuze wat kleur betreft.

De Taycan 2022 modellen gaan per september 2021 in productie.

Bron en foto’s Porsche Newsroom