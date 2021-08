Porsche Museum in Gmünd – De privécollectie van Helmut Pfeiferhofer

Ik denk dat bijna elke Porscheliefhebber dit museum wel kent en dat veel Porscheliefhebbers hier ook wel geweest zijn. Ik kom al vanaf mijn eerste levensjaar in Karinthië (ben nu 30…), de Oostenrijkse staat waar het museum is gevestigd, en heb dit museum al een paar keer bezocht. Vroeger met mijn vader, wat alweer een hele tijd geleden is, en nu met mijn dochter, die nog geen jaar oud is.

In de voormalige houtzagerij te Gmünd werden van 1944-1950 de eerste sportwagens van Porsche gemaakt. De nu legendarische Porsche de Typ 356 Nr. 1 Roadster was de allereerste Porsche en die zag hier het levenslicht. Op 18 mei 1982 opende antiekhandelaar Helmut Pfeiferhofer hier het eerste privé Porschemuseum. De collectie in het museum wisselt. Dit omdat ook privéverzamelaars en zelfs het Porschemuseum hier auto’s tentoonstellen.

Bij binnenkomst in het museum sta je direct in het winkeltje waar je modelauto’s en andere Porsche prullaria kan kopen. In dit gedeelte koop je ook je kaartje, waarna je kan doorlopen door een poortje waardoor je in een soort bioscoopruimte komt waarin een film wordt afgespeeld over het begin van Porsche. Ook staan in deze ruimte een aantal motoren opgesteld en een vitrine met wat oude onderdelen.

In de volgende ruimte staat een houten model, met daarnaast de aluminium variant van de 356.

Ook hangt hier een lichtbak aan de muur met daarop alle Porsches tussen die zijn gemaakt tussen 1948 en 2010. Door het hele museum hangen trouwens prachtige posters en onderdelen aan de muur waar je hebberig van wordt.

Naast de aluminium 356 staat nog een mooie 356 Knickscheibe, 911 ST en een 964 RSR.

Als laatste ruimte heb je nog de zolder, hier staan onder andere een oude Porsche traktor, Politie Porsche, een opengezaagde Porsche 996, 919 Hybrid. Carrera GT, 918 Spyder, nog wat 356 varianten, Kübelwagen, 906 en meer.

Omdat ik hier al wat vaker ben geweest ben ik er best snel doorheen gelopen en stond ik binnen een half uurtje weer buiten. Kom je hier echter voor het eerst en wil je alles zien en beluisteren dan kan je hier zeker 1 tot 1,5 uur zoet zijn. Met een beetje geluk tref je buiten op ook nog een Porscheclub aan die het museum komt bezoeken.

Heb je nu geen tijd om langs het museum te gaan? Alsjeblieft, nog meer foto’s.

Één ding is zeker, iedereen die daar rond loopt heeft een warm Porsche hart

Kijk hier naar de video die 9:11 Magazine ooit heeft gemaakt in het museum.