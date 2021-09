Negen Nederlanders aan de start bij première Porsche Mobil 1 Supercup op Zandvoort

De verwachtingen lopen steeds hoger op, de spanning is bijna voelbaar. De tribunes zijn opgebouwd, de hospitality-units staan er en ook de transportcombinaties van de teams stromen successievelijk binnen: naast de terugkeer van de Formule 1 beleeft CM.com Circuit Zandvoort komend weekeinde ook de Nederlandse première van de Porsche Mobil 1 Supercup. En daarbij staan er maar liefst negen Nederlandse rijders aan de start, een record!





Een week nadat op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen de 300e Porsche Supercup-race in de geschiedenis verreden werd, is er deze week opnieuw sprake van een historisch feit in de snelste merkencup ter wereld, want de Porsche Mobil 1 Supercup was nog niet eerder voor een race in ons land te gast. CM.com Circuit Zandvoort wordt het 23e circuit waar de prestigieuze Porsche-raceklasse een race houdt, Nederland is het 17e land waar een Supercup-wedstrijd plaatsvindt.





“We zijn enorm blij dat we hier in Zandvoort kunnen racen”, zegt Oliver Schwab, als projectleider bij Porsche Motorsport verantwoordelijk voor de Porsche Mobil 1 Supercup. “De Nederlandse fans, de lay-out van het circuit, de ondersteuning van de Nederlandse Porsche-organisatie: dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan een hopelijk geslaagde première, waar we erg naar uitkijken!” Schwab onderstreept de belangrijke rol die Nederland al decennialang in de Porsche Mobil 1 Supercup speelt: “Er zijn heel veel Nederlandse rijders die in de loop der jaren aan de klasse hebben deelgenomen en nog deelnemen, evenals diverse teams. En dan ook nog eens heel succesvol, met Patrick Huisman als recordhouder met 24 overwinningen en vier kampioenstitels, maar ook Jeroen Bleekemolen met twee titels, Larry ten Voorde als regerend kampioen en Max van Splunteren met zijn titel in het rookie-klassement.”

Ten Voorde, kopman Team GP Elite, als leider naar thuiswedstrijd

Uiteraard staan Larry ten Voorde en Max van Splunteren, beide uitkomend voor Team GP Elite uit De Rijp, dit weekeinde in Zandvoort aan de start. Ten Voorde, dit seizoen al driemaal winnaar, komt als leider in de tussenstand van de Porsche Mobil 1 Supercup naar zijn thuiswedstrijd. Afgelopen weekeinde op het circuit van Spa-Francorchamps wist Ten Voorde zijn voorsprong op zijn naaste rivaal, de Nieuw Zeelander Jaxon Evans, tot 19 punten te vergroten. De Luxemburgse rijder Dylan Pereira, die de Belgische wedstrijd won, staat derde in de tussenstand, maar heeft al 43 punten achterstand op Ten Voorde, die bij Team GP Elite uiteraard de rol van kopman vervult.

Naast Ten Voorde en Van Splunteren, afgelopen zondag de best geklasseerde Nederlander in de race op Spa-Francorchamps, komen ook de beide broers Daan en Jesse van Kuijk alsmede Lucas Groeneveld voor Team GP Elite in actie. Deze vijf rijders nemen aan het volledige seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup deel. Daarnaast komt opnieuw de pas 16-jarige Morris Schuring voor het team in actie. De jonge rijder uit Den Dolder is dit jaar actief in de Duitse Porsche Carrera Cup, maar kwam al zeer sterk voor de dag tijdens gastoptredens in de Supercup in Hongarije en in België en wil nu op Zandvoort natuurlijk ook voor eigen publiek wat laten zien.

Nog drie Nederlanders bij andere teams

De Nederlandse inbreng in de Porsche Mobil 1 Supercup blijft dit weekeinde op CM.com Circuit Zandvoort echter niet beperkt tot Team GP Elite. Ook bij drie overige teams in het veld komen Nederlandse rijders in actie. Onder hen Jaap van Lagen, ook jarenlang met succes actief in de Supercup, maar dit seizoen nog niet zo vaak aan de start van een race. “Ik heb al wel veel gecoacht met de dit jaar nieuwe Porsche in Cup-uitvoering en natuurlijk was het van het begin af aan mijn doel om er in Zandvoort bij te zijn. Ik ben blij dat dat is gelukt en dat ik dit weekeinde kan rijden”, aldus de coureur uit Ede, die in actie komt voor het Italiaanse team Dinamic Motorsport. Bij het Duitse MRS GT-Racing keert Michael Verhagen uit Breda voor het eerst sinds langere tijd terug in de Porsche-merkencompetitie. Loek Hartog tenslotte maakt het Nederlandse negental in de Porsche Mobil 1 Supercup op CM.com Circuit Zandvoort compleet. De regerend kampioen uit de Porsche Carrera Cup Benelux rijdt evenals afgelopen weekeinde in België voor team Parker Revs Motorsport. Het opvallende zwart-oranje kleurenschema van zijn Porsche 911 ontwierp Hartog zelf.

Op vrijdag 3 september wordt van 17.25 tot 18.10 uur de vrije training verreden. Op zaterdag 4 september staat de kwalificatie van 13.45 tot 14.15 uur op het programma. De race wordt verreden over elf ronden en start op zondag 5 september om 12.10 uur. De wedstrijd is live te zien via Ziggo en Eurosport. Bovendien zijn er voor de bezoekers op Zandvoort speciale demonstraties met succesvolle Porsche-raceauto’s, ondermeer uit de historische collectie van de fabriek. Daarbij zullen ook de Nederlandse Supercup-kampioenen Huisman en Bleekemolen een rol vervullen. Nadere informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden via Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram en Facebook.

Speciale plaats Zandvoort in Porsche-racehistorie

Zandvoort neemt een speciale plaats in binnen de rijke racehistorie van Porsche. Zo beleefde de beroemde TAG-Porsche-turbomotor op Zandvoort in 1983 zijn racedebuut in de Formule 1. De tot dusver laatste twee Formule 1-Grands Prix die op Zandvoort werden verreden, eindigden beide met een 1-2 voor het McLaren-team met de door Hans Mezger ontworpen TAG-Porsche-turbomotor, in 1984 met Alain Prost als winnaar voor zijn teamgenoot Niki Lauda, in 1985 met Lauda als winnaar voor Prost, wat voor Lauda zijn laatste Formule 1-overwinning zou zijn. Nu wordt er met de eerste Porsche Mobil 1 Supercup-race in ons land een nieuw hoofdstuk aan deze geschiedenis toegevoegd.