Porsche Tour Of Legends – Door Gelderland met de Porsche 924

Van Porsche Nederland hebben een aantal gelukkige Porsche eigenaren een box gekregen met daarin 12 routes door de 12 provincies van Nederland. Ik ging met mijn Porsche 924 de route door Gelderland uitproberen, oftewel de Woodland Ride!

De routes zijn opgesteld volgens het bolletje/pijltje systeem, dus degene die denkt; “ik ga lekker achterover leunen”, komt van een koude kermis thuis. De Gelderland route begint in Nunspeet en eindigt op de Posbank bij Rhenen. Al met al een lange route van bijna 4 uur.

Zoals gezegd begon de route in Nunspeet en al vrij snel kwamen wij terecht op allerlei bospaadjes en binnendoor weggetjes. Voor degene die opzoek is naar wegen waar hard gereden kan worden, ook die stukken zitten er tussen. Door lang gestrekte weilanden zijn wij regelmatig op kaarsrechte en lege wegen terecht gekomen, dus zo nu en dan kan het gaspedaal worden ingetrapt.

Goed opletten

Verder is het goed opletten, ook voor degene die de route voorleest. Het bolletje/pijltje systeem biedt weinig ruimte voor fouten en een afslag is snel gemist. Zo hebben wij ons ook een keer of drie verreden, maar voor degene die vaker routes rijden volgens dit systeem is dat heel gebruikelijk. Het verkeerd rijden is weer onderdeel van de charme en met een beetje goed zoeken is de originele route ook zo weer teruggevonden.

Geen geld voor het pontje

Wij zijn eigenlijk de route blind gaan rijden, zonder enige voorbereiding. Normaal gesproken gaat dat ook altijd goed, alleen niet in dit geval. Er komt namelijk een punt in de route dat er met het pontje overgestoken moet worden richting Brummen, maar de pont accepteert alleen contant geld. Dit is iets wat wij natuurlijk weer net niet bij ons hadden, alles gaat met de pin tegenwoordig, dus wij moesten een nieuwe route bedenken naar het eindpunt. Voor degene die geen zin hebben om met het pontje te gaan is er een oplossing. Als je kiest voor een route richting de Posbank met de navigatie op je telefoon, dan stuurt die je via een landelijke route naar het eindpunt. Je mist dan een deel van het routeboek, maar het alternatief is zeker niet slecht.

Een geslaagd dagje uit

Al met al laat de route je delen van Gelderland zien die je normaal niet zelf zou ontdekken. Daarnaast is het echt een dag vullend programma, dus als je nog opzoek bent naar een origineel dagje uit of weekendje weg dan kan ik het zeker aanraden. Helemaal de provincies waar je niet vaak komt (of nog nooit bent geweest) zijn via zo’n route op een bijzondere manier te ontdekken. Nog elf te gaan!