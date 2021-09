Mannenuitstapje: PUUR-Porsche treffen

Voorwoord; ik kreeg laatst een vriendelijk mail van een van onze Belgische lezers, Rik. Rik attendeerde ons er op dat wij van 64 (ik dus) niet een, maar zelfs twee unieke Porsches 911 hadden gemist en deze dus ook niet hadden vermeld in ons artikel “Puur Porsche treffen 2021 was een succes”. Het betrof een zeldzame Jacky Ickx 911 en Gijs van Lennep 911 (van Pon Porsche import NL). Over de Jacky Ickx Porsche hadden wij al eens geschreven. Maar aangezien dit unieke exemplaar met een gelimiteerd aantal van maar 75 stuks (alleen in België is zij verkocht) vaak verdwijnt in een collecties en maar zelden wordt gezien op de weg, wilde ik jullie het zeker niet onthouden. Na wat berichtjes heen en weer en een belletje, wilde Rik wel een klein verslagje maken voor ons en wat vertellen over hun mannenuitstapje. Ook de foto’s die ze hebben hebben gemaakt wilde hij graag met ons delen. Voor mij zijn dit soort berichten en contacten met onze lezers de kers op de taart! (Alain)

Zondag 15 augustus:

Vroeg uit de veren, want we vertrekken op ons jaarlijks mannenuitstapje (zonder onze vrouwen en dat op de dag dat het in de provincie Antwerpen “Moederkesdag”-dag is, de dag dat alle moeders worden gevierd) naar Nederland… het Puur Porsche Treffen in Best.

Na een jaartje niet te kunnen gaan wegens die waardeloze corona-toestanden, kunnen we er eindelijk nog eens op uittrekken. Wij, dat zijn mezelf en mijn beste vriend Jo. Jo is een echte Porschist in hart en nieren. Ik ben voornamelijk een autoliefhebber die kan genieten van mooie auto’s, met in het bijzonder Porsche’s, en nog meer van hun autosportgeschiedenis.

“The Belgian Legend Edition”

Jo had die ochtend beslist om met zijn nieuwste aanwinst naar het treffen te gaan: een Porsche Carrera 4S maar wel een speciale: “The Belgian Legend Edition”. Deze werd enkel voor de Belgische markt geproduceerd ter ere van onze nationale raceheld die vorig jaar 75 werd: Jacky Ickx.

Van deze wagen werden er dan ook slechts 75 geproduceerd in de speciale kleur Ickx-blue naar de kleur van Jacky’s helm. Ook de velgen zijn zo gekleurd, samen met het gekende witte randje in zijn helm. Voor de gewone autoliefhebber een “gewone” Porsche, voor de echte kenners… een totaal ander verhaal.

Onderweg waren we aan het dromen over welke modellen we zouden tegenkomen: een Carrera GT, zoals enkele jaren geleden, een Targa GTS in “baby”-blue, een 911T, 356-en of andere speciale edities? Stiekem hoopten we op een speciale “Nederlandse” Porsche editie te zien, waarover we al veel hadden gelezen in de Belgische autoboekjes: De “Gijs Van Lennep”-Porsche…

Gijs hadden we zelf al eens mogen ontmoeten in het Porsche dorp tijdens de Historic Grand Prix in Zandvoort enkele jaartjes geleden. Wat een warme man! Ja, deze 2 Belgen dragen de Nederlandse autosportscene een warm hart toe…

De “Van Lennep”-Porsche

Toen we het terrein opreden van het treffen, ergens rond 10u30, keek Jo in zijn achteruitkijkspiegel… “Het is niet waar!”, zei hij. Hij had het over een oranje Porsche 911, model 992! De “Van Lennep”-Porsche!

Onze dag kon niet meer stuk, zeker de mijne niet! Autosportliefhebber in hart en nieren met een zwak voor de 24 uren van Le Mans. En geboren in 1976! Het jaar dat Jacky en Gijs, samen, de 24 uren wonnen in de Porsche 936 in de Martini kleuren.

We gingen direct naar de 2 mannen die in die machtig mooie Porsche zaten (deze valt wel harder op dan het model van Ickx) en vroegen of beide modellen niet naast elkaar konden staan. Geen enkel probleem natuurlijk, de 2 mannen vonden dit ook een geweldig idee…

Twee speciale Porsches, vernoemd naar 2 Le Mans legendes, naast elkaar op een prachtige locatie (met vele heerlijke Porsches) en met een geweldige zomerzon, meer hoeft dat niet te zijn voor ons om van deze dag een topdag te maken.

Jo

Rik



Op naar editie 2022, wij zullen er zeker terug zijn!

Groetjes vanuit België: Jo en Rik