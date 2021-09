Larry ten Voorde vergroot opnieuw zijn voorsprong op een oranje gekleurd CM.com Circuit Zandvoort in de Porsche Mobil 1 Supercup

Persbericht Team GP elite;

Op een zonnig Zandvoort konden de oranje uitgedoste fans volop genieten van spannende gevechten in de Porsche Mobil 1 Supercup. Larry had vanaf de 5estek een goede start, maar werd bij het uitkomen van Hugenholtz al snel ingehaald door de nummer 6. Hij sloot direct aan en na meerdere mooie gevechten wist hij zijn plek weer terug te pakken. Hiermee vergroot hij zijn voorsprong in het kampioenschap. Max van Splunteren startte vanaf P7 en reed een sterke race. Hij wist constant druk te houden op de rijder voor hem en behield hiermee zijn 7e positie. Morris Schuring reed een goede pace vanaf P10. Helaas blokkeerde de 16-jarige coureur bij het ingaan van de Tarzanbocht zijn achterwielen, waarna hij in het grind terecht kwam. Hij eindigde zijn laatste race als gastrijder dit seizoen in de Supercup als 18e. Daan van Kuijk wist voor de tweede week op rij een knap resultaat neer te zetten. Hij evenaarde zijn beste finish dit seizoen met een 13e plaats. Lucas Groeneveld en Jesse van Kuijk moesten zich in een dichtgepakt middenveld zien te verdedigen tegen de concurrentie. Op een krap circuit als Zandvoort is dit geen makkelijke opgave. Uiteindelijk kwamen zij na meerdere battles als 22e en 27e over de streep. Volgende week daalt de Supercup neer op Monza voor de laatste twee races in het kampioenschap. Het team zal dan opnieuw alles geven om het rijders- én teamkampioenschap binnen te halen!



Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 #24 Max van Splunteren (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 Start #29 Laurin Heinrich (D, Nebulus Racing by Huber) #28 Leon Köhler (D, Nebulus Racing by Huber) #16 Simone Iaquinta (I, Dinamic Motorsport SRL)

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 #36 Loek Hartog (NL, Parker Revs Motorsport) #32 Morris Schuring (NL, GP Elite)







Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 #3 Dylan Pereira (L, BWT Lechner Racing)

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 #25 Larry ten Voorde (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 Start

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 #3 Dylan Pereira (L, BWT Lechner Racing) #25 Larry ten Voorde (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 #36 Loek Hartog (NL, Parker Revs Motorsport) #32 Morris Schuring (NL, GP Elite)

Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 Vorstart #24 Max van Splunteren (NL, Team GP Elite)

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021 Vorstart #25 Larry ten Voorde (NL, Team GP Elite)

Race 6 Porsche Mobil 1 Supercup, 16 laps, Zandvoort (NL)

1. Laurin Heinrich (D/Nebulus Racing by Huber), 26:25.621 minutes

2. Leon Köhler (D/Nebulus Racing by Huber), +0.470 seconds

3. Simone Iaquinta (I/Dinamic Motorsport), +4.656 seconds

4. Ayhancan Güven (TR/BWT Lechner Racing), +5.257 seconds

5. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +6.158 seconds

6. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), +8.856 seconds

Overall classification Porsche Mobil 1 Supercup after 6 of 8 races*

1. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 113 points

2. Jaxon Evans (NZ/Martinet by Alméras), 88 points

3. Laurin Heinrich (D/Nebulus Racing by Huber), 78 points

4. Leon Köhler (D/Nebulus Racing by Huber), 69 points

5. Ayhancan Güven (TR/BWT Lechner Racing), 54 points

6. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 67 points